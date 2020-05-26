Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса

Это гораздо выше уровня до пандемии коронавируса. Так,
Опрос прошли 40 000 человек старше 18 лет из 220 городов России. Такие исследования, показывающие влияние коронавируса на жизнь россиян, «Ромир» проводит с марта регулярно.
Планы на отпуск изменились в связи с пандемией коронавируса и введенных
В связи с коронавирусом многие страны закрыли границы для туристов, а в некоторых государствах для приехавших из других стран людей обязателен карантин. Ростуризм еще 19 марта попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок. Об этом же попросил
Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире пока не видно, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Но и внутри страны передвигаться пока непросто, во многих областях действует карантин для прибывающих из других регионов. Обороты во внутреннем туризме упали на 95−100%, без работы могут остаться 2,5 млн человек, занятых в этой отрасли, сообщил Ростуризм. Туризм и гостиничный бизнес вошли в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Им положены налоговые каникулы и мораторий на проверки, также они могут претендовать на беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а малые и средние предприятия — на гранты и субсидии.
Но мер поддержки туристского сектора категорически недостаточно и правительство обсуждает серьезные меры по дополнительному субсидированию этой сферы, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Это может быть частичное субсидирование процентов и рассрочка платежей по кредитам для компаний, которые вложились в стройку гостиниц или планируют это сделать, уточнил он.