Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

Мартовские обвалы на фондовых рынках по всему миру, связанные с развалом сделки ОПЕК+ и пандемией коронавируса, мощно ударили по бизнесу участников рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Однако за прошедшие с тех пор более чем два месяца долларовые миллиардеры только богатели — состояние одних лишь 25 лидеров рейтинга в этот период выросло на $255 млрд.
Не остались в стороне и участники списка Forbes из России. За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
В качестве точки отсчета для сравнения мы взяли 18 марта — именно эта дата была выбрана для финального расчета состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Тогда же фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений. А за неделю до этого, 11 марта, ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. С тех пор индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P — на 23%. Индекс Московской биржи 18 марта составил 2112,64 пункта, а к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта.
Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд.