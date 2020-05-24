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16:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция готова возить российских туристов чартерными рейсами, пока нет регулярных

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии еще до возобновления регулярного авиасообщения с этими странами, которое было ранее прервано из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщил глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу. Ранее о скором открытии границ для туристов заявили Италия и Испания.

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Источник: Reuters

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой», — сказал Чавушоглу (цитата по агентству Anadolu).

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По словам министра, Анкара ведет активные переговоры на тему возобновления туризма с разными странами, включая Россию. МИД Турции предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, откуда идет наибольший турпоток на турецкие курорты.

Решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах — числа заболевших коронавирусом и летальных исходов от него, добавил Мевлют Чавушоглу.

Количество заболевших коронавирусом в России сегодня достигло 344,4 тыс. человек, умерших — 3,5 тыс. В Турции это соотношение составляет 155,6 тыс. к 4,3 тыс. человек. В Германии на 179,9 тыс. заболевших приходится 8,2 тыс. умерших. Все три страны входят в десятку стран с наибольшим числом инфицированных, однако в России, по официальным данным, смертность от COVID-19 ниже, чем в наиболее пострадавших странах Европы.

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