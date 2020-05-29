«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер Виктор Вексельберг сообщил, что хотел направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США. Однако швейцарские банки, по словам бизнесмена, отказались пойти ему навстречу.
«Мы как лицо санкционное в контексте американского законодательства неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, в частности, к инвестиционному банку Julius Baer с просьбой направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ», — заявил председатель совета директоров группы компаний «Ренова» в ходе-онлайн сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по «Интерфаксу»).
Нонсенс! Это варварство — в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения.
Он призвал международное бизнес-сообщество «проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры в этом плане».
В апреле 2018 года Минфин США включил Вексельберга и группу компаний «Ренова» в санкционный SDN-лист (Specially Designated Nationals, в список лиц особых категорий). Попадание в SDN List означает полный запрет американцам на любые сделки с компанией или бизнесменом.
США объяснили, что санкции против миллиардера были наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников» (речь шла о совладельце и управляющем директоре «Реновы» Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании «Т плюс» Борисе Вайнзихере).