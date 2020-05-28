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19:26 (мск), источник: Газета.Ру

Спрос на авиабилеты у россиян в мае вырос на 40%

Россияне начинают снова интересоваться авиабилетами и планируют отдохнуть этим летом на отечественных курортах. В этом месяце было продано более чем на 40% больше билетов, чем в предыдущем. При этом ближе к концу сезона цены на авиабилеты уверенно приближаются к докризисным, а рассчитывать на заграничные поездки, по мнению экспертов, этим летом не стоит.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:03 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
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27.05
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Скончалось4 142+174
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113
16.05
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Выздоровело150 993+8 785
15.05
4696
16.05
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17.05
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18.05
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15.0528.05
Инфицировано5 748 403+108 547
15.05
84063
16.05
110128
17.05
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Скончалось357 533+4 859
15.05
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Выздоровело2 385 926+64 160
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15.0528.05
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Спрос на авиабилеты по России постепенно оживает: в мае этого года россияне купили более чем на 40% больше билетов, чем в апреле, рассказали «Газете.Ru» в Aviasales. При этом интерес к поездкам на отечественные курорты в этом месяце вырос в три раза по сравнению с апрелем, отмечают в OneTwoTrip.

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За первые 26 дней мая через Aviasales приобрели на 43% больше авиабилетов по сравнению с апрелем. Речь идёт исключительно о поездках по России. В пресс-службе OneTwoTrip отмечают, что количество поисковых запросов на перелёты пока что гораздо выше уровня продаж, и клиенты сервиса продолжают мониторить цены на путешествия, хоть и делают это менее активно, чем раньше.

«Если говорить об интересе к курортным направлениям (поиск авиабилетов на летние даты), то в мае он сравнялся с уровнем января текущего года», — отмечают в пресс-службе сервиса, добавляя, что в апреле количество людей, которые интересовались летним отдыхом, было минимально, а в мае интерес возрос втрое.

О том, что в мае россияне увеличили траты на авиабилеты, сообщают и в пресс-службе банка ВТБ. По данным эквайрингового бизнеса банка, спрос россиян на покупку авиабилетов в этом месяце вырос на 46%.

Согласно данным OneTwoTrip, самыми востребованными курортными городами сейчас стали Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. Кроме того, традиционно у путешественников популярны Москва и Санкт-Петербург.

В данный момент самым высоким сезоном на курортах можно назвать август: на последний летний месяц максимальное количество билетов куплено в Геленджик, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи. К примеру, в Геленджик на август куплено в 1,5 раза больше билетов, чем на июнь, и в 2,5 раза больше, чем на июль.

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«В России начинается постепенное смягчение карантинных мер: премьер-министр объявил, что с 1 июня откроются санатории, имеющие медицинские лицензии. Правда, о полноценном запуске курортов речи пока не идёт — его будут обсуждать на следующем этапе снятия ограничений, если эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятна», — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова, добавляя, что по статистике продаж авиабилетов видно, что россияне все же планируют летний отдых на море.

При этом она добавляет, что спрос на летний отдых хоть и остается очень низким по сравнению с докризисным уровнем, но частичное ослабление ограничений уже приводит к небольшому росту продаж.

«Это говорит о том, что спрос постепенно будет восстанавливаться в зависимости от снятия мер, применяемых для борьбы с коронавирусом. Мы ожидаем, что на путешествия внутри страны этим летом спрос будет расти, если эпидемиологическая обстановка позволит ослабить ограничительные меры в регионах и особенно на курортах», — рассказали в OneTwoTrip «Газете.Ru».

Об этом же сказал первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Он заявил, что что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах.

Цены на авиабилеты с вылетом во второй половине лета приближаются к прошлогодним показателям, что говорит о надеждах авиакомпаний на восстановление платёжеспособности туристов, рассказали в онлайн-трэвел агентстве Biletix. Средний чек на авиаперелеты туда-обратно по внутренним направлениям по сравнению с началом лета значительно увеличивается во второй половине летнего туристического сезона, приближаясь к докризисным показателям прошлого года.

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Так, если в июне средняя стоимость перелета туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Такая тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений. К примеру, средний чек на полёт в Сочи и обратно в июне составляет 2 825 рублей, в августе — 8 400 рублей, в Симферополь — 3 406 и 14 241 рублей соответственно, в Калининград — 3 396 и 13 610 рублей соответственно, свидетельствуют данные Biletix.

Говорить о том, когда россияне смогут отдохнуть за границей, пока что рано. По информации исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, открытия границ и старта выездного туризма не стоит ждать раньше сентября.

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят “приезжайте”. А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», — заявила эксперт во время прямого эфира в Instagram с ведущей «Первого канала» Светланой Зейналовой.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок заграницу, чтобы не привозить в страну коронавирус. Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах, помимо риска для здоровья, могут возникнуть сложности при возвращении путешественников домой. О том, что предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков пока что не видно, на этой неделе говорил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, напомнив, что рекомендацию Ростуризма воздержаться поездок за рубеж от 19 марта никто не отменял.

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