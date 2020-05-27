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03:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Нефть углубляет заморозку

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти. Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца. В случае сохранения текущей квоты добыча нефти в РФ за два месяца снизится еще на 4 млн тонн, в итоге в 2020 году спад производства составит 50 млн тонн нефти. По словам собеседников «Ъ», вариант с продлением квот выгоден Саудовской Аравии, бюджет которой в наибольшей степени страдает от снижения нефтяных цен.

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ до сентября 2020 года, рассказали три источника «Ъ» в нефтяной отрасли. Эта тема обсуждалась на совещании главы Минэнерго Александра Новака с руководителями нефтекомпаний 26 мая, соответствующая позиция может быть высказана в ходе предстоящей встречи представителей ОПЕК+ в июне.

Согласно апрельским договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу почти на 9,7 млн б/с. Затем по плану предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до мая 2021-го. Однако вместо смягчения РФ может пойти на углубление соглашения.

В рамках текущей сделки российские нефтекомпании РФ должны сократить добычу в мае—июне до 8,5 млн б/с. Уже за первую неделю мая добыча нефти снизилась до 8,7 млн б/с.

По словам одного из собеседников «Ъ», ужесточение позиции РФ связано с давлением основного партнера по соглашению Саудовской Аравии, которая недовольна текущим уровнем цен на нефть, несмотря на то что спрос начал восстанавливаться в связи постепенной отменой ограничений из-за коронавируса.

Сейчас королевство сокращает государственные расходы на крупные проекты, а наиболее оптимальной для него ценой на нефть являются $80 за баррель. При этом в мае саудиты вместе со своими союзниками — ОАЭ и Кувейтом — добровольно пошли на дополнительное снижение добычи сверх обязательств ОПЕК+ на 1,18 млн б/с. «Ъ» уже тогда предполагал, что взамен от России потребуются новые уступки.

По словам Александра Новака, с рынка уже ушло около 14−15 млн б/с c учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7−12 млн б/с, но Минэнерго рассчитывает, что в июне—июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления.

Российские нефтекомпании, по данным «Ъ», не имеют единой позиции относительно продления нынешних квот: еще перед началом действия нового соглашения «Роснефть» сохраняла скепсис по этому поводу, ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», напротив, признавали его необходимость.

«Когда вы взвешиваете все-таки, что влияет больше, — ОПЕК+, я думаю, в целом уже утратила то значение, которое мы придавали этому. Работают другие факторы: политические факторы, санкционные, это и фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнация экономики. Но является ли это драматичным? Драматичным не является», — в марте говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин. В нефтекомпаниях и Минэнерго не ответили «Ъ».

Сейчас рынок постепенно начал балансироваться, с поэтапным снятием ограничительных мер стал восстанавливаться спрос, констатирует Дарья Козлова из Vygon Consulting. Со стороны предложения добыча нефти в США уже снизилась на 1,5 млн б/с, участники ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства. Но, по ее словам, риски по-прежнему остаются высокими: «Хранилища продолжают заполняться, а как будет развиваться ситуация с пандемией после выхода из карантина, пока предсказать сложно, при этом еще более значительное снижение добычи для России является чувствительным моментом, так как возникают риски для систем разработки месторождений».

По мнению эксперта, сейчас нет смысла значительно пересматривать достигнутые в апреле договоренности, так как необходимо понять, как будет развиваться ситуация в летние месяцы, и после этого принимать решение.

По оценкам госпожи Козловой, в случае продления действия нынешних квот до сентября Россия дополнительно должна будет убрать с рынка около 4 млн тонн добычи в годовом выражении. Таким образом, в случае продления текущих квот добыча нефти в РФ должна упасть в этом году на 50 млн тонн.

Дмитрий Козлов

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