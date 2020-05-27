18:07 (мск), источник: РИА Новости
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предложило новые меры поддержки россиян в связи с пандемией COVID-19.
«С 1 апреля на сегодняшний день в России было уволено два миллиона 52 тысячи человек, принято на работу — один миллион 665 тысяч человек. Разница составила 388 тысяч», — заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.
Он напомнил, что, например, в Соединенных Штатах численность безработных выросла более чем в три раза — до уровня 14,7%. А в Канаде этот показатель увеличился более, чем в полтора раза — до 13%.
«Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран», — добавил министр.
В 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались. Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
По последним данным, Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после США и Бразилии.