21:53 (мск), источник: РБК
Счетная палата предложила раскрывать доходы топ-менеджеров госкомпаний
Сейчас у руководства госкомпаний, в отличие от
Счетная палата предложила правительству ввести единый подход к раскрытию доходов
«Мы рассматриваем данную меру как возможность повысить эффективность управления государственным имуществом», — сообщили в ведомстве.
В 2020 году Счетная палата проверила эффективность корпоративного управления в хозяйственных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности. По итогам проверки ведомство направило в правительство письмо, в котором указало, что сейчас
По мнению Счетной палаты, это свидетельствует об «отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений в юридических лицах с участием Российской Федерации».
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В 2014 году правительство обязало раскрывать сведения о доходах руководителей крупных компаний, в том числе глав РЖД, «Роснефти» и «Газпрома». Инициатива вызвала недовольство среди
В марте 2015 года правительство разрешило главам госкомпаний не публиковать данные о своих доходах. Там пояснили, что главы коммерческих организаций, в том числе с государственным участием, «в строгом смысле не являются госслужащими, а являются представителями коммерческого бизнеса». Решение правительства не поддержал Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату.
Спустя месяц президент Владимир Путин в ходе прямой линии «настойчиво порекомендовал» руководству корпораций в добровольном порядке обнародовать сведения о доходах. В том же году о своих зарплатах отчитались главы РЖД и «Роснефти».