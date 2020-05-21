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06:34 (мск), источник: Известия

«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа

«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа. Об этом сообщается в четверг, 21 мая, на сайте перевозчика.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 21.05
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Источник: Reuters

Для переоформления билета не надо приезжать в офис, достаточно обратиться в контакт-центр компании или в агентство, где был куплен проездной документ.

Если билет на рейсы до 31 декабря 2020 года меняется первый раз и сохраняется маршрут и классы обслуживания, то клиентам не потребуется доплачивать разницу в тарифах, если она произойдет, а срок действия билета продлят до 30 апреля следующего года.

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При оформлении на другие даты, маршрут или класс обслуживания, возможно, придется доплатить разницу в деньгах, поскольку стоимость первоначального билета расценят как оплату нового, цена которого может оказаться выше.

Также при отмене рейса пассажирам предлагают однократную скидку в размере 15% от действующего тарифа на новый перелет. Это преимущество, однако, не распространяется на премиальные билеты. Владельцы билетов, купленных по тарифу МАКСИМУМ, при переоформлении получат однократную 25-процентную скидку от действующего тарифа на новый перелет. Эти скидки не суммируются.

Кроме того, в «Аэрофлоте» предлагают сертификат для оплаты услуг компании, если стоимость вновь оформленного билета окажется меньше суммы компенсации. Срок действия сертификата — три года.

Международное авиасообщение может быть возобновлено в середине лета. Об этом сообщила в воскресенье, 3 мая, официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. Она уточнила, что при этом сохранится усиленная дезинфекция самолетов, пока не исчезнет необходимость.

По ее словам, после пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов.

24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам не планировать путешествия за границу в этом году. Она отметила, что сроки окончания карантина по коронавирусу никто пока уточнить не может.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.

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