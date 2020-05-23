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12:36 (мск), источник: Life.ru

В Кремле озвучили поручения Путина по вопросам развития энергетики

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, составленный по итогам совещания по вопросам энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Источник: AP 2020

В частности, правительство Российской Федерации должно усилить контроль за организацией деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса, обеспечить условия для создания фонда незаконченных нефтяных скважин и проработать схему размещения объектов электроэнергетики, включая АЭС.

Кроме того, на срок действия договорённости между странами ОПЕК+ предприятиям разрешается отклоняться от показателей уровня добычи топлива.

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Глава государства поручил отменить санкции за неисполнение электроэнергетическими организациями инвестиционных программ в 2020—2021 годах и за недопоставку мощности на оптовый рынок.

Отметим, что среди поручений также значится введение специальных мер по усилению ответственности сбытовых организаций перед сетевыми за оплату услуг по передаче энергии и субсидирование процентных ставок по кредитам для тепло- и электроэнергетических организаций.

— Проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях, включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более одного млрд рублей в год, — говорится в сообщении.

Ко всему прочему министру экономического развития РФ Андрею Белоусову надлежит принять меры по повышению платежной дисциплины потребителей электрической, тепловой энергии и газа, финансируемых за счёт средств федерального бюджета. Соответствующее поручение было дано главам субъектов России. Белоусов должен отчитаться о выполненной работе до 10 августа 2020 года, полпреды — до 31 декабря 2020 года.

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