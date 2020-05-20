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16:09 (мск), источник: Ведомости

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. Большая часть трудоспособного населения будет стремиться в крупные экономические центры, из-за чего доходы в менее развитых регионах снизятся.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 927 356+92 907
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось323 956+4 809
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 709 279 
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
7.0520.05
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Источник: Reuters

Прежде всего, отток населения затронет регионы:

  • с низкими доходами населения и слабой системой социальной поддержки;
  • со слаборазвитой инфраструктурой;
  • с высокой занятостью в сфере услуг;
  • расположенных рядом с более развитыми регионами (Москва, Московская область, Санкт-Петербург).

Больше всего потерять население рискуют Омская область, Чувашия, Самарская область, Башкортостан и Нижегородская область, предсказывает Moody’s. Среди регионов, подверженных миграции, агентство также назвало Ханты-Мансийский автономный округ, Коми и Красноярский край.

Развитие инфраструктуры и региональные программы поддержки экономики в этих регионах поспособствуют повышению спроса на рабочую силу и сглаживанию миграционного оттока.

По оценкам экспертов, эти регионы, скорее всего, решат эту проблему путем ужесточения контроля за ростом расходов.

По прогнозам Moody’s, ВВП России в 2020 г. снизится на 5,5% (по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 г.), а в 2021 г. увеличится на 2,2%. Оценки совпадают с официальными прогнозами правительства — министр финансов Антон Силуанов тоже оценивал спад в 5% ВВП, а прогноз ЦБ — падение на 4−6%. Силуанов также ждет дефицита в 4% ВВП, прогноз ЦБ был выше — 5−6% ВВП в 2020 г.

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