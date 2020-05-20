Индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления глобальной экономики

20 мая, источник: ТАСС
Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед закрытием промышленный индекс Dow Jones вырос на 361,24 пункта (1,49%), до отметки 24 568,1. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 47,7 пункта (1,63%) и оказался на отметке 2 970,64. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 188 пунктов (2,05%), до 9 373,10.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии выросла на 0,15% и оказалась на уровне $33,59 за баррель.
«О том, насколько успешно идет восстановление экономической активности, можно судить не только по динамике акций крупных компаний, но и по уровню капитализации мелких компаний», — привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиций Bank of America Private Bank Криса Хайзи.
В то же время, как отметил в интервью телекомпании СNN профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс, на ситуацию на рынках серьезное влияние окажет положение на рынке труда. «Очень большое число потерянных во время пандемии рабочих мест в ближайшее время на возникнет вновь, и этот фактор очень сильно повлияет на экономическую ситуацию», — отметил он.