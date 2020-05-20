Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Прежде всего, отток населения затронет регионы:
Больше всего потерять население рискуют Омская область, Чувашия, Самарская область, Башкортостан и Нижегородская область, предсказывает Moody’s. Среди регионов, подверженных миграции, агентство также назвало
По оценкам экспертов, эти регионы, скорее всего, решат эту проблему путем ужесточения контроля за ростом расходов.
По прогнозам Moody’s, ВВП России в 2020 г. снизится на 5,5% (по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 г.), а в 2021 г. увеличится на 2,2%. Оценки совпадают с официальными прогнозами правительства — министр финансов Антон Силуанов тоже оценивал спад в 5% ВВП, а прогноз ЦБ — падение на 4−6%. Силуанов также ждет дефицита в 4% ВВП, прогноз ЦБ был выше — 5−6% ВВП в 2020 г.