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12:33 (мск), источник: Секрет Фирмы

Жерару Депардье разрешили обращаться за господдержкой в России

Французского актёра Жерара Депардье, с 2013 года являющегося также российским гражданином, признали пострадавшим от коронавируса, разрешив обращаться за господдержкой в России. Зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, Депардье попал в перечень тех, кто может претендовать на помощь государства.

Источник: AP 2020

Об этом сообщил юрист актёра Юрий Мосман, отметив, что пользоваться предоставляемыми таким юрлицам льготами артист не намерен. Несмотря на то что некогда именно вопрос налогов стал одной из причин перехода Депардье из-под французской юрисдикции, он пока не хочет воспользоваться даже налоговой отсрочкой. Все платежи актёр внёс заранее, уже зная о возможности получения поддержки.

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«Это не освобождение от налогов, а просто перенос сроков. В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?» — заметил юрист.

Тем не менее на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) указано, что ИП Депардье соответствует всем критериям, позволяющим получить в мае и июне безвозмездную финансовую помощь в 12 130 рублей на каждого сотрудника. Основной вид деятельности российского бизнеса актёра — «творческая деятельность в области искусства и организации развлечений». Эта сфера ИП состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

А вот другой известный актёр, получивший российское гражданство — Стивен Сигал — претендовать на льготы не сможет. При регистрации своего ИП он выбрал основным видом деятельности «Профессиональную, научную и техническую прочую, не включённую в другие группировки», а такая категория в правительственный перечень пострадавших отраслей не вошла.

Жерар Депардье зарегистрировался в качестве ИП в Саранске почти сразу после получения российского гражданства, в феврале 2013 года. В 2018 году он переоформил ИП в Новосибирске, где планировал работать над деловыми и культурными проектами. Покинуть Францию актёр решил из-за решения правительства поднять налог для состоятельных граждан до 75%.

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