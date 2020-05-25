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02:27 (мск), источник: BFM.ru

Александр Лямин: вы не найдете ни одного бизнеса, для которого ничего не поменялось

«Сейчас происходят такие масштабные изменения, нужно дать бизнесам, заказчикам возможность адаптироваться».

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Источник: AP 2020

Business FM спрашивает у предпринимателей, как пандемия повлияла на них лично, как они переживают режим изоляции и что видят из своего окна прямо сейчас. О своих впечатлениях от жизни в непривычных условиях рассказал основатель и генеральный директор Qurator Labs Александр Лямин. Его компания предоставляет услуги противодействия DDoS-атакам в России.

Прага потихонечку открывается, на улицах стало заметно больше людей, каждый первый в маске, безусловно, но потихоньку жизнь возвращается в норму.

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Я ушел на самоизоляцию с 9 марта, потому что у меня были определенные признаки ОРВИ. В Чехии 16-го числа был введен строгий карантин, но свои зарубежные поездки я стал моделировать уже где-то с середины февраля, сворачивать их.

Вы не найдете ни одного бизнеса, для которого ничего не поменялось. На делах пока у нас все весьма и весьма хорошо. Я абсолютно уверен, что нас это тоже заденет, скорее всего, во втором-третьем квартале. Первый квартал у нас прошел четко по плану. На наших заказчиках это, конечно, сказалось, потому что большинство — это не госучреждения, не госкомпании, это обычный большой, малый, средний бизнес, банки.

Мы видим, как меняется структура потребительского спроса. Когда только начались какие-то первые попытки ввести карантинные меры в РФ, мы регистрировали кратный рост в сегменте доставки продуктов сразу же. То есть каждую неделю этот сегмент рос в два-три раза.

Сейчас происходят такие масштабные изменения, нужно дать бизнесам, заказчикам возможность адаптироваться, поэтому рублевые цены у нас были заморожены для тех индустрий, которые мы считаем социально значимыми: это образование, медицина, какие-то общественные ресурсы. До конца карантина мы предоставили бесплатное обслуживание.

Справка
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