Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
04:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония заплатит туристам за посещение страны

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов (20 тысяч иен или 13 тысяч рублей) в день. Таким образом власти хотят помочь пострадавшей из-за эпидемии коронавируса туристической сфере, пишет агентство Kyodo News.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 28.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 690 951+101 325
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось355 615+5 162
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 350 071+63 115
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Отмечается, что такие субсидии помогут путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах. Траты на перелет с их помощью покрываться не будут. Всего на программу планируют выделить 1,35 триллиона иен (12,5 миллиарда долларов или 660 миллиардов рублей).

Читайте также
Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса

«Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств», — поясняет Kyodo News.

Пандемия COVID-19 больно ударила по туризму в стране не только из-за снижения привычного турпотока, но и из-за отмены Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что власти Японии выделят на стимулирование экономики порядка 2,18 триллиона долларов, что составляет треть от всего ВВП страны. Это станет одним из крупнейших пакетов помощи в мире.

Читайте также
 Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Собянин рассказал о частичном снятии ограничений по коронавирусу
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
Россию ждет резкое похолодание 1 июня
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX
Здоровье
Определена «любимая» погода коронавируса Выводы ученые сделали на основе данных о 3,75 млн заболевших.
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Город сложно узнать с высоты земной орбиты
Горячие темы на Авто
Как провели выходные. Колитесь! 195
О масках и совести 178
С праздником!!! 162
Один час- это много или мало? 113
Кино
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе Мария Ильюхина дала редкое интервью
Новости партнеров
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
Президент объяснил, что значит доступная медицина в Конституции
Президент России мгновенно исполнил просьбу главы Дагестана – узнай первым
Зачем нужно закреплять адресные выплаты в Конституции?
Gnezdo.ru
Причина смерти жены Гагарина: аж мурашки по коже
Шура Тихомирова через 37 лет. Это надо видеть
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Леди
Марина Зудина показала эффектное декольте в бельевом топе Актриса восхитила фанатов.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь