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12:17 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

У 58% россиян уменьшилась зарплата. Это следствие режима самоизоляции. Еще 39% россиян отметили, что их заработок остался без изменений, и всего 3% сообщили об увеличении зарплаты, подсчитал онлайн-сервис «Работа.ру».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 421 679+111 317
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось345 223+3 126
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 175 605+63 420
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
11.0524.05
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Источник: Reuters

Опрос россиян показал, что в мае работодатели в основном снижали зарплаты россиян. Больше половины респондентов (58%) с начала карантина отметили понижение своей заработной платы.

Еще 66% опрошенных заявили о снижении премий к зарплате.

Кроме того, 39% россиян сообщили, что их заработок остался на прежнем уровне, а 3% указали на увеличение зарплаты.

Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», написало в понедельник РБК. Поисковик провел в мае опрос 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет.

В январе, до начала эпидемии COVID-19 в России, как сообщала «Работа.ру» на основе опросов, зарплаты в 2020 году должны были вырасти на 7−9%, а в IT-сфере — на 10- 2%. Также ожидался рост заработных плат персонала в сферах ритейла, производства и строительства.

Не планировали это делать только 19,8% российских фирм, сообщали специалисты HeadHunter.

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Также в январе, то есть до начала введения режима самоизоляции, 20% компаний пообещали пересмотреть зарплаты в ближайший месяц, еще 16% — в течение первого полугодия. «Медианное значение пересмотра зарплат составляет плюс десять процентов к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и плюс семь процентов — в компаниях с иностранным капиталом», — уточняли в HeadHunter.

Худшее впереди

Зарплаты и в целом доходы россиян снижались весь первый квартал этого года. Данные Росстата продемонстрировали, что реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом, по мнению директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, еще не успели в полной мере повлиять на доходы населения в первом квартале.

Основной удар по доходам на фоне ограничений из-за коронавируса придется на второй квартал, прогнозируют эксперты.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги, платежи по ЖКХ, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию.

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Рост цен при этом пока не сильно бьет по доходам россиян. По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%.

О снижении материального благополучия россиян свидетельствуют и данные ЦБ. С начала марта вкладчики банков обналичили рекордную сумму сбережений — 1,4 трлн рублей. Объем «живых» денег, оказавшихся на руках населения, с начала года вырос на 362 млрд рублей.

В среднем за время самоизоляции россияне снимали со счетов в банках по 700 млрд в месяц. В конце марта с введением режима повышенной готовности траты россиян носили панический характер — все закупались гречкой, рисом, сахаром, чистящими средствами, туалетной бумагой…

Требуется добавка

Раз уж власти решили вводить режим самоизоляции, то гражданам и предприятиям придется оказывать помощь, советуют эксперты. Если волны ограничений будут короткими (менее 25% от общего периода пандемии), то у властей хватит средств, чтобы субсидировать зарплаты граждан в этот период. Такой вариант куда менее затратен, чем впоследствии компенсировать содержание резко возросшего количества безработных, считают эксперты.

Сейчас объем мер господдержки оценивается примерно в 3% ВВП (это касается госгарантий и налоговых отсрочек) — против 12% ВВП в среднем в западных странах.
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Количество мер помощи российского правительства и объемы поддержки постепенно увеличиваются, однако скорость выделяемых средств получателям остается крайне низкой, отмечают аналитики. Получить поддержку от государства пока что смогли только 10% компаний, бизнесмены жалуются на бюрократические препоны, а также саботаж правительственных мер со стороны банков.

Главный источник для пополнения помощи экономике в данный период — это Фонд национального благосостояния (ФНБ) с резервом в 8,4 трлн руб.

В консалтинговой компании BCG убеждены, что регулирование расходов ФНБ необходимо изменить: эти деньги можно и нужно тратить на поддержку бизнеса и занятости россиян в течение кризисного года.

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