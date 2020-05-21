10:06 (мск), источник: Известия
Трудовая инфекция: работники втрое чаще жалуются на нарушения прав
Больше всего обращений связано с увольнениями.
Россияне стали втрое чаще направлять жалобы в трудовую инспекцию. Об этом свидетельствует статистика
С 30 марта по 20 мая (к 16:30 мск) россияне подали в трудовую инспекцию 20,2 тыс. жалоб. Это в три с лишним раза больше, чем в те же даты 2019 года, когда в Роструд поступило 6,4 тыс. обращений. Информация ведомства, которую изучили «Известия», касается только жалоб в
Чаще всего россияне обращались по поводу увольнений — к этой теме относится 28% жалоб в трудовую инспекцию. В категорию входят такие нарушения, как незаконные увольнения, невыплата расчета, если работодатель не выдал трудовую книжку.
На втором месте по популярности жалобы насчет зарплат — четверть от всех обращений (26%). Речь о задержках, удержаниях из заработка, окладах ниже МРОТ. В тройку также вошли вопросы насчет коронавируса и связанных с пандемией проблем — 22% жалоб. К этой категории в Роструде относят темы больничных листов, отпусков, отстранения от работы, простоя организаций, регистрации на бирже труда и другие.
Значительная доля обращений в Роструд связана с прочими вопросами — 13%. Также в инспекцию поступило небольшое количество жалоб насчет изменения условий труда (3%), по поводу ответственности работодателя (2%), приема на работу, рабочего времени (везде по 1%)
В
Чаще всего граждане интересовались порядком оплаты труда, оформлением трудовых отношений, изменением графика отпусков в связи с нерабочими днями, порядком оформления удаленной работы и вопросами охраны труда, а также режима труда и отдыха при удаленной работе, уточнили в
|Справка «Известий»
|Режим нерабочих дней в России сначала был введен на неделю с 30 марта, затем продлен до конца апреля, а потом — до 6—8 мая. После президент Владимир Путин объявил, что решение о дальнейшем сохранении режима или отмене ограничений будут принимать региональные власти. Они делают это, ориентируясь на рекомендации Роспотребнадзора.
Работодатели обязаны продолжать платить своим сотрудникам зарплату в течение всего периода нерабочих дней, причем в полном объеме. По возможности организации могут продолжать функционировать дистанционно, предложив сотрудникам работать из дома.
Можно было бы предположить, что рост количества обращений отчасти связан с популяризацией формата
Рост количества жалоб в связи с сокращениями зарплат и увольнениями достаточно ожидаем, отметил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Режим самоизоляции наложил табу на многие рабочие процессы, покупки, продажи, деловое общение. Предприятия не смогли быстро сориентироваться, как поступить, чтобы не потерять свои доходы.
Даже если абсолютное число жалоб сейчас относительно невелико (20 тыс., а в стране более 70 млн работников), кризисные явления в экономике, как правило, имеют большой «отложенный эффект», отметил доцент кафедры
Соответственно, бизнес станет зарабатывать меньше и вновь столкнется с проблемой сокращения расходов в том числе на персонал, объяснил Руслан Аллалыев.
Наиболее распространенные проблемы в отношениях
В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить заработные платы своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала, сообщали «Известия» ранее. Впрочем, это всего лишь предварительные оценки и в реальности ситуация может развиваться иначе, говорят эксперты. В частности, стоит сделать поправки на меры поддержки со стороны властей. Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может безвозмездно получить от государства средства на выплату зарплат (12 тыс. рублей на одного сотрудника). Также предпринимателям доступны беспроцентные кредиты на пополнение фонда оплаты труда — из расчета регионального минимального размера оплаты труда на каждого работника.