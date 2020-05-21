Гречным делом: перед карантином россияне запаслись товарами на сотни миллиардов

В преддверии ввода режима самоизоляции россияне, как выяснили «Известия», активно запасались наличными деньгами. Их объем на руках у населения с начала года увеличился (преимущественно в марте) на 362 млрд рублей, рассказали в
На этот процесс, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, повлияли введение налога на доходы по вкладам и желание иметь под рукой наличные — из опасения, что на самоизоляции их невозможно будет снять.
Профицит банковского сектора с начала года снизился на 1,4 трлн рублей, сообщила на
Как сообщили «Известиям» в
— Это было связано с необходимостью финансировать повышенный спрос
Как показал мониторинг маркетинговой компании Nielsen, уже на 11-й неделе года (с 9 по 15 марта) динамика продаж по сравнению с неделей ранее ускорилась почти в полтора раза. Спрос по сравнению с предыдущим годом вырос на 13,8% в натуральном выражении (8,3% неделей ранее). В Москве, где сконцентрирован основной очаг распространения инфекции, цифры оказались еще выше — по сравнению с предыдущей неделей динамика продаж ускорилась почти в три раза. Среди лидеров оказались товары длительного хранения, а такие исконно «кризисные» товары, как гречка, рис и сахар, показали наибольший рост — 66%, 64% и 56% соответственно.
За семь дней, указывается в обзоре Nielsen, динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8% против аналогичного периода 2019 года. С начала самоизоляции россияне также активно скупали чистящие средства, антисептики и туалетную бумагу.
А в конце марта — начале апреля маркетологи выявили новую тенденцию. Граждане начали запасать муку, ванилин, дрожжи, а также смеси для выпечки. По мнению специалистов, это свидетельствует об адаптации к изоляции и желании побаловать семью
В марте рост объемов наличных денег в обращении достиг рекордных уровней за последние годы — порядка 700 млрд рублей, отметил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. В условиях повышенной волатильности на финансовых рынках и с учетом того факта, что
— По данным ЦБ РФ, за март 2020 года вклады физлиц в иностранных валютах сократились на $5 млрд. С учетом переоценки — это порядка 5,3% по сравнению с февралем этого года и 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, — рассказал он.
При этом увеличение объемов наличных денег в обращении главным образом определялось желанием населения сформировать достаточные объемы для обеспечения повседневных трат в карантинный период.
— Также можно предположить, что люди опасались, что не смогут снять деньги в шаговой доступности
По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, повышенный спрос на наличные был связан не только с необходимостью закупить товары первой необходимости на период вынужденной самоизоляции:
В первые несколько дней наблюдалась неопределенность относительно того, будут ли работать кредитные учреждения, а также как долго продлится период изоляции, и насколько жесткими могут быть ограничения. Дополнительно на снятие гражданами своих средств повлияло сообщение о введении налога на вклады с последующими неоднозначными его интерпретациями. Точная формула налога стала известна только через две недели после обращения президента, поэтому в первые дни вкладчики проявили беспокойство.
Уже в апреле, подчеркнул Антон Покатович, объем наличных в обращении снизился. Кстати, в мониторинге Nielsen в этот временной отрезок также отмечается резкое падение спроса на товары со стороны населения:
Наличные будут возвращаться в банковскую систему через инкассацию выручки, возросшей в розничных сетях в карантинный период.
По его мнению, в будущем — при условии стабилизации ситуации в экономике — можно ожидать спада спроса населения на «живые» деньги.