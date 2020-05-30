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05:36 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Торговые центры готовятся к открытию

В каком режиме будут работать фуд-корты.

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С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины. Всего около 50 тыс. предприятий. Многие из них расположены в торговых центрах. Для безопасности посетителей владельцы магазинов должны обеспечить социальную дистанцию и проводить постоянную дезинфекцию. Покупатели и персонал так же должны носить маски и перчатки.

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Маска преткновения

При этом купить средства для обработки помещений сейчас довольно сложно, а цена на дезинфекторы постоянно растет— отметила управляющая ТРЦ «Алтуфьевский» Наталья Кузнецова.

«Мы, конечно, готовы открыться, все горят желанием работать. Но единственное, что, естественно, никаких дезсредств в продаже по адекватным ценам нет. Те, что рекомендуются, — все в страшном дефиците, поэтому это, конечно, страшная проблема. Как мерить температуру у посетителей торгового центра, мы тоже с трудом понимаем. Ну, конечно, будем стараться. Сейчас изучаются все рекомендации Роспотребнадзора и Департамента торговли Москвы. Пытаемся, конечно, максимально быстро сделать, естественно, у нас сейчас средства ограничены. Это будет все очень сложно».

И главное, что меня, например, расстраивает, то, что пропуска в Москве пока не отменены. И у людей как было две возможности выехать и на дачу, и, соответственно, второй пропуск — вернуться с дачи, то, когда им ездить по магазинам, я, вообще, не понимаю. И думаю, что мы откроемся и будем стоять пустые.
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Торговые центры в Москве были закрыты в конце марта. Работать разрешалось только торговым точкам, которые продают товары первой необходимости, — это продуктовые магазины и аптеки. За два месяца в таких ТЦ уже отработали все механизмы дезинфекции, подчеркнул управляющий ТРЦ «Гагаринский» Андрей Сухов. По его мнению, количество посетителей после 1 июня может вырасти в несколько раз.

«Мы уже могли отработать внутреннюю технологию торгового центра, перестроиться с учетом тех требований, которые изменялись в сторону ужесточения. И нам сейчас, когда идет вторая волна, а именно непродовольственные товары, уже значительно легче. Есть практические наработки, как действовать. Сейчас достаточно большая группа торговых операторов включается в бизнес. Сложностей у нас в принципе, как у управляющих торговыми центрами, меньше. Больше сложностей у арендаторов. Из-за того, что им сейчас надо в кратчайшие сроки восстановить всю технологическую цепочку от оптовиков-поставщиков, логистику выстроить, и самая главная проблема — это восстановить кадровый состав. И плюс вторая сложность, которая уже касается и нас, и арендаторов, — это дополнительные потенциальные покупатели, которые придут уже в большом количестве, с ними нужно будет тоже кропотливо, корректно вести работу по соблюдению всех требований по отношению к другим посетителям, покупателям».

Развлекательные центры, кинотеатры, салоны красоты и детские игровые комнаты внутри торговых центров останутся закрытыми. При этом некоторые фуд-корты смогут работать в режиме доставки и самовывоза.

Виктория Феофанова.

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