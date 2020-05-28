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04:52 (мск), источник: РБК

Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне

Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне (штат Вашингтон), говорится в опубликованном на ее сайте заявлении. Компания перестала выпускать их с января 2020 года после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии с участием лайнеров этой модели.

Источник: AFP 2020

В заявлении говорится, что пока объемы производства небольшие, поскольку компания внедрила более десятка инициатив для поддержке безопасности на рабочих местах и сохранения качества продукции. Boeing обещает, что в этом году будет постепенно наращивать производство самолетов 737 MAX.

После двух авиакатастроф эксплуатацию самолетов этой модели приостановили. Одна из них произошла в октябре 2018 года, тогда Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, 189 человек погибли. Другая катастрофа случилась в марте 2019 года, лайнер разбился в Эфиопии, 157 человек погибли.

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Руководство Boeing признало, что причиной и того, и другого происшествия стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Она автоматически корректирует положение самолета в воздухе. The New York Times писала, что эксперты Федерального авиационного управления не провели независимые тесты MCAS на стадии сертификации и не до конца понимали, как работает система.

В марте прошлого года Boeing сообщил об обновлении программного обеспечения MCAS, которое «прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета», в том числе с наблюдателями из Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В ноябре 2019 года авиакомпания планировала, что коммерческие полеты лайнера возобновятся в январе следующего года.

Однако в том месяце в Boeing заявили, что обнаружили новые уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX. Одна из них была связана с правильностью работы некоторых системных мониторов.

В конце января пилоты сообщили, что доверие к нормам безопасности Boeing упало до «рекордно низкого уровня». Из-за проблем с 737 MAX авиакомпания впервые с 1997 года потеряла рекордные $636 млн.

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