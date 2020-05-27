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18:07 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 618 829+95 898
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось351 146+4 273
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 311 404+53 871
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Источник: РИА Новости

  • Увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей;
  • Продлить выплату назначенных пособий по безработице на три месяца;
  • Выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 рублей;
  • Распространить доплату в три тысячи рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта;
  • Для граждан, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет;
  • Компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов;
  • Организовать обучение для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учете в центрах занятости.

«С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч», — заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

Он напомнил, что, например, в Соединенных Штатах численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%. А в Канаде этот показатель увеличился более, чем в полтора раза — до 13%.

«Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран», — добавил министр.

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В 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались. Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.

По последним данным, Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после США и Бразилии.

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