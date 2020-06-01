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01:38 (мск), источник: РБК

Reuters узнал о согласии России перенести встречу ОПЕК+

С предложением провести заседание на неделю раньше выступил глава Минэнерго Алжира. Страны изучают идею продлить ограничения по добыче, действующие в мае-июне, до конца года.

Источник: Reuters

Россия не возражает против того, чтобы следующая встреча ОПЕК+, запланированная на 9—10 июня, состоялась на неделю раньше — 4 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.

Перенести встречу на более ранний срок предложил Алжир, который в этом году председательствует в ОПЕК. Глава Минэнерго страны Мухамед Аркаб заявил, что обсуждал такую возможность с несколькими министрами, сообщало S&P Global Platts. В соответствии с этим предложением позднее в июне пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+ по мониторингу.

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Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. Сделка рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года, снижение добычи нефти составит 9,7 млн барр. в сутки, затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что Саудовская Аравия предлагает продлить сокращение на 9,7 барр. в сутки до конца 2020 года, но ей необходимо заручиться заручиться поддержкой со стороны России. Источник агентства в российской нефтекомпании заявил, что если условия соглашения будут пересмотрены, то нефтяники будут их соблюдать. «Но если со спросом [на нефть] все будет в порядке, мы не видим причин менять условия сделки», — сказал собеседник.

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РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго России.

О том, что встреча ОПЕК+ может состояться 4 июня, также сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса». Собеседник «Интерфакса» заявил, что идея переноса заседания принадлежит ОПЕК, поскольку нужно определить номинации поставок на июль.

О том, что Россия может поддержать сохранение майского объема сокращения добычи нефти еще несколько месяцев, ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Российские нефтекомпании обсудили такую возможность на совещании в Минэнерго, прошедшем 26 мая. По данным собеседника «РИА Новости», речь шла о сохранении планки ограничений до конца лета.

Наталия Анисимова

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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