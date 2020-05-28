Петр Порошенко вновь стал долларовым миллиардером

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко составляет $1,4 млрд. С такой оценкой он вошел в первый с 2016 года рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины, подготовленный украинским журналом Forbes. В рейтинге Порошенко занял третье место.
В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же Forbes Украина оценил состояние Порошенко в $750 млн, в сотне богатейших украинцев Порошенко занял восьмое место.
Основа благосостояния Порошенко — производитель кондитерских изделий Roshen. Во время предвыборной кампании бизнесмен (он был избран президентом Украины в мае 2014 года) обещал продать свои активы. «Обещание продать весь бизнес после избрания президентом Порошенко выполнил лишь на 20%, — отмечает Forbes Украина. — Вместе со своим бизнес-партнером Игорем Кононенко он продал только расположенный неподалеку от центра Киева завод “Кузница на Рыбальском”. Обстоятельства этой сделки, как и другие эпизоды его президентства, стали основанием для открытия более чем десятка уголовных дел». Ни по одному из них Порошенко не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым, отмечает издание.
Первое место в рейтинге богатейших украинских бизнесменов занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. «По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз», — отмечает издание. Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд.