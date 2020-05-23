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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Туристы отложат путешествия

Россияне пока не готовы возвращаться к поездкам.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 23.05
Инфицировано335 882+9 434
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России постепенно начинает оживать туристическая отрасль: уже в июне у санаториев появится возможность принимать гостей. Но почти половина потенциальных путешественников с опаской смотрит на перспективу отправиться в отпуск. Две трети россиян в ближайшие полгода собираются избегать поездок на зарубежные курорты. «Ъ» выяснил, куда рассчитывают отправиться туристы.

В этом году за границу на отдых рассчитывают съездить 38% опрошенных россиян, 41% — к этому пока не готовы. По России готовы путешествовать 48%, а 28% не готовы к такому отпуску. Это следует из результатов опроса, проведенных международной исследовательской компанией YES Group по запросу «Ъ».

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65% опрошенных полагают, что ездить по стране возможно будет не позднее конца августа. 79% уверены, что путешествовать за границу можно будет только в конце 2020 года или после весны 2021 года.

Эти данные коррелируются с результатами опроса, проведенного Ipsos. Из них следует, что 68,2% россиян не поедут за границу в течение полугода после завершения карантинных ограничений. Готовы к возобновлению зарубежных путешествий оказались 19,6% опрошенных. При этом в Москве потенциальных интуристов чуть больше, чем в других городах России: отправиться в другие страны готовы 21% жителей столицы.

Возобновлять путешествия по России отказались в перспективе полугода после отмены ограничений 49,3% респондетов Ipsos. Хотят отправиться в такие поездки 35,7%. В этом случае показатели Москвы и регионов практически не различаются.

Российское лето

Данные опросов подтверждаются системами поиска и бронирования авиабилетов. По подсчетам Aviasales, 96% майских продаж билетов приходится на внутренние направления. Среди внешних направлений, на которые сохраняется спрос, — страны ближнего зарубежья, включая Армению, Узбекистан, Казахстан, Молдавию и Белоруссию.

По данным Tutu.ru, сейчас объем бронирований авиабилетов за рубеж составляет 3% от докризисного показателя.
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За счет того, что из Минска по-прежнему можно вылететь в европейские города, наиболее востребованным перевозчиком оказалась «Белавиа».

При этом поездку в июне предполагают 60,5% пользователей, выкупивших билеты в апреле-мае. Клиенты планируют отправиться не только в постсоветские страны, но и в Болгарию, Великобританию, Грецию, Израиль, Испанию, Италию, Китай, Южную Корею, Нидерланды, США и Турцию. Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов добавляет, что некоторые путешественники приобретают билеты в Таиланд, США и на Мальдивы на осенне-зимний период и следующий год.

Многие перелеты пока совершаются не в туристических целях. По расчетам Biletix, только 18% бронирований сейчас предполагают поездку туда-обратно, остальные покупаются в один конец.

О том, что в планах россиян скорее поездки внутри страны, говорят и данных поисковых запросов. По информации Aviasales, 75% от их числа в мае приходились на российские направления. В январе-феврале аналогичный показатель составлял 51%.

Самые популярные направления — Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Минеральные Воды, Калининград и Краснодар.

«Люди воспринимают поездки по России как более реальные», — соглашается представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его оценкам 75% потенциальных клиентов сейчас обращаются с вопросами о возможных поездках по России.

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Несмотря на то, что формально туристический сезон в стране начинается в июне, большинство путешественников, по мнению Блинова, будут все же ориентироваться на конец июля и август. Это время, когда закончится период сдачи ЕГЭ.

Чтобы оживить индустрию внутреннего туризма, потенциально привлекательные туристические места в России должны оперативно заняться модернизацией существующей инфраструктуры с учетом требуемых мер санитарной безопасности и запроса на современный уровень комфорта, считает основатель бюро Basis Иван Охапкин.

Страны Евросоюза уже готовят инфраструктуру к приему туристов в новых условиях. Власти некоторых государств объявили о поддержке турбизнеса, чья доля достигает 10% ВВП этих стран. Например, в Турции в надежде привлечь туристов в страну и восстановить $35-миллиардную индустрию отдыха после коронавирусного кризиса запустили программу сертификации «Здоровый туризм».

Заграничные перспективы

Многие туроператоры ведут продажи туров за рубеж. В Tez Tour указывают, что большинство бронирований осуществляются на вторую половину лета.

Если совершить поездку все еще будет невозможно, путешественники смогут перенести тур на другие даты.

Сейчас регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами официально прекращено, но бизнес-авиация продолжает осуществлять перелеты. Она не считается авиатранспортом общего пользования, объясняет управляющий партнер московского офиса Pen & Paper Антон Именнов.

О том, что активные полеты бизнес-джетов продолжаются, говорят и несколько собеседников «Ъ» на туристическом рынке.

По их словам, многие сейчас занимаются организацией небольших рейсов: в самолет садятся 10−15 человек, против обычных 2−3.

«Это позволяет снизить стоимость перелета до €2,5−4,5 тыс., но у большинства путешествующих есть вид на жительство в Евросоюзе или второй паспорт», — объясняет собеседник «Ъ». Хотя, по его словам, на рейсах из России в США сейчас по факту вылетают владельцы обычных туристических виз.

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Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт обращает внимание на то, что автомобильные и пешеходные границы России также закрыты для пересечения для большинства россиян мартовским постановлением правительства. Но Имменов уверен, что ограничения выполняются не строго. «Из соцсетей известно о многих случаях беспрепятственного проникновения россиян в Белоруссию на личных автомобилях», — поясняет он.

Руководитель направления «Авиабилеты» Tutu.ru Ольга Епихина считает, что после возобновления рейсов восстановление потока за рубеж, скорее всего, не будет быстрым. «Часть россиян готовы сразу после снятия карантина поехать за границу, но перед ними будет стоять ряд очевидных сложностей, связанных постепенным и неполным открытием границ, снижением доходов и ростом курса евро», — рассуждает она.

Епихина добавляет, что одновременно у путешественников может появиться страх заболеть за границей и опасения относительно требования справок. Стоимость поездок при этом станет действительно важным вопросом.

По данным YES Group, 27% опрошенных рассчитывают так или иначе сокращать свои траты на отпуск, а 13% — вовсе откажутся от путешествий ради экономии.

Но на особый сценарий тут рассчитывать не приходится: эксперты ждут, что цены будут просто следовать за спросом.

«Сейчас многие перевозчики проводят различные скидочные программы и акции, но вслед за возобновлением интереса к поездкам — начнут увеличивать цены», — поясняет Епихина.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов

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