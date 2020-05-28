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12:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Займы в самоизоляции: как коронавирус ударил по ломбардам и МФО

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул те сектора, которые обычно в кризис ощущают себя более или менее стабильно. На проблемы жалуются ломбарды и микрофинансовые организации (МФО).

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Источник: РИА "Новости"

В этом году реальные доходы россиян упадут на 6%, заявил в среду министр экономического развития Максим Решетников.

Многие россияне остались без работы и постоянного дохода на фоне мер самоизоляции. В большинстве регионов страны уже почти два месяца закрыты многие виды бизнеса — непродуктовые магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и другие. Часто работники предприятий из этих сфер говорят о том, что им платят зарплату не в полной мере или вообще не платят.

Однако в условиях пандемии сходить в банк за кредитом, взять в долг «до зарплаты» или просто что-то заложить в ломбарде оказалось также почти невозможно. Банки, микрофинансовые организации и ломбарды попали под жесткое регулирование со стороны Центрального банка России и ограничили свою работу из-за карантина.

Некоторые МФО, например, сообщают о росте спроса на микрокредиты, но выдать они их не могут. Банки же говорят о том, что их клиенты собираются лишь реструктурировать долги.

Микрокредиты в пандемию

В периоды падения доходов россияне часто обращаются в микрофинансовые организации. Считается, что там получить небольшой займ проще, хотя и процент по кредиту выше.

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Однако в апреле количество выданных микрозаймов в России упало на 35% по сравнению с мартом, говорится в статистике Национального бюро кредитных историй.

МФО в марте-мае фиксировали прирост количества заявок на микрозаймы по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичными месяцами в прошлом году, рассказали Би-би-си в саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). В организации Max.Credit Би-би-си также сообщили о росте спроса на микрокредиты на уровне 20−30%.

Но удовлетворить растущий спрос МФО не могут во многом из-за ограничений со стороны регулятора.

Аналитики «Эксперта РА», например, отмечают, что из-за регулирования МФО пересматривают свои стратегии: теперь они выдают уже не «займы до зарплаты», а предлагают более сложные услуги. Многие мелкие МФО продолжают уходить с рынка, отмечают эксперты.

В саморегулируемой организации подтверждают, что даже в кризис и пандемию МФО вынуждены отказывать в кредитах.

Компании продолжают активно пересматривать свою кредитную политику в сторону сдерживания выдач, поэтому в тот же период (апрель-май) выросла доля отказов. Что интересно, компании стали чаще отказывать практически сразу — на моменте прескоринга (до подачи запроса в бюро кредитных историй, в частности), чтобы снизить свои расходы.
Елена Стратьева
директор СРО «МиР»

По компаниям, специализирующиеся на офлайн-займах, ударила и самоизоляция: в таких условиях они были вынуждены приостановить выдачу кредитов.

В «Эксперт РА» прогнозируют, что в 2020 году спрос на микрокредиты все же вырастет. Аналитики это связывают с тем, что людям, потерявшим работу, экстренно будут нужны деньги на текущие расходы, а многим из них банки откажут в кредитах. При этом качество заемщиков будет снижаться.

Закрытые ломбарды и комиссионки

Еще один способ быстро получить своего рода займ — это ломбарды. Роль ломбардов особенно возрастает в условиях, когда малый бизнес в России фактически парализован и многие незащищенные слои населения, включая мигрантов, находятся в «подвешенном» состоянии и не могут обратиться в банки, рассказывает в беседе с Би-би-си председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.

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«Получается, что ломбарды — чуть ли не единственный финансовый институт, способный удовлетворить потребности в небольших займах для очень существенной доли граждан России и мигрантов», — говорит Лазутин.

Однако сейчас ломбарды тоже переживают непростые времена: из-за введенного в стране режима самоизоляции люди зачастую опасаются посещать эти организации, многим из которых вообще пришлось закрыться.

По словам основателя и владельца сети ломбардов «Залог успеха» Александра Олейника, в период пандемии посещаемость ломбардов снизилась более чем в два раза, а сейчас эти показатели еще не вернулись на предыдущие позиции.

«Некоторые говорят, что для ломбардов настали золотые времена, но это неправда. Золото, которое входит в ломбард, оно должно и выходить оттуда. Ситуация с продажей ювелирных изделий ухудшается — народ, к сожалению, нищает, покупательная способность падает, и продать эти изделия будет сложнее, поэтому происходит разбалансировка бизнеса», — сетует Олейник в беседе с Би-би-си.

С ним соглашается и гендиректор ломбардной сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин. Он отмечает, что в последнее время увеличивается доля невыкупленного имущества, так как многие клиенты потеряли свой доход и не могут вернуть заложенные вещи. Для таких заемщиков ломбард вынужден предоставлять отсрочку как минимум на три месяца, следуя рекомендациям Центробанка.

Многие ломбарды, которые находятся в торговых центрах, до сих пор не работают — по нашей компании это порядка 11% точек. Первый месяц мы испытывали постоянные нападки со стороны полиции, местных администраций, Роспотребнадзора, бесконечные проверки. ЦБ нас напрямую не поддержал и не выразил четкую позицию по поводу того, можем мы работать или нет.
Станислав Боронин
гендиректор ломбардной сети «Фианит-ломбард»

Из-за многочисленных проверок и ограничений со стороны властей владельцы ломбардов часто вынуждены уходить в «серую» зону и действовать под видом комиссионных магазинов, которые могут работать без надзора со стороны Центробанка и других регуляторов.

Однако уже в ближайшее время владельцы ломбардов ожидают роста числа клиентов, которым будут необходимы срочные микрозаймы. По прогнозам Алексея Лазутина, начиная с июня 2020 года спрос существенно увеличится и до конца 2020 года рост может составить от 35 до 50%.

Кредитные каникулы вместо новых кредитов

В обычные банки россияне в условиях кризиса и пандемии идут неохотно. Количество всех кредитных заявок в первую неделю апреля по отношению к третьей неделе марта сократилось почти вдвое — на 49,7%, сообщает НБКИ.

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Об апрельском снижении интереса клиентов к кредитам Би-би-си сообщили в пяти крупных российских банках: Сбербанке, ВТБ, «Открытии», Росбанке и Райффайзенбанке.

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По действующим кредитным обязательствам россияне платить тоже не торопятся: все больше заемщиков предпочитают воспользоваться кредитными каникулами, объявленными властями страны в качестве одной из мер поддержки населения.

Так, в Сбербанке сообщают, что число заявок на реструктуризацию задолженности за последние два месяца значительно превысило объемы всего прошлого года. О росте интереса заемщиков к кредитным каникулам говорят также в Росбанке и ВТБ.

Глава управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский объясняет эту ситуацию тем, что клиенты стали «более консервативно оценивать свое финансовое положение и предпочитают создать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных трудностей».

По словам директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаила Чамрова, в среднем банки одобряют три из четырех заявок на кредитные каникулы по розничным кредитам.:

Четверть заявок банками отклоняется, как правило, потому что ситуация клиента не соответствует критериям закона о сокращении дохода.

Для тех, кто сегодня все же намеревается получить кредит в банке, сделать это становится все сложнее. В кризисных условиях банки стали более дотошно проверять финансовое состояние своих клиентов и выдавать ссуды только самым надежным заемщикам.

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По данным НБКИ, по итогам апреля 2020 года банки одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%): этот показатель стал минимальным с 2017 года, когда в бюро начали проводить такие подсчеты.

Об ужесточении оценок кредитного риска клиентов Би-би-си рассказали, например, в Росбанке и в банке «Открытие».

Клиенты финансовых организаций на этом фоне все чаще демонстрируют недовольство. Как отмечается в аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс», количество жалоб граждан на деятельность банков и МФО выросло на 24,5% за неделю с 14 по 20 мая. Самой актуальной проблемой для недовольных граждан стало как раз погашение кредитов, включая реструктуризацию и рефинансирование, отмечается в документе.

При этом ЦБ пока не видит в сложившемся кредитном кризисе серьезных проблем для банковской сферы. Как заверил во вторник зампред Банка России Дмитрий Тулин, в нынешних условиях российские банки могут выдержать «шок в два раза более сильный, чем шоки 2008 и 2014 годов».

«Мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий», — добавил Тулин.

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