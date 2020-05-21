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22:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Константин Эрнст может войти в совет директоров МТС

В список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров МТС на годовом общем собрании акционеров компании 24 июня войдут сразу несколько новых кандидатов, следует из сообщения оператора.

В числе них в качестве назависимых директоров сооснователь фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc Шайган Херадпир, член наблюдательных советов в компаниях X5 Retail Group и швейцарской Ferguson plc Надя Шурабура и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Совет директоров МТС покинут независимые директора Антониу Теодосиу и Регина фон Флемминг, а также управляющие партнеры материнского холдинга АФК «Система» Всеволод Розанов и Алексей Катков.

Должность председателя совета директоров сохранит член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков. В совете также останутся вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, президент МТС Алексей Корня и Валентин Юмашев и Томас Холтров в качестве независимых директоров. Совет директоров также одобрил кандидатуру Натальи Михеевой на должность директора по внутреннему контролю и аудиту МТС. С 2011 по 2020 год она занимала различные позиции в сфере внутреннего аудита группы компаний ЕВРАЗ.

Включение в совет директоров новых кандидатов, обладающих экспертизой в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиапродуктов, соответствует принятой в конце 2019 года стратегии МТС, ориентированой на построение экосистемы цифровых сервисов, отметили в пресс-службе оператора.

Юлия Тишина.

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