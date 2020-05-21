13:43 (мск), источник: Газета.Ру
Эволюция трудящихся: как коронавирус научил нас работать
Пандемия коронавируса сделала удаленную работу модной.
Пандемия заставила миллионы людей по всему миру привыкать к удаленной работе — искать дома стол, помимо обеденного, устанавливать на компьютер необходимые программы и соблюдать
Одним из таких горизонтов может стать более внимательное и серьезное отношение к работе в дистанционном формате, без посещения офиса или с минимумом поездок туда.
На данный момент нет точных сведений о том, сколько россиян под влиянием обстоятельств были вынуждены перейти на дистанционную работу — можно делать лишь предположения. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает это вполне объяснимым, потому что понятие дистанционной занятости пока даже толком не закреплено в Трудовом кодексе.
«В нем есть статья 49.1, где написано, что человек может быть дистанционно занят, только если он подписал соответствующий контракт.
У нас ситуация несколько иная: коронавирус вынудил людей быстро решать проблемы, даже немного не оглядываясь на ТК.
Поэтому люди зачастую не оформляли никаких договоров о дистанционной занятости, а в итоге и работали удаленно, и присутствовали на работе, то есть получился такой маневр. А статистика бывает только в тех случаях, когда все утверждено законодательно: тогда есть бухгалтерская отчетность по соответствующему закону. Поэтому точно установить численность удаленно работающих сотрудников невозможно, но очевидно, что их количество по сравнению даже с прошлым годом возросло в разы, — уверен эксперт.
Он напомнил, что на дистанционную работу перешли целые отрасли экономики: в первую очередь это образование, наука, частично
Нужно признать, что в последнее десятилетие работодатели в США и Европе все охотнее позволяли своим сотрудникам работать, где те сочтут нужным. В конце концов, не важно, было ли задание выполнено на диване, в кафе, на пляже или за офисным столом, важен только результат.
Доцент базовой кафедры
«Достаточно отметить, что по данным разных источников (expert.ru) на условиях удаленной занятости работают 29−30% рабочей силы. Но если в США этот показатель больше 30%, то в России эта форма занятости до нынешней сложной ситуации с коронавирусом была не очень популярной. Процент работников, работающих на условиях удаленной занятости, не превышал 4%», — констатирует эксперт.
Но в России пока нет правительственных программ, которые бы поддерживали создание удаленных рабочих мест, как, например, во Франции. «Но самая большая проблема — это отношение бизнеса, который считает, что производительность работников, работающих не на стационарных рабочих местах, намного ниже. Хотя по результатам некоторых исследований выявлено, что 67- 70% работающих удаленно трудятся более производительно», — подчеркивает
Подобное пренебрежительное отношение к сотрудникам, работающим вне офисов, отмечает и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Ментальность наших работодателей такова: если ты работаешь на удаленке, то вроде бы должен получать меньше денег, потому что у тебя получаются бонусы. Вроде бы тебе не надо платить за проезд, вроде бы ты не тратишь лишнее время на поездку до работы. Работодатель считает: мы даем тебе возможность работать, когда хочешь», — поясняет он.
При этом эксперт уверен, что дистанционно работающие сотрудники должны получать такую же зарплату, как их коллеги в офисах. Более того, они должны получать и премиальную часть, то есть их работа должна оцениваться по конечному результату.
«Во многих компаниях так оценивают работу всех без исключения сотрудников — не по отработанному времени, а по результату, ведь и в офисе можно 8 часов в день ковырять в носу.
Нужно законодательно установить, что работодатель имеет право устанавливать плавающий или целиком дистанционный рабочий график: пусть, например, человек два дня работает дистанционно, а остальные стационарно.
К сожалению, сейчас Трудовой кодекс не дает работодателю такой возможности: сотрудник либо работает дистанционно, либо в офисе, смешанного варианта нет", — рассуждает Остапкович.
По данным исследования OnePoll, 69% сотрудников считают себя более эффективными на удаленной работе, а 83% полагают, что такой формат работы позволит им лучше сочетать работу и личную жизнь.
Аналитики РАЭК сообщили «Газете.Ru», что в тех бизнесах, где возможно перевести работников на удаленную занятость, это сократит расходы на аренду офисов, покупку ПК и бонусы, традиционно указываемые в вакансиях (например, кофе). Более эффективные и счастливые работники смогут вносить больший вклад в работу. Даже при восьмичасовом рабочем дне, как известно, несколько часов тратятся на small talks с коллегами и дорогу до офиса. Классические корпоративные мероприятия могут изменить формат на
Директор по анализу процессов цифровой трансформации J’son&Partners Consulting Александр Герасимов говорит, что отсутствие необходимости физически собирать людей в одном помещении, чтобы они могли выполнять свои служебные обязанности — это вопрос необходимости тотальной автоматизации (роботизации) как производственных процессов, так и
Причем если тотальная автоматизация производственных процессов требует большого объема инвестиций в основные фонды, то автоматизация
Кандидат социологических наук, доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков вместе со своими коллегами уже много лет занимается изучением русскоязычных фрилансеров, которые до начала пандемии и составляли львиную долю россиян, работающих в удаленном формате. Их исследования показали, что люди, выбравшие для себя такую форму трудоустройства, отмечают следующие преимущества своего положения: возможность работать в удобное для них время, отсутствие затрат на дорогу до работы и обратно, возможность переключаться на другие дела и легче концентрироваться на поставленной задаче, отсутствие
«Эффективность работы зависит от конкретного человека, от его способностей и возможностей. Прежде всего от его способностей осуществлять самоконтроль и планирование своей деятельности.
Работодатель часто имеет возможность контролировать, чем занимается работник, с помощью технических средств, специального ПО. Например, делать случайным образом скриншоты его экрана несколько раз в час, получать информацию, на какие сайты он заходил в течение дня и т.п., устраивать
онлайн-совещания.
Таким образом, при удаленной работе контроль трудовой дисциплины может быть еще более жестким, нежели при работе в офисе, где все и так на виду, — отметил Стребков в беседе с «Газетой.Ru».
Фрилансеры рассказывали исследователям НИУ ВШЭ не только о плюсах, но и о минусах работы без коллектива. Среди негативных аспектов они отметили, в частности, нехватку общения с другими людьми, непонимание со стороны родственников, желающих активнее вовлечь фрилансеров в домашние дела, наличие отвлекающих факторов и шумов, которые мешают сосредоточиться.
Понятно, что многие из этих проблем офис не решает, но большинство трудящихся в принципе не удастся обеспечить работой из дома — просто в силу специфики их деятельности.
«Экономику создают шесть отраслей: это промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт и сфера услуг. Во всех этих шести отраслях, которые создают основу ВВП страны, этот дистанционный маневр практически невозможен: вы не можете заставить удаленно работать металлурга или обувщика. То есть люди, которые создают основную прибыль для экономики страны, не могут работать дистанционно, это возможно только для офисных сотрудников. Да, в промышленности тоже можно работать дистанционно, но кто это может быть? Кадровики,
Кроме того, работа выполняет не только экономическую, но и социальную функцию — отправляясь в офис, люди имеют возможность менять свои социальные роли, общаться, получать новые впечатления.
Пандемия и вынужденная самоизоляция наверняка изменят мир труда, заставив работодателей внимательнее присмотреться к возможностям удаленной занятости.
В целом это может стать новой реальностью, и тогда многие компании сократят свои расходы. Глобально удаленный формат работы может повлечь структурные изменения: это может негативно сказаться на рынке коммерческой недвижимости и общепите со ставкой на
бизнес-ланчидля работников, а позитивно — на всевозможных онлайн-сервисах,так как свободного времени будет больше, но уже сейчас понятно, что рынок потребления контента сильно поменяется.
Доцент базовой кафедры
«После вынужденной ситуации они совершенно точно могут определиться, какие рабочие места нужно оставить на стационарных условиях, а какие надо перевести на удаленную занятость. Это может быть существенной экономией для бизнеса в непростых финансовых условиях — сокращение расходов на аренду помещений, организацию и обслуживание рабочих мест, транспортных расходов
По ее словам, для экономики в целом это будет иметь в большей степени положительный эффект
«Если потянув с этого конца — от удаленной работы, мы начнем разматывать весь сложный клубок проблем, связанных с цифровой трансформацией бизнеса, то в результате действительно можем получить совершенно иную экономику, более рациональную и более адекватную потребностям людей как с точки зрения доступа к базовым благам
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает удаленную занятость перспективным будущим по двум причинам.
«Однако нужно понимать, что развитие технологий, четвертая промышленная революция, переход к цифровизации потребуют усиленной роли именно квалифицированных людей.
Здесь главными станут знания и компетенции, и значительно меньшей станет роль неквалифицированных людей — они будут экономически лишними. Разумеется, они сохранятся, но их труд будет низкооплачиваемым.
Это грозит ростом неравенства в доходах между людьми, и нижний сегмент начнет попадать в уровень бедности. А все социальные, политические, экономические проблемы происходят от неравенства, безработицы и падения доходов, — рассуждает эксперт.
Единственное, что можно сделать для решения этой проблемы — увеличивать инвестиции в человеческий капитал: образование, здравоохранение, науку, давать людям больший уровень компетенции, и тогда им проще будет сделать осознанный выбор — посещать офис или работать удаленно.