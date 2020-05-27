03:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Нефть углубляет заморозку
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти. Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца. В случае сохранения текущей квоты добыча нефти в РФ за два месяца снизится еще на 4 млн тонн, в итоге в 2020 году спад производства составит 50 млн тонн нефти. По словам собеседников «Ъ», вариант с продлением квот выгоден Саудовской Аравии, бюджет которой в наибольшей степени страдает от снижения нефтяных цен.
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ до сентября 2020 года, рассказали три источника «Ъ» в нефтяной отрасли. Эта тема обсуждалась на совещании главы Минэнерго Александра Новака с руководителями нефтекомпаний 26 мая, соответствующая позиция может быть высказана в ходе предстоящей встречи представителей ОПЕК+ в июне.
Согласно апрельским договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу почти на 9,7 млн б/с. Затем по плану предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до мая 2021-го. Однако вместо смягчения РФ может пойти на углубление соглашения.
В рамках текущей сделки российские нефтекомпании РФ должны сократить добычу в мае—июне до 8,5 млн б/с. Уже за первую неделю мая добыча нефти снизилась до 8,7 млн б/с.
Сейчас королевство сокращает государственные расходы на крупные проекты, а наиболее оптимальной для него ценой на нефть являются $80 за баррель. При этом в мае саудиты вместе со своими союзниками — ОАЭ и Кувейтом — добровольно пошли на дополнительное снижение добычи сверх обязательств ОПЕК+ на 1,18 млн б/с. «Ъ» уже тогда предполагал, что взамен от России потребуются новые уступки.
По словам Александра Новака, с рынка уже ушло около 14−15 млн б/с c учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7−12 млн б/с, но Минэнерго рассчитывает, что в июне—июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления.
«Когда вы взвешиваете
Сейчас рынок постепенно начал балансироваться, с поэтапным снятием ограничительных мер стал восстанавливаться спрос, констатирует Дарья Козлова из Vygon Consulting. Со стороны предложения добыча нефти в США уже снизилась на 1,5 млн б/с, участники ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства. Но, по ее словам, риски
По оценкам госпожи Козловой, в случае продления действия нынешних квот до сентября Россия дополнительно должна будет убрать с рынка около 4 млн тонн добычи в годовом выражении. Таким образом, в случае продления текущих квот добыча нефти в РФ должна упасть в этом году на 50 млн тонн.
Дмитрий Козлов