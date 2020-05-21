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09:52 (мск), источник: Известия

Гречным делом: перед карантином россияне запаслись товарами на сотни миллиардов

«На самоизоляцию» граждане отложили наличными рекордные 362 млрд рублей.

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Источник: Известия

В преддверии ввода режима самоизоляции россияне, как выяснили «Известия», активно запасались наличными деньгами. Их объем на руках у населения с начала года увеличился (преимущественно в марте) на 362 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Центробанка. Это было связано с необходимостью финансировать повышенный спрос на товары длительного использования. В свою очередь, запасали наличность и банки — чтобы удовлетворить потребность в «живых» деньгах. В итоге прирост «кэша» в обращении в первый месяц весны достиг рекордного показателя в 700 млрд рублей. По данным маркетологов, активнее всего граждане скупали гречку, рис, пельмени, сахар, чистящие средства и туалетную бумагу. Пик покупок пришелся на середину марта.

На этот процесс, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, повлияли введение налога на доходы по вкладам и желание иметь под рукой наличные — из опасения, что на самоизоляции их невозможно будет снять.

Возвращение к истокам

Профицит банковского сектора с начала года снизился на 1,4 трлн рублей, сообщила на пресс-конференции 8 мая глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В качестве основной причины она назвала увеличение спроса на наличные со стороны граждан, которые из-за неопределенности по поводу сроков самоизоляции предпочли запастись «живыми» деньгами. При этом банки, чтобы гарантированно удовлетворить потребность клиентов, тоже предпочли увеличить объем таких средств в кассах и банкоматах.

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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, в период перед вводом режима самоизоляции — преимущественно в марте — наблюдался существенный прирост наличных средств у населения, который в итоге составил 362 млрд рублей. Как пояснили в Центробанке, процесс был связан с тем, что увеличение потребительских расходов (+2,6%) финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых ускорился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

— Это было связано с необходимостью финансировать повышенный спрос из-за распространения коронавируса, — уточнили в пресс-службе регулятора.

Как показал мониторинг маркетинговой компании Nielsen, уже на 11-й неделе года (с 9 по 15 марта) динамика продаж по сравнению с неделей ранее ускорилась почти в полтора раза. Спрос по сравнению с предыдущим годом вырос на 13,8% в натуральном выражении (8,3% неделей ранее). В Москве, где сконцентрирован основной очаг распространения инфекции, цифры оказались еще выше — по сравнению с предыдущей неделей динамика продаж ускорилась почти в три раза. Среди лидеров оказались товары длительного хранения, а такие исконно «кризисные» товары, как гречка, рис и сахар, показали наибольший рост — 66%, 64% и 56% соответственно.

Пик спроса пришелся на 12-ю неделю года (16—22 марта), когда россияне установили рекорд потребления повседневных товаров, который оказался даже выше предновогодних значений, когда все закупаются на новогодние праздники.

За семь дней, указывается в обзоре Nielsen, динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8% против аналогичного периода 2019 года. С начала самоизоляции россияне также активно скупали чистящие средства, антисептики и туалетную бумагу.

А в конце марта — начале апреля маркетологи выявили новую тенденцию. Граждане начали запасать муку, ванилин, дрожжи, а также смеси для выпечки. По мнению специалистов, это свидетельствует об адаптации к изоляции и желании побаловать семью чем-нибудь вкусным. Кроме того, многие россияне стряхнули пыль с хлебопечек и начали готовить домашний хлеб. Также в качестве основной причины увеличения наличных на руках населения в ЦБ называют и закрытие валютных депозитов.

Не выходи на улицу

В марте рост объемов наличных денег в обращении достиг рекордных уровней за последние годы — порядка 700 млрд рублей, отметил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. В условиях повышенной волатильности на финансовых рынках и с учетом того факта, что из-за карантинных мер россиянам пришлось отказаться от поездок за границу, для которых и могли формироваться такие накопления, отток средств из валютных вкладов мог выйти на повышенные уровни, полагает он.

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— По данным ЦБ РФ, за март 2020 года вклады физлиц в иностранных валютах сократились на $5 млрд. С учетом переоценки — это порядка 5,3% по сравнению с февралем этого года и 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, — рассказал он.

При этом увеличение объемов наличных денег в обращении главным образом определялось желанием населения сформировать достаточные объемы для обеспечения повседневных трат в карантинный период.

— Также можно предположить, что люди опасались, что не смогут снять деньги в шаговой доступности из-за самоизоляции. Конечно, это беспочвенные страхи, но в любом случае, проще было сделать запасы, чем выходить потом на улицу, — подчеркнул эксперт.

По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, повышенный спрос на наличные был связан не только с необходимостью закупить товары первой необходимости на период вынужденной самоизоляции:

В первые несколько дней наблюдалась неопределенность относительно того, будут ли работать кредитные учреждения, а также как долго продлится период изоляции, и насколько жесткими могут быть ограничения. Дополнительно на снятие гражданами своих средств повлияло сообщение о введении налога на вклады с последующими неоднозначными его интерпретациями. Точная формула налога стала известна только через две недели после обращения президента, поэтому в первые дни вкладчики проявили беспокойство.

Уже в апреле, подчеркнул Антон Покатович, объем наличных в обращении снизился. Кстати, в мониторинге Nielsen в этот временной отрезок также отмечается резкое падение спроса на товары со стороны населения:

Наличные будут возвращаться в банковскую систему через инкассацию выручки, возросшей в розничных сетях в карантинный период.

По его мнению, в будущем — при условии стабилизации ситуации в экономике — можно ожидать спада спроса населения на «живые» деньги.

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