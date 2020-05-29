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03:02 (мск), источник: РБК

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время пандемии. В проекте также прописаны условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.

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Источник: Reuters

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» в целях «упрощения взаимодействия работодателя и работников» в условиях пандемии COVID-19. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству и представитель Минтруда.

Минтруд направил проект постановления на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (участвуют правительство, работодатели, профсоюзы) в соответствии со стандартным регламентом — после этого документ может быть внесен в правительство. «Документ в его текущем виде — это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства», — уточнили РБК в Минтруде.

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Ведомство в постановлении предлагает правительству впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которое должно появится у кабинета после вступления в силу соответствующих поправок. К настоящему времени Госдума приняла закон в трех чтениях, он требует одобрения Совета Федерации и президента.

Отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год. Профсоюзы и эксперты критиковали эти поправки, увидев в чрезвычайных полномочиях правительства риски демонтажа трудового законодательства.

Правила простоя и увольнения на карантине

Трудовое законодательство в норме предоставляет работодателю три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день. Принципы поведения работодателей и работников в условиях карантинных мер в действующих законах конкретно не прописаны.

Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. «Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон», — говорится в документе.

Запрета принимать решение о сокращении численности или штата во время карантина в документе не прописано.

Но предлагается установить, что в случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер — на следующий рабочий день после этого, следует из проекта Минтруда. Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата не позднее чем за два месяца до увольнения.

В отношении работников, на которых не распространяются ограничительные меры (работники предприятий непрерывного цикла, аптеки, продуктовые магазины, банки и т. д.), согласно документу, введение простоя осуществляется по действующему законодательству:

  • временная приостановка работы, вызванная эпидемией и любыми исключительными обстоятельствами, ставящими под угрозу жизнь людей, является простоем по причинам, не зависящим от работодателя или работника, и оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя;
  • если простой не связан с мероприятиями по предотвращению эпидемии, а является простоем по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника.

В период действия ограничительных мероприятий работникам может быть предоставлен отпуск по согласованию с работодателем, уточняется в проекте постановления. При этом «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска», говорится в документе. Согласно Трудовому кодексу, если в период отпуска работник заболевает, то отпуск может быть продлен на время больничного.

Перевод на неполный рабочий день и другую работу

Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе введения режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели), с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, о предстоящих изменениях условий трудового договора работодатель должен предупредить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

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Одновременно ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев, говорится в документе. По действующему трудовому законодательству временный перевод на другую работу без согласия работника возможен только на один месяц. Согласно проекту нового постановления, перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия сотрудника, а его зарплата не должна быть ниже среднего заработка на прежней работе.

Относительно этой нормы Минтруд ожидает позиции профсоюзной стороны и будет определять свою позицию с учетом мнения профсоюзов, сказали РБК в министерстве.

Для оперативного введения сменного режима рабочего времени «для рассредоточения работников в помещениях», оптимизации нагрузки, исключения контактов с инфицированным работником остальных сотрудников Минтруд считает возможным уведомлять работников о новых графиках сменной работы не позднее чем за семь календарных дней до введения их в действие, следует из документа.

Риски для работников и трудового права

Подготовленный Минтрудом проект постановления содержит риски для работников, полагает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Это сокращение прав трудящихся, вызванное обстоятельствами внешнего характера, но направленное на то, чтобы облегчить участь работодателя», — полагает он.

По мысли министерства, реализация постановления должна способствовать экономической устойчивости работодателя с тем, чтобы он смог, к примеру, перераспределить работников между видами деятельности, обеспечить устойчивую занятость, предполагает Сафонов.

Однако работодатели и сейчас имеют возможность сократить операционные издержки в условиях падения выручки из-за карантинных ограничений, отправив работников в неоплачиваемые отпуска, добавил он. «Основная часть увольнений происходит через принуждение работника уйти либо по соглашению сторон, либо по собственной инициативе, что говорит о том, что многие нормы трудового законодательства так, как надо, не работают», — считает эксперт.

Документ Минтруда не бесспорный как с точки зрения содержания, так и с точки зрения его нахождения в системе современного российского права, отмечает глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич. С одной стороны, можно положительно оценить разъяснение вопроса о том, когда работодатель может вводить простой и как оплачивается рабочее время в этот период, заметил он. С другой — есть положения, носящие риски для работников, например, в части отказа продления отпуска на время нетрудоспособности или временного перевода работника без его согласия на иную работу в течение трех, а не одного месяца.

Подзаконные акты, к которым относятся и постановления правительства, не должны ухудшать положения субъектов правоотношений по отношению к тому, что урегулировано федеральным законодательством, подчеркнул он.

«Я уверен, что по итогам мы получим массовые иски в судах, в том числе обращения как в Верховный, так и в Конституционный суд, по вопросу применения отдельных положений данного постановления», — заключил Бабич.

Регулирование трудовых отношений в соответствии с Конституцией, федеральными конституционными законами осуществляется в первую очередь Трудовым кодексом. Федеральные законы, указы президента, постановления правительства и все подзаконные акты должны ему соответствовать и не могут противоречить. Внесение изменений в Трудовой кодекс, приостановление действия его положений должно осуществляться отдельными федеральными законами.

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Проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, «грубо нарушает иерархию источников права, основанную на Конституции и Трудовом кодексе», считает заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О. Е. Кутафина Никита Лютов. По его мнению, документ представляет собой «попытку «ради революционной целесообразности» актами правительства регулировать то, что подлежит регулированию на законодательном уровне. «При этом власть избегает введения чрезвычайного положения», — напоминает он.

Президент Владимир Путин 11 мая объявил о завершении действия режима нерабочих дней. Согласно указу президента, решения, как конкретно снимать ограничения, а на каких территориях и для каких организаций, напротив, сохранить карантинные меры, будут принимать главы регионов. Свою работу, как это было и во время единых для всей страны нерабочих дней, должны продолжить непрерывно действующие организации, продовольственная розница, аптеки, медучреждения и др.

Последствиями пандемии и объявленных нерабочих дней, несмотря на требование сохранения за работниками зарплаты, стали сокращение доходов россиян, а также неоплачиваемые отпуска и увольнения. Число безработных россиян в апреле возросло за месяц на более чем 800 тыс. человек — до 4,3 млн, следует из оценки Росстата, уровень безработицы в стране вырос до 5,8% экономически активного населения— максимума за четыре года. Одновременно еще свыше 3 млн человек (или порядка 5,5% всех работников) переведены в режим неполной занятости, сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день почти 1,5 млн работников направлены в простой, 1,3 млн человек заняты неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и около 280 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске», — докладывал он президенту в среду, 27 мая.

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