00:56 (мск), источник: ТАСС
В Ростуризме рассказали, как перенос отмененного тура может помочь туроператорам
Там сообщили, что это поможет туроператорам выполнить свои обязательства.
Законопроект в том числе устанавливает, что правительство РФ может получить право на 2020−2021 годы устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам денежных сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного турпродукта.
«Если законопроект вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами в части организации отдыха. Ростуризм при этом будет постоянно мониторить ситуацию и вести диалог с туроператорами и средствами размещения на предмет исполнения обязательств», — прокомментировали в ведомстве.
По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), по пути переноса туров или возвращения средств за них пошли 82% всех стран, включая большинство европейских, отметили в Ростуризме.
Таким образом, не будет ваучеров на будущие туры вместо отмененных, возможность введения которых активно обсуждали представители рынка.
«Планируется, что эта схема будет регулироваться в рамках Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей. То есть фактически турист сможет заключить с туроператором дополнительное соглашение к договору, где будут прописаны условия о переносе тура или об условиях возврата средств», — сказал источник агентства.
Принять решение о новом порядке исполнения, изменения или расторжения договоров с туристами, согласно законопроекту, сможет только правительство РФ. Если после принятия законопроекта кабмин примет соответствующее решение, потребуется время на подготовку нормативной базы, отмечается в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом воспользоваться возможностью с допсоглашениями смогут как туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма, так и в сфере выездного, следует из текста одобренного во втором чтении законопроекта. На этапе обсуждения законопроекта между первым и вторым чтением туроператоры опасались, что компании, отправляющие туристов на отдых за рубеж, не получат возможность отсрочить свои обязательства перед клиентами.
«Законопроект — важная мера, направленная в первую очередь за защиту прав туристов. Он позволит сбалансировать долговую нагрузку туроператоров, привязав выполнение обязательств перед туристами к срокам возобновления деятельности, открытия направлений», — прокомментировал ТАСС генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.
Повторюсь, это направлено в первую очередь на то, чтобы туристы получили забронированный отдых или возврат средств и для этого необходимо, чтобы индустрия заработала.
Это большая ответственность для туроператоров, подчеркнул он и выразил надежду, что бизнес отнесется максимально ответственно к выполнению обязательств перед туристами.
Черногория
Предполагаемое начало туристического сезона: июль
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 324/9
Черногория, готовящаяся провозгласить себя «одной из первых в мире стран, свободных от коронавируса», уже открыла свои границы для морского туризма и принимает яхтсменов из разных стран. Премьер-министр Душко Маркович рассчитывает, что «яхтенные стоянки уже скоро будут полны яхт из разных стран».
Официально начать туристический сезон страна готовится с 1 июля. Первыми иностранными туристами станут граждане соседних стран.
Турция
Предполагаемое начало туристического сезона: июнь
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 146 457/4055 человек
Турция постепенно ослабляет меры, введенные для сдерживания распространения вируса, и рассчитывает на постепенное возобновление международных рейсов в июне. В первую очередь Турция планирует принимать туристов из стран Азии, после чего откроет границы для Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом одна из лучших в Европе. После этого придет черед стран Северной и Центральной Европы.
Все прибывающие в страну туристы будут на границе сдавать тест на коронавирус. В отелях и ресторанах будут приняты строгие меры, в том числе социального дистанцирования. Скорее всего, будет отменена опция «шведский стол».
Греция
Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 2810/156
Греция включила Россию в список стран, для которых откроет туристический сезон с 1 июля, даже если Брюссель не согласует общие для Евроcоюза правила туризма. В этом случае с рядом стран будут действовать двусторонние соглашения.
Иностранных туристов Греция будет принимать только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 или с положительным тестом на наличие антител. Результаты тестов должны быть известны еще до вылета самолета. Для предприятий туристической отрасли подготовлен детальный план по соблюдению мер безопасности.
Кипр
Предполагаемое начало туристического сезона: июль
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 910/17
Власти Кипра при открытии туристического сезона будут ориентироваться на отдыхающих из стран, миновавших пик пандемии. В частности, «с распростертыми объятиями» на острове ждут немцев, швейцарцев, австрийцев, греков и британцев. Туристические ведомства Кипра подготовили специальный протокол для аэропортов, отелей, ресторанов и турагентств. Перед вылетом на Кипр иностранные туристы должны будут надеть маску и перчатки, по прибытии — измерить температуру.
Зонтики и шезлонги на пляжах будут находиться на расстояние 4 м друг от друга. Рестораны и кафе смогут принимать посетителей из расчета не более четырех человек на 8 кв. м.
Грузия
Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 671/12
С 15 июня Грузия открывает внутренний туризм, а с 1 июля готова принимать туристов из-за рубежа.
Исландия
Предполагаемое начало туристического сезона: 15 июня
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 1802/10 человек
Премьер Исландии на этой неделе объявил о планах открыть границы для туристов с 15 июня. Сразу после прилета туристам необходимо будет сдать тест на коронавирус или же согласиться на 14-дневный карантин по месту пребывания в Исландии. Оплачивать тестирование будет правительство страны.
Мексика
Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июня
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 42 595/4477
Cмягчение карантина в Мексике запланировано на 18 мая, но власти уже дали понять, что открытие границ для иностранного туризма произойдет летом. Внутренние ограничения на поездки будут сняты в стране 30 мая. И если не произойдет ухудшения ситуации с коронавирусом, то сразу после этого начнется прием туристов. Власти Канкуна и Ривьеры-Майя обещают, что курорты будут открыты для туристов с начала июня.
Хорватия
Предполагаемое начало туристического сезона: не раньше середины июня
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 2222/95
Хорватия начала пускать иностранцев из ЕС в страну с 9 мая. Им разрешено въезжать в страну «по деловым соображениям» или «по срочным личным причинам». Туристам из стран, не входящих в страны ЕС, пока придется подождать — Хорватия пообещала выполнять рекомендацию Брюсселя о запрете въезда из третьих государств до 15 июня.
Но правительство уже готовит детальный план возобновления туризма. Предполагается, что он будет выстроен так, чтобы туристы могли как меньше контактировать с другими людьми.