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14:08 (мск), источник: ТАСС

Решетников: общая стоимость мер поддержки экономики РФ составила 3,3 трлн рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/ — По словам главы МЭР, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций.

Источник: РИА "Новости"

Общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет на сегодняшний день 3,3 трлн рублей. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей», — сказал Решетников, говоря о мерах, направленных на поддержку экономики в рамках борьбы с последствиями пандемии.

По его словам, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм «зеленых» облигаций.

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