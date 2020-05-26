Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
8Отпуск после COVID-19
16:51 (мск), источник: Forbes

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

За последние два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние выросло с $392 млрд до $454 млрд.

Коронавирус COVID-19
17:15 (мск)Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 530 341+81 206
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось347 085+1 364
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 258 161+69 961
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
Идёт загрузка
Источник: Jp Valery/CC0

Мартовские обвалы на фондовых рынках по всему миру, связанные с развалом сделки ОПЕК+ и пандемией коронавируса, мощно ударили по бизнесу участников рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Однако за прошедшие с тех пор более чем два месяца долларовые миллиардеры только богатели — состояние одних лишь 25 лидеров рейтинга в этот период выросло на $255 млрд.

Справка
«Кто-то зарабатывает на таком падении»: почему нефть снова дешевеет?В нефтяных компаниях настаивают, что ситуация на финансовом рынке не влияет на реальные поставки нефти.

Не остались в стороне и участники списка Forbes из России. За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

В качестве точки отсчета для сравнения мы взяли 18 марта — именно эта дата была выбрана для финального расчета состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Тогда же фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений. А за неделю до этого, 11 марта, ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. С тех пор индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P — на 23%. Индекс Московской биржи 18 марта составил 2112,64 пункта, а к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта.

Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд.

Читайте также
 30 самых перспективных россиян до 30 лет — 2020. Рейтинг Forbes
На пике эпидемии и без точных сроков: чем российский путь выхода из карантина отличается от опыта Европы
Коронавирус COVID-19
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
День парада Победы в России могут сделать выходным
В Туркмении запретили COVID-19. За ношение маски грозит тюрьма
Определены оптимальные условия для распространения коронавируса
Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен
Gnezdo.ru
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Hi-Tech
Как выглядит смартфон, который пьет кровь (фото) Невероятно, но реально
Горячие темы на Авто
На кого как повлияла самоизоляция? 241
Как провели выходные. Колитесь! 193
Ребята, нужна помощь 187
О масках и совести 143
Кино
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Новости партнеров
Кто был у Галкина до Пугачевой: эту женщину он сильно любил
Как любимец детей и великий фокусник Амаяк Акопян оказался на дне жизни
Перстню Калигулы больше 2 000 лет. Ученые лишь сейчас разгадали его секрет
Как 70-летняя Пугачева выглядит при ближайшем рассмотрении
Дети
Стал известен пол новорожденного ребенка Константина Эрнста Пользователи сети решили, что в семье продюсера родился мальчик
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Новости партнеров
Вот что я делаю, когда вижу приближающихся цыган. Бабушка научила
Сколько семей разрушено Навкой-разлучницей. Как она живет с этим
Сколько семей разбито: как живется Навке-разлучнице
Кто был у Галкина до Пугачевой: эту женщину он сильно любил
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь