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10:27 (мск), источник: Ведомости

Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса

Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир», проведенный 16—22 мая.

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10:35 (мск)В Москве собрана самая большая база КТ-исследований пациентов с COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 26.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 498 849+88 410
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось346 306+1 201
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 233 180+64 121
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
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Источник: Reuters

Это гораздо выше уровня до пандемии коронавируса. Так, 19—26 марта отказывались от отпуска только 18% опрошенных людей. В Москве показатель еще выше (58%), исследователи это объясняют «традиционно высокой туристической активностью» жителей.

Опрос прошли 40 000 человек старше 18 лет из 220 городов России. Такие исследования, показывающие влияние коронавируса на жизнь россиян, «Ромир» проводит с марта регулярно.

Планы на отпуск изменились в связи с пандемией коронавируса и введенных из-за нее ограничений, отвечали опрошенные. Но, видимо, сыграли роль и финансовые факторы. Так, больше трети опрошенных (37%) планируют отложить непотраченные деньги до следующего отпуска, 24% уже готовы потратить их на другие покупки, еще 18% расплатятся ими по кредитам. Москвичи преимущественно (28% опрошенных из Москвы) предпочитают оставить сэкономленные деньги как «подушку безопасности».

В целом больше трети всех опрошенных людей считают, что их финансовое положение после карантина может ухудшиться (35% в России и 43% в Москве).
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В связи с коронавирусом многие страны закрыли границы для туристов, а в некоторых государствах для приехавших из других стран людей обязателен карантин. Ростуризм еще 19 марта попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок. Об этом же попросил премьер-министр Михаил Мишустин: «За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире пока не видно, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Но и внутри страны передвигаться пока непросто, во многих областях действует карантин для прибывающих из других регионов. Обороты во внутреннем туризме упали на 95−100%, без работы могут остаться 2,5 млн человек, занятых в этой отрасли, сообщил Ростуризм. Туризм и гостиничный бизнес вошли в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Им положены налоговые каникулы и мораторий на проверки, также они могут претендовать на беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а малые и средние предприятия — на гранты и субсидии.

Но мер поддержки туристского сектора категорически недостаточно и правительство обсуждает серьезные меры по дополнительному субсидированию этой сферы, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Это может быть частичное субсидирование процентов и рассрочка платежей по кредитам для компаний, которые вложились в стройку гостиниц или планируют это сделать, уточнил он.

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