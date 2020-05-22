02:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Коронавырост малого бизнеса
В ряде регионов насчитали больше предприятий, чем было до карантина.
Власти ряда регионов России заявили «Ъ», что за время пандемии количество предприятий малого и среднего бизнеса на их территории выросло. Речь, в частности, идет о таких регионах, как, например, Магаданская, Омская, Сахалинская, Свердловская области и Еврейская автономная область. В региональных правительствах заявляют, что показателей роста удалось достичь благодаря льготам и слаженной работе чиновников и бизнеса. Эксперты отмечают, что получить льготы сложно, регистрация новых компаний может объясняться оптимизацией расходов существующих, а в целом эпидемию может не пережить более половины всех российских предприятий малого и среднего бизнеса.
Федеральные власти объявили о начале «нерабочих дней» в конце марта, когда подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране было немногим больше 1 тыс. человек, и отменили этот режим с 12 мая при 232 тыс. заболевших. Региональные власти с начала апреля в целях ограничения распространения инфекции сначала вводили, а затем смягчали ограничения для предприятий. В большинстве регионов на несколько недель был введен фактический карантин, а предписанная гражданам самоизоляция существенно сократила спрос даже для тех предприятий, которые продолжали работать.
«Ъ» спросил региональных чиновников, сколько в итоге компаний прекратило свое существование за этот период и не вернется к работе после снятия всех запретов.
Так, замминистра экономики Омской области Анна Негодуйко рассказала «Ъ», что, по данным ФНС на 10 мая, в регионе было зарегистрировано 66 623 субъекта малого и среднего предпринимательства: по сравнению с 10 января наблюдается рост на 1113 предприятий. Такой результат был достигнут благодаря слаженной работе чиновников и бизнесменов, считает госпожа Негодуйко: «Малый и средний бизнес очень мобилен, компании перенастроили производства под запросы рынка, изменили подходы в управлении и работе с потребителями, в частности, перешли на дистанционный режим». Замминистра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Татьяна Мацюк сообщила «Ъ», что на 10 марта в регионе значилось 6859 субъектов малого и среднего бизнеса, а к 10 мая — уже 6995: «Политика правительства области и перечень предлагаемых мер позволяют с высокой долей вероятности прогнозировать стабильную ситуацию в сегменте малого бизнеса региона и минимальные риски по закрытию и ликвидации субъектов МСП на фоне ограничительных мер». Председатель магаданского отделения «Опоры России» Раид Салимов заявил «Ъ», что малый и средний бизнес в его регионе пострадал несильно за счет развития отраслей, которые
В правительстве Еврейской автономной области считают, что после кризиса большинство предприятий вернутся к работе в прежнем режиме. Данные ФНС по региону свидетельствуют о том, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем периоде в ЕАО остается практически неизменным (4022 единицы в марте, 4010 в апреле, 4021 в мае). Растет число предприятий и на Сахалине: в начале января там насчитывалось 23 706 субъектов малого и среднего предпринимательства, а 10 мая их было 24 249. В Свердловской области предприятий малого и среднего бизнеса в январе было 201 981, а в мае стало 205 273 в мае. Отметим, до 12 мая во всех вышеперечисленных регионах ограничения на работу предприятий не снимались.
В апреле она опросила представителей 509 малых и средних предприятий Свердловской области, и 26% опрошенных из них заявили о закрытии и невозможности восстановить работу даже после снятия ограничений.
В свою очередь, замруководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева пояснила «Ъ», что рост количества компаний, например, в ее регионе связан просто с особенностями подсчета: часть предприятий, вставших на учет в феврале, налоговики успели включить только в майскую статистику.
Член организации «Опора России» в Омской области Татьяна Трифонова сказала «Ъ», что количество предпринимателей в различных регионах может расти
«Таким образом оптимизируется налоговая нагрузка на компанию».
При этом госпожа Трифонова считает, что бизнес в регионе «не успел накопить жиру, и настоящую статистику по закрытию компаний мы увидим позже». «По нашим прогнозам, до конца года не менее 15% торговых точек, работавших в начале года, прекратят существование. Оборот малого и среднего бизнеса будет восстанавливаться в течение всего следующего года», — полагает член координационного совета «Деловой России», гендиректор
В большинстве регионов чиновники перечислили «Ъ» введенные в связи с локдауном льготы и меры поддержки для бизнеса. Однако собеседники «Ъ» в предпринимательских кругах утверждают, что часть льгот оказалась неприменима, а те, которыми можно воспользоваться, мало меняют положение дел. Господин Романенко также отмечает, что многие компании по формальным причинам не смогли получить поддержку:
Мерами поддержки сумели воспользоваться не более 5−10% предприятий из списка пострадавших отраслей.
. При этом докризисная покупательная способность россиян восстановится не скоро, предполагает эксперт.
Согласно данным апрельского опроса «Опоры России» «Индекс RSBI», 15,5% малых и средних предпринимателей приняли или рассматривают решение о полном или временном закрытии бизнеса. В случае дальнейшего ухудшения ситуации такое решение могут принять еще 36,5% компаний. «28% предприятий малого и среднего бизнеса обладают запасом прочности на один—три месяца в условиях самоизоляции. 20% сможет выжить в режиме ограничений от трех до шести месяцев», — отмечают в организации.
Владимир Хейфец, Кира Дюрягина; Мария Игнатова, Татьяна Дрогаева, Екатеринбург; Оксана Павлова, Новосибирск; Сергей Васильев, Южно-Сахалинск; Эрнест Филипповский, Хабаровск; корсеть «Ъ».