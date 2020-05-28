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14:10 (мск), источник: Life.ru

Наказание для должников. Что грозит за неуплату налогов

Почти половина россиян допускают возможность не платить налоги в тяжёлый период эпидемии. Какое наказание ждёт уклонистов? Что можно сделать, чтобы легально снизить выплаты?

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Источник: РИА "Новости"

Опрос «Центра стратегических разработок» (ЦСР) показал, что в конце прошлого года уклоняться от уплаты налогов были готовы 35% респондентов. В мае их оказалось уже 45%. Впрочем, юристы предупреждают: налоговые органы активно вычисляют должников. Сэкономив сейчас, можно серьёзно переплатить в будущем.

Как налоговики ищут неплательщиков

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова утверждает, что у ФНС есть механизмы для отслеживания тех, кто не платит налоги. Сотрудникам налоговой доступны различные базы, в том числе и банковские.

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— Если речь идёт об уплате НДФЛ для официально неработающих граждан, то целенаправленно налоговая вряд ли будет отслеживать каждого, чтобы проверить, не утаил ли он три рубля, но иногда выборочно такие проверки проводятся, — говорит Полина Гусятникова.

По её словам, чаще всего основанием для проверок становится рассказ «доброжелателей» о ведении незаконной предпринимательской деятельности.

Это же касается и сдачи квартиры в аренду. Но с налогами на прибыль от продажи крупного имущества всё проще. Сведения о покупке и продаже поступают в налоговую от нотариусов, Росреестра и ГИБДД. Поэтому в этом случае не стоит надеяться, что для ФНС ваши товарно-денежные отношения останутся тайной.

Управляющий партнёр юридической фирмы Tax Compliance Михаил Бегунов уточнил, что в поисках недобросовестных налогоплательщиков ФНС имеет право направить запросы в любые органы для содействия в поисках и проверке налоговых должников, в том числе включить в проверку правоохранительные органы.

Доказательством того, что человек постоянно получает доход от имущества, продажи активов, выполнения работ и оказания услуг, могут стать расписки о получении денег при наличных расчётах, выписки из банковских счетов покупателей товаров (услуг), размещение рекламных объявлений об услугах или реализации товаров, допросы свидетелей и участников финансово-хозяйственных сделок.
Михаил Бегунов
адвокат

Что будет, если не платить налоги государству?

Безнаказанно уйти от налоговой системы невозможно. Юрист Полина Гусятникова отметила, что ответственность за неуплату налога всегда немаленькая. Она может быть как административной, так и уголовной.

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По словам специалиста, по статье 198 УК РФ уголовная ответственность наступает, если в течение трёх финансовых лет подряд сумма неуплаченного налога достигла 2 700 000 рублей и больше.

В этом случае кроме обязательства оплатить налог должника ждёт ещё и штраф от 100 до 300 тысяч рублей, или штраф в размере его заработной платы за один-два года, или принудительные работы, или даже лишение свободы на срок до года. Нужно помнить, что если сумма больше 13 500 000 рублей, то наказание будет строже.

Если долги небольшие, то должнику грозит административная ответственность. Штраф составляет 20% от неуплаченной в бюджет суммы налога. Если будет доказано, что должник не платил умышленно, то штраф вырастет до 40%.

Как можно законно снизить выплаты по налогам, чтобы не попасть в число уклонистов?

— К сожалению, для физических лиц никаких налоговых послаблений в связи с коронавирусом пока нет. Налоговые льготы касаются только бизнеса, в том числе ИП. Возможно, к концу года, когда придёт время платить имущественные налоги, какие-то послабления появятся и для обычных граждан, — рассказала юрист Полина Гусятникова.

Впрочем, всегда стоит внимательно присмотреться к сумме в квитанции. Если она смущает, то надо обратиться в налоговую службу с просьбой пересчитать сумму налога. Сделать это можно через личный кабинет на сайте налоговой инспекции. Ещё один вариант — написать туда письмо. Правда, для перерасчёта должны быть основания. Например, завышена кадастровая стоимость недвижимости, на основании которой начисляется налог.

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