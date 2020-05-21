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22:26 (мск), источник: РИА Новости

ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) расторгла контракт с компанией АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (АО «И. И. С.») на строительство сухого дока для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», однако на сроки ремонта корабля это не повлияет, сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информациия, что компания «И. И. С» обратилась с жалобой в Генпрокуратуру на заказчиков стройки «Центр судоремонта «Звездочка» и ОСК, которые якобы создали невозможные условия для продолжения строительства дока.

«Договор с АО “И. И. С.” был расторгнут накануне. Мы сейчас обсуждаем вопрос выбора нового подрядчика. Есть выбор из трех крупных российских компаний, принадлежащих ответственным российским бизнесменам. С каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля — лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году», — сказал Рахманов.

Кроме того, отметил он, предыдущий подрядчик должен отчитаться за потраченные 900 миллионов из аванса в 2,6 миллиарда рублей.

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«Финансовое состояние компании неудовлетворительное, аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ. Это не более 10% первого этапа стоимостью 7 миллиардов рублей из законтрактованных 24», — сказал глава ОСК.

В качестве примера он сообщил, что подрядчик забил всего 145 свай из 728 необходимых для устройства перемычки и откачки воды, чтобы в последующем начинать работы в сухом доке.

В тоже время АО «И. И. С.» жалуется на ОСК в том, что заказчик создал условия, в которых реконструкция дока становится невозможной. В частности, «И. И. С.» получила аванс в 2,6 миллиарда рублей из обещанного аванса 7,1 миллиарда рублей, и «Звездочка» не оплатила фактически выполненные работы примерно на 800 миллионов рублей. Также «Звездочка» задержала предоставление проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции более чем на шесть месяцев, а по второму — не прислала до сих пор, пожаловался подрядчик.

В декабре прошлого года на «Адмирале Кузнецове» произошло возгорание в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Ущерб оценили в 500 миллионов рублей. Глава ОСК заявлял РИА Новости, что пожар не повлияет на срок сдачи корабля флоту в 2022 году после ремонта и модернизации. Сейчас судно находится на ремонте в Мурманске.

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