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00:56 (мск), источник: ТАСС

В Ростуризме рассказали, как перенос отмененного тура может помочь туроператорам

Там сообщили, что это поможет туроператорам выполнить свои обязательства.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
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Источник: Reuters

Законопроект в том числе устанавливает, что правительство РФ может получить право на 2020−2021 годы устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам денежных сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного турпродукта.

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«Если законопроект вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами в части организации отдыха. Ростуризм при этом будет постоянно мониторить ситуацию и вести диалог с туроператорами и средствами размещения на предмет исполнения обязательств», — прокомментировали в ведомстве.

По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), по пути переноса туров или возвращения средств за них пошли 82% всех стран, включая большинство европейских, отметили в Ростуризме.

Ваучеров не будет

Таким образом, не будет ваучеров на будущие туры вместо отмененных, возможность введения которых активно обсуждали представители рынка.

Однако создается возможность отсрочить выполнение обязательств по турам, которые не смогли состояться из-за остановки туризма по всему миру, но в другой форме, отметил в беседе с ТАСС источник, близкий к обсуждению законопроекта.
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«Планируется, что эта схема будет регулироваться в рамках Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей. То есть фактически турист сможет заключить с туроператором дополнительное соглашение к договору, где будут прописаны условия о переносе тура или об условиях возврата средств», — сказал источник агентства.

Принять решение о новом порядке исполнения, изменения или расторжения договоров с туристами, согласно законопроекту, сможет только правительство РФ. Если после принятия законопроекта кабмин примет соответствующее решение, потребуется время на подготовку нормативной базы, отмечается в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом воспользоваться возможностью с допсоглашениями смогут как туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма, так и в сфере выездного, следует из текста одобренного во втором чтении законопроекта. На этапе обсуждения законопроекта между первым и вторым чтением туроператоры опасались, что компании, отправляющие туристов на отдых за рубеж, не получат возможность отсрочить свои обязательства перед клиентами.

«Законопроект — важная мера, направленная в первую очередь за защиту прав туристов. Он позволит сбалансировать долговую нагрузку туроператоров, привязав выполнение обязательств перед туристами к срокам возобновления деятельности, открытия направлений», — прокомментировал ТАСС генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Повторюсь, это направлено в первую очередь на то, чтобы туристы получили забронированный отдых или возврат средств и для этого необходимо, чтобы индустрия заработала.

Это большая ответственность для туроператоров, подчеркнул он и выразил надежду, что бизнес отнесется максимально ответственно к выполнению обязательств перед туристами.

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Faruk Kaymak/CC0
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Черногория

Предполагаемое начало туристического сезона: июль

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 324/9

Черногория, готовящаяся провозгласить себя «одной из первых в мире стран, свободных от коронавируса», уже открыла свои границы для морского туризма и принимает яхтсменов из разных стран. Премьер-министр Душко Маркович рассчитывает, что «яхтенные стоянки уже скоро будут полны яхт из разных стран».

Официально начать туристический сезон страна готовится с 1 июля. Первыми иностранными туристами станут граждане соседних стран.

Emre Gencer/CC0
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Турция

Предполагаемое начало туристического сезона: июнь

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 146 457/4055 человек

Турция постепенно ослабляет меры, введенные для сдерживания распространения вируса, и рассчитывает на постепенное возобновление международных рейсов в июне. В первую очередь Турция планирует принимать туристов из стран Азии, после чего откроет границы для Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом одна из лучших в Европе. После этого придет черед стран Северной и Центральной Европы.

Все прибывающие в страну туристы будут на границе сдавать тест на коронавирус. В отелях и ресторанах будут приняты строгие меры, в том числе социального дистанцирования. Скорее всего, будет отменена опция «шведский стол».

Heidi Kaden/CC0
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Греция

Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 2810/156

Греция включила Россию в список стран, для которых откроет туристический сезон с 1 июля, даже если Брюссель не согласует общие для Евроcоюза правила туризма. В этом случае с рядом стран будут действовать двусторонние соглашения.

Иностранных туристов Греция будет принимать только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 или с положительным тестом на наличие антител. Результаты тестов должны быть известны еще до вылета самолета. Для предприятий туристической отрасли подготовлен детальный план по соблюдению мер безопасности.

LSDFS/CC0
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Кипр

Предполагаемое начало туристического сезона: июль

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 910/17

Власти Кипра при открытии туристического сезона будут ориентироваться на отдыхающих из стран, миновавших пик пандемии. В частности, «с распростертыми объятиями» на острове ждут немцев, швейцарцев, австрийцев, греков и британцев. Туристические ведомства Кипра подготовили специальный протокол для аэропортов, отелей, ресторанов и турагентств. Перед вылетом на Кипр иностранные туристы должны будут надеть маску и перчатки, по прибытии — измерить температуру.

Зонтики и шезлонги на пляжах будут находиться на расстояние 4 м друг от друга. Рестораны и кафе смогут принимать посетителей из расчета не более четырех человек на 8 кв. м.

Denis Arslanbekov/CC0
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Грузия

Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 671/12

С 15 июня Грузия открывает внутренний туризм, а с 1 июля готова принимать туристов из-за рубежа.

Jeff Sheldon/CC0
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Исландия

Предполагаемое начало туристического сезона: 15 июня

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 1802/10 человек

Премьер Исландии на этой неделе объявил о планах открыть границы для туристов с 15 июня. Сразу после прилета туристам необходимо будет сдать тест на коронавирус или же согласиться на 14-дневный карантин по месту пребывания в Исландии. Оплачивать тестирование будет правительство страны.

Jezael Melgoza/CC0
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Мексика

Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июня

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 42 595/4477

Cмягчение карантина в Мексике запланировано на 18 мая, но власти уже дали понять, что открытие границ для иностранного туризма произойдет летом. Внутренние ограничения на поездки будут сняты в стране 30 мая. И если не произойдет ухудшения ситуации с коронавирусом, то сразу после этого начнется прием туристов. Власти Канкуна и Ривьеры-Майя обещают, что курорты будут открыты для туристов с начала июня.

Cody Black/CC0
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Хорватия

Предполагаемое начало туристического сезона: не раньше середины июня

Количество заболевших/умерших от коронавируса: 2222/95

Хорватия начала пускать иностранцев из ЕС в страну с 9 мая. Им разрешено въезжать в страну «по деловым соображениям» или «по срочным личным причинам». Туристам из стран, не входящих в страны ЕС, пока придется подождать — Хорватия пообещала выполнять рекомендацию Брюсселя о запрете въезда из третьих государств до 15 июня.

Но правительство уже готовит детальный план возобновления туризма. Предполагается, что он будет выстроен так, чтобы туристы могли как меньше контактировать с другими людьми.

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