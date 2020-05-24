Турция готова возить российских туристов чартерными рейсами, пока нет регулярных

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой», — сказал Чавушоглу (цитата по агентству Anadolu).
По словам министра, Анкара ведет активные переговоры на тему возобновления туризма с разными странами, включая Россию. МИД Турции предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, откуда идет наибольший турпоток на турецкие курорты.
Решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах — числа заболевших коронавирусом и летальных исходов от него, добавил Мевлют Чавушоглу.
Количество заболевших коронавирусом в России сегодня достигло 344,4 тыс. человек, умерших — 3,5 тыс. В Турции это соотношение составляет 155,6 тыс. к 4,3 тыс. человек. В Германии на 179,9 тыс. заболевших приходится 8,2 тыс. умерших. Все три страны входят в десятку стран с наибольшим числом инфицированных, однако в России, по официальным данным, смертность от COVID-19 ниже, чем в наиболее пострадавших странах Европы.