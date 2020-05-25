02:27 (мск), источник: BFM.ru
Александр Лямин: вы не найдете ни одного бизнеса, для которого ничего не поменялось
«Сейчас происходят такие масштабные изменения, нужно дать бизнесам, заказчикам возможность адаптироваться».
Business FM спрашивает у предпринимателей, как пандемия повлияла на них лично, как они переживают режим изоляции и что видят из своего окна прямо сейчас. О своих впечатлениях от жизни в непривычных условиях рассказал основатель и генеральный директор Qurator Labs Александр Лямин. Его компания предоставляет услуги противодействия
Прага потихонечку открывается, на улицах стало заметно больше людей, каждый первый в маске, безусловно, но потихоньку жизнь возвращается в норму.
Я ушел на самоизоляцию с 9 марта, потому что у меня были определенные признаки ОРВИ. В Чехии 16-го числа был введен строгий карантин, но свои зарубежные поездки я стал моделировать уже
Вы не найдете ни одного бизнеса, для которого ничего не поменялось. На делах пока у нас все весьма и весьма хорошо. Я абсолютно уверен, что нас это тоже заденет, скорее всего, во
Мы видим, как меняется структура потребительского спроса. Когда только начались
Сейчас происходят такие масштабные изменения, нужно дать бизнесам, заказчикам возможность адаптироваться, поэтому рублевые цены у нас были заморожены для тех индустрий, которые мы считаем социально значимыми: это образование, медицина,