Ритейлеры избавляются от многоточия

Даже те ритейлеры, которым разрешено работать во время карантина, например, аптеки, продовольственные магазины и салоны связи, значительно сократили число точек продаж. Причина во многом в снижении трафика в опустевших торгцентрах, а также, например, санаториях и лечебных учреждениях. Некоторые сотовые операторы начинают восстанавливать сети, но многие магазины остаются закрытыми: поток покупателей остается низким, несмотря на частичное ослабление ограничений.
Во время карантина ряд крупных аптечных сетей был вынужден закрыть часть своих точек, хотя формально они могли работать. По подсчетам аналитической компании Alpharm и отраслевого издания «Фармвестник», с которыми ознакомился «Ъ», к концу апреля число точек ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки») уменьшилось на 102, сети «Мелодия здоровья» — на 37, «Неофарм» (бренды «Неофарм» и «Столички») — на 30.
Большая часть закрытых аптек находится в торгцентрах, трафик в которых
Уже к 30 марта, когда по всей стране
В исследовании Alpharm и «Фармвестника» отмечается, что к середине мая, когда власти некоторых регионов стали ослаблять режим самоизоляции, «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» закрыли еще 79 и 32 точки соответственно. Это подтверждает тезис аналитиков Watcom Group, отмечающих, что трафик в торгцентрах остается на максимально низком уровне.
Заместитель гендиректора ГК «Эркафарм» Дмитрий Боков пояснил «Ъ», что сеть приостановила работу аптек не только в торгцентрах, но и санаториях,
Между тем руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева считает, что снижение трафика не сильно повлияло на аптеки: они располагаются, как правило, в прикассовых зонах продуктовых магазинов. При этом замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца признает, что сейчас спрос сосредоточен в основном на лекарствах первой необходимости, на которые действует фиксированная наценка. Зачастую она не позволяет даже окупить арендуемое помещение, поэтому, не исключает эксперт, некоторые аптеки действительно могут испытывать сложности.
Как рассказали в
Непростая ситуация и у салонов связи, чья работа во время карантина также разрешена. «Вымпелком» сообщил, что по состоянию на 29 апреля компания закрыла 34% собственных салонов и 25% точек, работающих по франшизе. «Но сейчас идет новый тренд на открытие офисов, — заявили в
Мария Котова, Елизавета Макарова, Никита Щуренков, Юлия Тишина