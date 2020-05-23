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03:48 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Российские курорты ждут туристов

Москвичи собрались в отпуск в июне. Как сообщили «Ъ FM» в сервисе Tutu.ru, самым популярным направлением среди жителей Москвы стал Симферополь: в этом году его выбрали на 30% больше путешественников, чем в прошлом. На втором месте — Сочи, потом идет Анапа.

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Скончалось3 249+150
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Выздоровело99 825+7 144
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Скончалось338 121+5 245
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Выздоровело2 056 506+108 400
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Источник: Reuters

Есть ли еще свободные билеты? И во сколько обойдется отпуск по России? После майских праздников рынок авиации начал робко оживать, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Tutu.ru Наталья Анисимова. По ее словам, перевозчики не стали повышать цены: «У путешественников проснулся интерес к бронированию авиабилетов. Случилось это сразу после майских праздников.

По состоянию на 22 мая открыто 365 рейсов из почти 5 тыс. рейсов по России, которые были доступны до начала коронавирусной эпохи на начало марта.

В целом средний чек в июне по сравнению с прошлым годом практически не изменился. Мы даже видим снижение средней цены на 2% по сравнению с прошлым годом.

И сейчас авиабилет в обе стороны по России обойдется в 16 тыс. Средняя цена авиабилета из Москвы в Симферополь снизилась на 12%, в Сочи и Анапу — на 20%.

То есть путешествие в первый летний месяц не выйдет дороже, чем в прошлом году.

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С 23 мая в Краснодарском крае начинается второй этап снятия ограничений. Заработают парикмахерские, автосалоны и небольшие непродовольственные магазины. А с 1 июня в регионе, возможно, откроются первые санатории с медицинскими лицензиями. Об этом Владимиру Путину рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев. Президент в ответ посоветовал не спешить и обсудить возможное открытие туристического сезона с главным санитарным врачом. В Крыму в ближайшие дни обещают определиться с датой открытия турсезона. В Российском союзе туриндустрии считают, что это произойдет не раньше конца июня. «Ъ FM» связался с владельцами квартир на юге России и узнал, есть ли спрос на аренду этим летом.

Судя по сайтам с объявлениями, однокомнатная квартира или студия в Сочи обойдется постояльцу в 1,5−2 тыс. руб. в сутки. Хотя если забронировать жилье сейчас и сделать предоплату, собеседники «Ъ FM» были готовы сделать скидку до 30%. А что будет с отелями и санаториями? Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин говорит, что откроются далеко не все:

«Требования Роспотребнадзора по курортным зонам и санаторно-курортным предприятиям жесточайшие, причем такие, что многим санаториям, пансионатам и гостиницам надо многое сделать. А некоторым даже можно не открываться. Не все будет заполнено так, как хотелось бы. Мало того, что на юг надо приезжать со справкой, сделанной не более чем за два дня до вылета на курорт, раньше размещение допускалось по одному человеку в номер.

Сейчас смягчили: если это семья, то можно селить по два-четыре человека в номер, что, в общем-то, облегчает задачу.

Если кто-то заболевает, то на карантин на две недели закрывается все, и все сидят в номерах. Какой же это отдых?
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Пошел спад распространения или не пошел, все равно люди боятся.

Есть, конечно, горячие головы, которые поедут, но таких будет не очень много. Отельеры, конечно же, не будут задирать цены, потому что иначе люди и не поедут или таких будет намного меньше. Кроме того, это может привести к убыткам. А денег у гостиничного бизнеса и так нет — все, что было, закончилось в марте. Может быть, «подушка безопасности» осталась только у крупных гостиниц.

Впрочем, как говорят в Российской гостиничной ассоциации, отельеры очень боятся не выдержать конкуренции с частным сектором. К ним наверняка не будут применяться жесткие требования по безопасности, говорят участники рынка. И уже к осени, как говорят участники рынка, стоит ждать волны банкротств. Особенно это касается небольших и закредитованных гостиниц.

Владимир Соколов.

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