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17:43 (мск), источник: ТАСС

Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия по безработице

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/ — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса.

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15.05
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14.05
97808
15.05
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17.05
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Источник: РИА "Новости"

Выступая в среду на совещании в режиме видеоконференции у президента РФ Владимира Путина, глава правительства сообщил, что по поручению главы государства были разработаны дополнительные предложения по поддержке потерявших работу граждан.

Одна из важных мер — это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса.
Михаил Мишустин

Также он назвал целесообразным распространить на индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить свою деятельность, такое же пособие по безработице, как и то, которое получают граждане, потерявшие работу в период эпидемии.

Справка
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