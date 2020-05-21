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10:06 (мск), источник: Известия

Трудовая инфекция: работники втрое чаще жалуются на нарушения прав

Больше всего обращений связано с увольнениями.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 21.05
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Источник: РИА "Новости"

Россияне стали втрое чаще направлять жалобы в трудовую инспекцию. Об этом свидетельствует статистика онлайн-обращений с начала режима нерабочих дней по 20 мая в этом году — в сравнении с тем же периодом 2019-го. Самые частые жалобы связаны с увольнениями и выплатой зарплат. Многие организации столкнулись с падением доходов вплоть до нуля, и сложности с оплатой труда ожидаемы и вряд ли закончатся в ближайшее время, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

Помогите, увольняют

С 30 марта по 20 мая (к 16:30 мск) россияне подали в трудовую инспекцию 20,2 тыс. жалоб. Это в три с лишним раза больше, чем в те же даты 2019 года, когда в Роструд поступило 6,4 тыс. обращений. Информация ведомства, которую изучили «Известия», касается только жалоб в онлайн-формате.

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Новый штамм безработицы

Чаще всего россияне обращались по поводу увольнений — к этой теме относится 28% жалоб в трудовую инспекцию. В категорию входят такие нарушения, как незаконные увольнения, невыплата расчета, если работодатель не выдал трудовую книжку.

На втором месте по популярности жалобы насчет зарплат — четверть от всех обращений (26%). Речь о задержках, удержаниях из заработка, окладах ниже МРОТ. В тройку также вошли вопросы насчет коронавируса и связанных с пандемией проблем — 22% жалоб. К этой категории в Роструде относят темы больничных листов, отпусков, отстранения от работы, простоя организаций, регистрации на бирже труда и другие.

Значительная доля обращений в Роструд связана с прочими вопросами — 13%. Также в инспекцию поступило небольшое количество жалоб насчет изменения условий труда (3%), по поводу ответственности работодателя (2%), приема на работу, рабочего времени (везде по 1%) и т. д.

В 2019 году с 30 марта по 20 мая большинство обращений также касались увольнений (33%) и зарплат (29%), большая доля относилась к категории «прочее» (21%).
Что полезно знать
Если сидишь дома

В пресс-службе Роструда отметили, что сайт онлайнинспекция.рф — один из каналов обращения в ведомство. До пандемии большинство обращений поступали по почте и лично, сказали там. Теперь же основной канал связи — портал и телефонная горячая линия. Сейчас обращения поступают как от работников, так и от работодателей, сказали в пресс-службе Роструда. Рост числа сообщений связан с вопросами регулирования трудовых отношений в нерабочие дни, сообщили в ведомстве. Из общей массы поступивших обращений и звонков более 90% носят консультационный характер, добавили там.

Чаще всего граждане интересовались порядком оплаты труда, оформлением трудовых отношений, изменением графика отпусков в связи с нерабочими днями, порядком оформления удаленной работы и вопросами охраны труда, а также режима труда и отдыха при удаленной работе, уточнили в пресс-службе Роструда. Там добавили, что если специалисты ведомства усматривают в обращении факты нарушений со стороны работодателей, то применяются меры инспекторского реагирования. Таких обращений около 7%.

Справка «Известий»
Режим нерабочих дней в России сначала был введен на неделю с 30 марта, затем продлен до конца апреля, а потом — до 6—8 мая. После президент Владимир Путин объявил, что решение о дальнейшем сохранении режима или отмене ограничений будут принимать региональные власти. Они делают это, ориентируясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Работодатели обязаны продолжать платить своим сотрудникам зарплату в течение всего периода нерабочих дней, причем в полном объеме. По возможности организации могут продолжать функционировать дистанционно, предложив сотрудникам работать из дома.

Кризис с отложенным эффектом

Можно было бы предположить, что рост количества обращений отчасти связан с популяризацией формата онлайн-жалоб. Однако, скорее всего, это всё же следствие нарушений трудовых прав, полагает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Помимо общих сложностей с выплатой зарплат, в стране возникла проблема с доплатами медикам. Часть компаний переводят сотрудников в административные (неоплачиваемые) отпуска, где-то люди недовольны режимом рабочего времени — всё это и отразилось в статистике трудовой инспекции, уверен специалист.

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Рост количества жалоб в связи с сокращениями зарплат и увольнениями достаточно ожидаем, отметил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Режим самоизоляции наложил табу на многие рабочие процессы, покупки, продажи, деловое общение. Предприятия не смогли быстро сориентироваться, как поступить, чтобы не потерять свои доходы. Из-за этого, возможно, и началась волна увольнений части персонала с целью сокращения издержек, предполагает эксперт. Вероятно, зарегистрированные жалобы не полностью отражают весь накал социальных противостояний, который гораздо острее, ведь далеко не все обращаются в трудовую инспекцию, считает Александр Щербаков. Кроме того, авторитет ведомства в нашей стране не так уж высок, добавил он.

Даже если абсолютное число жалоб сейчас относительно невелико (20 тыс., а в стране более 70 млн работников), кризисные явления в экономике, как правило, имеют большой «отложенный эффект», отметил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Аллалыев.

У большинства граждан сейчас не осталось накоплений, и, вернувшись к обычному режиму жизни, они уже не смогут поддерживать докризисный уровень спроса на товары и услуги.

Соответственно, бизнес станет зарабатывать меньше и вновь столкнется с проблемой сокращения расходов в том числе на персонал, объяснил Руслан Аллалыев.

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Минус доходы плюс неопределенность

Наиболее распространенные проблемы в отношениях работник-работодатель сейчас — навязывание увольнений «по собственному желанию» или по соглашению сторон, временные переводы, сокращение рабочего времени (а с ним и зарплаты), рассказал адвокат Александр Иноядов. Специалист рекомендует сотрудникам сохранять все документы, в том числе расчетные листы, бумаги, изменяющие режим работы. Если человека незаконно уволили, важно быстро обратиться в суд, указал Александр Иноядов. Срок исковой давности по таким делам составляет всего лишь один месяц со дня вручения трудовой книжки или приказа об увольнении.

В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить заработные платы своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала, сообщали «Известия» ранее. Впрочем, это всего лишь предварительные оценки и в реальности ситуация может развиваться иначе, говорят эксперты. В частности, стоит сделать поправки на меры поддержки со стороны властей. Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может безвозмездно получить от государства средства на выплату зарплат (12 тыс. рублей на одного сотрудника). Также предпринимателям доступны беспроцентные кредиты на пополнение фонда оплаты труда — из расчета регионального минимального размера оплаты труда на каждого работника.

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