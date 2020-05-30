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13:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Люди — это новая нефть. Чем рост безработицы опасен для экономики?

Рост уровня безработицы — одно из самых опасный состояний экономики. Объясняем, почему.

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Инфицировано396 575+8 952
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Выздоровело167 469+8 212
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Инфицировано5 944 550+113 385
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Выздоровело2 506 811+76 468
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Источник: РИА "Новости"

В апреле число безработных в России увеличилось на 800 тысяч человек, до 4,8 миллиона, отчитался Росстат. Уровень безработицы вырос до максимума за четыре года — до 5,8%.

На меры поддержки оставшихся без работы соотечественников будет выделено более 35 миллиардов рублей: с 1500 до 4500 рублей увеличится минимальное пособие по безработице, на три месяца будут продлены выплаты гражданам, лишившимся права на пособия после 1 марта, индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта, получат пособие в 12130 рублей.

Безработица не выгодна государству

Безработица в экономике существует всегда. Все зависит от ее уровня. По оценке Министерства экономического развития, естественный уровень безработицы, то есть когда человек ищет новое место работы после увольнения, или, например, когда выпускник ищет первое место работы, — это 4,7−4,9%. Бывает еще структурная безработица. Это когда люди теряют работу, потому что в них больше нет потребности. Например, в регионе закрывается предприятия по добыче металлов, и металлурги здесь временно не нужны, и в период поиска нового места эти специалисты также формируют естественный уровень безработицы.

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По словам члена генерального совета «Деловой России» Павла Гагарина, в развитых странах со стабильной экономики нормальным уровнем безработицы считается от 3% до 7% от общего числа экономически активного трудоспособного населения. «А в России в непростой экономической ситуации, в стране двойного кризиса — кризиса, связанного с пандемией, и кризиса, связанного с падением цен на энергоносители, то я считаю пороговый показатель 4 — 4,5%, выше которого начинаются уже опасности», — указывается эксперт.

Как говорится в базовом прогнозе Boston Consulting Group, безработица в России может составить 6 — 7%. Негативный сценарий предполагает рост безработицы до 15%. Примерно такой же прогноз дает глава Счетной Палаты Алексей Кудрин: рост безработицы до 7−8%, и до 10% — в худшем случае.

Рост безработицы приводит к дестабилизации рынка труда, рынок работника превращается в рынок работодателя, то есть он может диктовать условия, увольнять, понижать зарплату и так далее, говорит Гагарин.

Министерство труда и социальной защиты, кстати, выступило с инициативой по запрету увольнения сотрудников в период пандемии коронавируса.

С ростом безработицы растут и расходы государства на содержание людей. А это опасность для госбюджета. А вот доходы государства от налогов падают.

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«Есть еще одна опасность, что рост уровня безработицы выше пороговых значений является индикатором плохого состояния экономики. Даже по официальной статистике за апрель мы не досчитались 12% ВВП, 70% предприятий пострадали от пандемии. И в принципе рост уровня безработицы — это один из опасных состояний экономики», — подчеркивает Гагарин.

В свою очередь директор Новгородского фонда развития креативной экономики Весельев Юрий отмечает, что рука об руку с ростом безработицы шагает снижение покупательской способности населения. «Нет оборота, нет и прибыли, становятся невостребованными многие услуги. Всю остроту этого аспекта нынешнего кризиса мы почувствуем в будущем, когда у людей закончатся накопления, отложенные на летний отдых, который по понятным причинам не состоялся, и подойдут к концу разовые социальные выплаты», — рассуждает эксперт.

Безработица — это отсутствие зарплат и/или существенное падение уровня дохода, а значит и платежеспособного спроса. Экономика «охлаждается», сжимается, имеется неэффективное использование ресурсов страны, прежде всего трудовых, человеческих. Безработица однозначно ведет к росту криминализации общества, кризису семейных отношений. Также безработица — это снижение количества собранных налогов, снижение ВВП. Есть и более долгосрочные последствия — потеря населением квалификации.
Валерия Минчичова
кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ

Но есть и плюсы…

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Впрочем, Юрий Весельев говорит и о положительных сторонах ситуации на рынке труда. «Необходимость получить государственную поддержку вынудило некоторых граждан официально зарегистрироваться в качестве безработных. То есть государство выявило таким образом значительную часть скрытой безработицы и, как надеются многие малые предприниматели, нанесло удар по “серому сектору” экономики», — объясняет эксперт.

Кроме того, произошло перераспределение на рынке труда. «Те люди, которые три — пять лет назад уехали “покорять Москву” и устроились там, потеряли работу, или просто из-за желания перебраться на более спокойные в плане вирусной угрозы территории, вернулись домой. И сегодня они теснят на рынке труда оставшихся в регионах местных, привлекая клиентов своим столичным опытом. С одной стороны, это может повысить качество услуг, с другой — не выдерживающих конкуренции местных также надо будет куда-то “пристроить”», — резюмирует эксперт.

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