Рог изобилия

Мир в 2020 году накрыл полномасштабный кризис, вызванный пандемией коронавируса. Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию. В США за пособиями всего за месяц обратились более 20 миллионов человек. За 30 дней первая экономика мира потеряла столько рабочих мест, сколько создала за десятилетие. Однако правительства по всему миру, кажется, нашли способ помочь населению, решив безвозмездно раздавать гражданам деньги.
Лекарство от бедности — в материале «Ленты.ру».
Раньше идея бесплатной раздачи денег казалась реальной только в «тучные времена» и только в богатых странах.
Но теперь государства по всему миру доказывают, что такое решение может стать спасательным кругом, который поможет миру выплыть из самого тяжелого кризиса за десятилетия. Ведь пандемия нанесла беспрецедентный удар по мировой экономике. Стремительное распространение инфекции, которую с начала года подхватили уже 5,7 миллиона человек более чем в 200 странах мира, вынудило лидеров десятков государств ввести жесткий карантин и закрыть границы.
Подобные меры сдерживания показали свою эффективность в борьбе с коронавирусом, но за здоровье граждан высокую цену пришлось заплатить экономике и бизнесу.
ВВП Италии сократится на 9,1 процента; экономика Франции лишится 7,2 процента; а локомотив Европы — экономика Германии — 7 процентов. В целом общеевропейский ВВП, как ожидается, в 2020 году упадет на 7,5 процента, подсчитали в МВФ. За пределами Евросоюза ситуация не лучше: первая экономика мира — США — сожмется на 5,9 процента, а ВВП России упадет на 5,5 процента. Массовый карантин, на котором оказался бизнес и предприятия, привел к тому, что люди по всему миру отправляются в неоплачиваемые отпуска, теряют часть дохода или вообще лишаются работы. По оценке Международной организации труда (МОТ), распространение коронавируса отразится на доходах миллиарда человек.
ББД подразумевает предоставление всем (или почти всем) совершеннолетним гражданам страны периодических — например, раз в месяц — фиксированных денежных выплат от государства. Они не зависят от занятости, социального статуса и материального положения получателя, на выплаты в равной степени имеют право безработные и миллиардеры. Сумма ББД не облагается налогом, и человек не должен отчитываться перед государством, на какие цели потратил выданные ему средства.
О безусловном базовом доходе то и дело задумывались в разных концах планеты на протяжении столетий. Истоки концепции можно обнаружить в книге английского философа и
В наше время идея в том или ином виде существует, обсуждалась или внедрялась по меньшей мере в десяти странах, среди которых США, Канада, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Италия. Однако в этих государствах она рассматривалась под другим углом — скорее как шанс для властей снизить бюрократию при предоставлении социальной помощи населению, а для граждан — повысить финансовую стабильность, изменить качество жизни, занявшись, например, любимым делом. Но с началом пандемии коронавируса идея ББД вернулась к истокам.
Концепция ББД привлекает внимание правительств многих государств, поскольку решает сразу несколько проблем: оказывает финансовую поддержку всем гражданам одномоментно, повышает вероятность своевременной выплаты кредитов и ипотек и снижает социальную напряженность.
Кроме того, безусловный базовый доход становится залогом роста спроса (а значит, и роста экономики) после отмены карантина. Именно этот вопрос выйдет на передний план уже в ближайшие несколько недель, когда постепенно начнут снимать ограничения, введенные
В условиях коронавируса на сторону безусловного базового дохода временно переходят даже традиционные критики идеи. Дело в том, что во время пандемии главный, по их мнению, недостаток концепции ББД — то, что гарантированные выплаты не стимулируют людей искать работу, — становится ее главным достоинством.
Единственным серьезным недостатком программы фактически является ее дороговизна. Например, выплата всего 1000 долларов в месяц каждому совершеннолетнему гражданину обходилась бы США в 2,8 триллиона долларов ежегодно. При этом размер беспрецедентной программы по спасению американской экономики, объявленной президентом Дональдом Трампом, на треть меньше — около 2 триллионов.
На внедрение гарантированного дохода в том или ином виде пошли правительства США, Японии, Сингапура и ряда других стран. Большинство пока решились только на полумеры: программы объявлены временными. США решили предоставить единоразовую выплату размером 1200 долларов каждому гражданину с годовым доходом меньше 75 тысяч долларов, а семьям с детьми дать по 500 долларов на ребенка. В Японии граждане уже получают почти по 930 долларов на человека. В Сингапуре размер выплат на каждого гражданина установлен на уровне от 100 до 300 долларов. Программу предоставления безвозмездной помощи объявили власти Гонконга и Макао. В Великобритании парламент также активно призывают ввести в королевстве ББД как наиболее эффективную меру поддержки населения в борьбе с будущей безработицей.
Исключением в списке стала Испания, которая решилась на полномасштабную программу ББД. Королевство стало одним из наиболее пострадавших от коронавируса государств Европы (в Испании инфицированы более 230 тысяч человек), ему прогнозируют падение ВВП на 8 процентов по итогам 2020 года, что является сильнейшим снижением со времен гражданской войны 1936 года (тогда экономика упала более чем на 23 процента). В Великую рецессию 2008−2009 годов ВВП Испании снизился только на 3,6 процента. Нынешняя экономическая ситуация осложняется неутешительными прогнозами по безработице: ожидается, что к концу года она достигнет почти 21 процента.
Перед лицом сильнейшего почти за столетие кризиса Мадрид решил, что ему нечего терять, и пошел
Испания станет первым государством Европы, которое ввело ББД в масштабах всей страны. После завершения кризиса программу не станут сворачивать, она продолжит существовать. Со временем ББД частично вытеснит другие проекты социальной поддержки и станет более простым для государства способом помощи населению. Эксперты высоко оценили решение Испании и полагают, что ее примеру могут последовать и другие страны.
Хотя пока правительства стран по всему миру только начинают задумываться о ББД и осторожно апробировать концепцию в реальных условиях, в перспективе самого ближайшего будущего внедрение безусловного базового дохода в мировых масштабах является неизбежностью.
Предприниматели, буквально изменившие технологический ландшафт планеты, уверены, что выходом из ситуации станет именно безусловный базовый доход
«Я считаю, что это [безусловный базовый доход] является лучшим долгосрочным решением тех экзистенциальных проблем, которые встают перед миром», — заявил основатель Twitter Джек Дорси, который также является убежденным сторонником концепции. В 2020 году он пожертвовал миллиард долларов своего состояния на борьбу с COVID-19, однако после окончания пандемии остаток средств пойдет в том числе на изучение ББД.
С Дорси согласны около десятка нобелевских лауреатов, в том числе обладатель премии в области экономики 2000 года Даниел Макфадден. По его мнению, безусловный доход может помочь странам освободиться из «ловушки бедности» (ситуации, когда человеку выгоднее не работать, а получать социальное пособие), а также снизить уровень домашнего и уличного насилия. «Оказаться в так называемой ловушке бедности и постоянно испытывать связанный с ней стресс и неуверенность очень изнурительно для человека. Иногда даже самый простой денежный трансферт может разорвать этот порочный круг», — сказал он.
Однако главным плюсом концепции является долгосрочный позитивный эффект, который ББД оказывает на экономку. Благодаря наличию свободных денег граждане могут инвестировать средства в себя, повышая собственную квалификацию, например, за счет дополнительного образования. Следствием становится повышение производительности труда и рост ВВП страны. Таким образом, введение безусловного базового дохода позволяет не только построить более счастливое общество, но и полностью изменить качество жизни в государстве.
Елизавета Городищева