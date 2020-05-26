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21:58 (мск), источник: РИА Новости

«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Цена российского газа для Грузии будет такой, как была при 100% выборке годового контрактного объема, теперь обязательства по отбору зафиксированы твердо, сообщили журналистам в пресс-службе «Газпрома».

Источник: РИА Новости

«Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо», — сообщили в компании.

Министр экономики Грузии Натия Турнава во вторник сообщила журналистам, что руководство страны договорилось с «Газпромом» о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

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В марте 2019 года Грузия и «Газпром экспорт» подписали новый контракт по транзиту российского газа в Армению через грузинскую территорию, который должен был действовать до конца 2020 года. Тогда Турнава заявляла, что соглашение содержит улучшенные коммерческие условия: транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена. Грузинская сторона также сообщала, что договорилась с «Газпромом» о закупках газа в малом количестве. Объемы и цена этих поставок не разглашались.

Основной поставщик газа в Грузию — Азербайджан. До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. В 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными средствами.

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