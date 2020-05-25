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11:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ритейлеры избавляются от многоточия

Аптеки и продуктовые магазины сокращают присутствие в опустевших торгцентрах.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Даже те ритейлеры, которым разрешено работать во время карантина, например, аптеки, продовольственные магазины и салоны связи, значительно сократили число точек продаж. Причина во многом в снижении трафика в опустевших торгцентрах, а также, например, санаториях и лечебных учреждениях. Некоторые сотовые операторы начинают восстанавливать сети, но многие магазины остаются закрытыми: поток покупателей остается низким, несмотря на частичное ослабление ограничений.

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Во время карантина ряд крупных аптечных сетей был вынужден закрыть часть своих точек, хотя формально они могли работать. По подсчетам аналитической компании Alpharm и отраслевого издания «Фармвестник», с которыми ознакомился «Ъ», к концу апреля число точек ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки») уменьшилось на 102, сети «Мелодия здоровья» — на 37, «Неофарм» (бренды «Неофарм» и «Столички») — на 30.

Большая часть закрытых аптек находится в торгцентрах, трафик в которых из-за режима самоизоляции заметно сократился.

 Уже к 30 марта, когда по всей стране из-за карантина были закрыты магазины одежды, зоны развлечений и фуд-корты в торгцентрах, трафик упал на 70% по сравнению с тем же днем 2019 года, подсчитывала Watcom Group.

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В исследовании Alpharm и «Фармвестника» отмечается, что к середине мая, когда власти некоторых регионов стали ослаблять режим самоизоляции, «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» закрыли еще 79 и 32 точки соответственно. Это подтверждает тезис аналитиков Watcom Group, отмечающих, что трафик в торгцентрах остается на максимально низком уровне.

Заместитель гендиректора ГК «Эркафарм» Дмитрий Боков пояснил «Ъ», что сеть приостановила работу аптек не только в торгцентрах, но и санаториях, лечебно-профилактических учреждениях. Исключение составили точки, расположенные в прикассовых зонах супермаркетов, отметил господин Боков. Он уточнил, что работу продолжили около 80% всех аптек, расположенных в торгцентрах: из них 30% нарастили выручку, в остальных точках продажи упали на 40% год к году. При этом топ-менеджер отмечает, что 60 точек уже восстановили свою работу, а остальные будут открыты по мере снятия ограничений. Возобновить работу закрытых точек в «Ригле» планируют, когда торгцентры вернут не менее 70% арендодателей, говорит гендиректор сети Александр Филиппов.

Между тем руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева считает, что снижение трафика не сильно повлияло на аптеки: они располагаются, как правило, в прикассовых зонах продуктовых магазинов. При этом замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца признает, что сейчас спрос сосредоточен в основном на лекарствах первой необходимости, на которые действует фиксированная наценка. Зачастую она не позволяет даже окупить арендуемое помещение, поэтому, не исключает эксперт, некоторые аптеки действительно могут испытывать сложности.

Временно закрыть нерентабельные точки в опустевших торгцентрах пришлось и представителям других сегментов розничного рынка, работа которых в карантин разрешена.

Как рассказали в пресс-службе АО «Тандер» (управляет сетями «Магнит», «Магнит Аптека», «Магнит Вечерний» и «Магнит Косметик»), компания закрыла 15 магазинов косметики и один гипермаркет. Во «Вкусвилл» признаются, что приостановили работу около 60 магазинов, в том числе и в торгцентрах. В X5 Retail Group пояснили, что были вынуждены приостановить работу супермаркетов в торгцентрах «в единичных случаях» из-за падения трафика.

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Непростая ситуация и у салонов связи, чья работа во время карантина также разрешена. «Вымпелком» сообщил, что по состоянию на 29 апреля компания закрыла 34% собственных салонов и 25% точек, работающих по франшизе. «Но сейчас идет новый тренд на открытие офисов, — заявили в пресс-службе компании.— Так, к середине мая мы открыли 320 ранее замороженных магазинов». В МТС также подтвердили, что приостановили работу салонов в некоторых торгцентрах, где снизился трафик, но потери компенсировали за счет онлайн-продаж. У «МегаФона», по словам гендиректора «МегаФон Ритейл» Андрея Левыкина, в пиковый период не работало около 500 салонов, расположенных в торгцентрах. «Сейчас остаются закрытыми около 100 таких магазинов по всей стране», — добавляет он. В Tele2 уточнили, что из-за карантина не работает 12% точек продаж.

Мария Котова, Елизавета Макарова, Никита Щуренков, Юлия Тишина

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