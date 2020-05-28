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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство финансов выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось4 142+174
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело150 993+8 785
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 697 334+92 873
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось355 758+5 006
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 352 278+51 293
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Источник: РИА Новости

Распоряжение о перечислении средств премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе. Деньги перевели 26 мая.

«Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в 85 российских регионах за весь период эпидемии было выявлено более 370 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них свыше 142 тысяч вылечились, 3968 пациентов скончались. В мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 5,5 миллиона человек, порядка 350 тысяч больных умерли.

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