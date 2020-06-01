Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 июняДень защиты детей, день рождения Моргана Фримана и Супермена, открытие Северного магнитного полюса Земли и другие события, которые произошли в этот день.
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
12На линии фронта: будни московских врачей
10:01 (мск), источник: Известия

Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод

ООН предупредила о росте числа голодающих вдвое.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 171 182+105 558
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
18.0531.05
Скончалось372 116+2 842
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
18.0531.05
Выздоровело2 642 568+75 926
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
18.0531.05
Идёт загрузка
Источник: Известия

Мир ожидает глобальный продовольственный кризис. Такой прогноз сделал главный экономист продовольственной программы ООН Ариф Хусаин. По оценке экспертов программы, в 2020 году от голода будут страдать 265 млн человек — вдвое больше, чем в прошлом году. В то же время показатели урожаев, посева и поголовья скота, равно как и цены на продукцию АПК, пока не демонстрируют явной тенденции к дефициту продуктов питания. И тем не менее, проблема недоедания может стать актуальной из-за резкого обеднения граждан.

Подробности — в материале «Известий».

Парадоксы агфляции

Тема опасности всемирного продовольственного кризиса в последние десятилетия поднималась многократно. Первоначально эксперты предупреждали об угрозе слишком быстрого роста населения, за которым производство продовольствия могло (по идее) не успеть. Затем к этому добавились беспокойства по поводу изменения климата. К примеру, не так давно ООН спрогнозировала существенное сокращение урожайности во многих странах мира к 2050 году именно по климатическим причинам.

Новость
Карантин очистил атмосферу. Отменит ли он борьбу с глобальным потеплением?

В 2007—2008 годах цены на большинство видов продовольствия резко поднялись. По данным Продовольственной организации ООН (ФАО), с января 2006-го по июнь 2008 года продукты питания подорожали в среднем почти вдвое. Рис вырос в цене на 217%, пшеница — на 136%, соя — на 107%. Стали заметно дороже мясо любых видов и молочная продукция. Процесс назвали «агфляцией» (аграрной инфляцией), и многие эксперты тогда предрекали, что мир стоит перед угрозой массового голода.

У данного явления было много причин, как долгосрочных (быстрый рост населения по всему миру), так и конкретных, свойственных первому десятилетию нашего века. В частности, свою роль сыграло резкое увеличение посевных территорий под биотопливные культуры (рапс), сокращение стратегических продовольственных запасов, рост цен на горючее и минеральные удобрения, уклон сельского хозяйства разных стран в монокультуру и, наконец, финансовые спекуляции. Как бы то ни было, но кризис 2008 года покончил с агфляцией — многие продукты, например, пшеница подешевели тогда в два раза.

Новый виток роста цен на некоторые виды продовольствия случился в 2010 году на фоне действительно серьезных проблем с погодой. Жесткая засуха в Северном полушарии привела к обвалу урожая зерновых (к примеру, в России падение составило 37% к предыдущему году). Многие страны ввели ограничения на экспорт зерна и других продовольственных товаров, что и подтолкнуло цены вверх.

Некоторые эксперты считают, что неурожай-2010 стал одной из причин «арабской весны» — серии беспорядков, революций и гражданских войн в странах Ближнего Востока, начавшейся как раз зимой 2011 года.

Восходящий тренд

С 2011 года в мире наблюдался стабильный тренд как на рост урожаев, так и на смягчение проблем с продовольственной безопасностью. Одним из примеров может стать Россия, где в конце 2000-х годов в год собиралось около 80−90 млн т зерна, а спустя 10 лет — 120−130 млн т. Производство практически всех видов мяса, кроме говядины, также выросло, а производство овощей — выросло в разы.

Новость
Предел терпения планеты. Сколько людей способна вынести Земля?

В хорошем плюсе по сравнению с показателями десятилетней давности и большинство развивающихся стран, находящихся на глобальном юге. Так, Индии уже неоднократно пророчили проблемы с продовольствием из-за глобального потепления, которое должно ударить по стране чуть ли не сильнее всех в мире. Тем не менее, несмотря на рост температур, сельское хозяйство крупнейшей демократии мира демонстрирует отличную динамику.

В 2009 году в Индии собиралось менее 90 млн т риса, в 2019-м эта цифра достигла 117,5 млн т — рост более чем на четверть. Не менее впечатляющий рост и по пшенице: в 2009-м ее собрали 80 млн т, а в 2019-м — рекордные 106 млн т. Практически каждый год фиксируется рост производства по большинству культур, а также по производству мяса (хотя Индия в целом скорее вегетарианская страна).

В целом глобальное агропроизводство растет довольно стабильно. Производство мяса увеличилось более чем на 10% за последние 10 лет. Подъем, опережающий прирост населения, фиксируется по большинству зерновых. Это хорошо заметно и по ценам. На биржах США пшеница стоит около $5 долларов за бушель, лишь на 20% дороже, чем в среднем в 1970-е (около $4 долларов за бушель).

Однако если учесть инфляцию, то нынешние цены окажутся в два с лишним раза ниже тогдашних.

Смягчение продовольственной проблемы фиксируется и в общем количестве голодных и недоедающих. В конце 2000-х число регулярно недоедающих (это широкое понятие, куда входят как в буквальном смысле голодающие, так и люди, получающие недостаточно питательных элементов из пищи) превышало миллиард человек. Во второй половине 2010-х оно опустилось ниже отметки в 800 млн. При этом население планеты за это десятилетие заметно выросло.

Новость
Прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее

Тем самым доля испытывающих продовольственную проблему на себе сократилась с 15% до 10% — рекордно низкого уровня за последние 100 лет. Год за годом производство продуктов питания опережало рост населения, и тем самым угроза голода всё дальше уходила в прошлое.

Сейчас в продовольственной программе ООН считают, что такая опасность может вернуться из-за эпидемии. Главные угрозы могут возникнуть в разрыве товарных цепочек и сокращении производства продуктов питания, что может вызвать дефицит продовольствия по всему миру. В пример приводятся, в частности, ограничения на экспорт некоторых продовольственных товаров, которые ввели этой весной многие государства, опасаясь роста цен на внутреннем рынке (в частности, Румыния, Россия, Казахстан и Вьетнам).

Ограничения и вирус

Тем не менее, на сегодняшний день ситуация с наличием продовольствия в мире далека от кризисной. Это видно в том числе и по ценам на большинство продуктов питания — за последние месяцы они находятся скорее в отрицательной зоне. Пшеница, к примеру, как держалась в диапазоне от $180 до $200 за тонну, так держится и сейчас. Некоторый рост цен на свинину произошел из-за вызванного АЧС спада поголовья в Китае, но к настоящему моменту этот показатель стабилизировался.

Новость
Полчища саранчи атаковали Африку второй раз за год

Маловероятно, что карантинные меры серьезно ударят по сельскому хозяйству. Ни в одной стране мира не ввели значительных ограничений на работу и перемещения фермеров. Определенные проблемы могут возникнуть, впрочем, у производителей фруктов и ягод. Выращивание и сбор плодово-ягодной продукции являются задачей трудоемкой и не всегда легко механизируемой. Во многих странах эта отрасль зависит от труда мигрантов — как внутренних, так и международных, а им карантинные меры могут поставить непроходимый барьер.

Что касается ограничений на внешнюю торговлю, то стоит отметить, что по данным на конец мая большинство экспортеров не ввели каких-либо запретов, остальные же скоро их отменят. Таким странам как США, Канада, Австралия и Аргентина, у которых экспорт зерновых составляет более 50% от внутреннего потребления, вводить ограничения и вовсе бессмысленно при любом развитии событий.

В свою очередь, импортеры, и без того медленно, но верно наращивающие стратегические запасы продовольствия последние 10−15 лет (глобальные запасы риса выросли с 90 млн т в 2005 году до 150 млн т в начале 2020-го), этой весной предприняли серьезные усилия, чтобы обезопасить себя от неприятностей.

Дополнительные закупки зерновых провели Алжир, Турция, Египет и Филиппины, что во многом и вызвало некоторый рост биржевых цен на основные культуры. В Индии запасы зерна в три раза превышают установленные законом требования.

Новость
Мясу придется искать замену

Тем не менее, определенные проблемы могут возникнуть с распределением. В ряде стран жесткий режим карантина привел к недостатку рабочих рук в торговом секторе небольших и удаленных населенных пунктов, при том что их население выросло — многие трудовые мигранты возвращаются домой из мегаполисов. В той же Индии оказались закрыты свыше 7 тыс. продовольственных рынков, где значительная часть населения покупает продукты. Фермеры, собравшие богатый урожай этого сезона, в свою очередь, не знают, когда и кому они смогут его реализовать.

Но самой большой потенциальной опасностью являются не столько логистические проблемы и уж точно не нехватка еды как таковой, а резкое падение доходов граждан. Для большинства жителей богатых стран или государств со средним ВВП на душу это означает затягивание поясов — но речь идет о непродовольственных товарах. Для бедных же стран — в основном азиатских и африканских — это может означать сокращение рациона у немалой части жителей, лишившихся работы. Здесь всё будет зависеть от реакции властей и их способности накормить население, оказавшееся главной жертвой беспрецедентного в новейшей истории кризиса.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
 Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции
Ипотечный вердикт: маткапитал разрешат использовать без участия банков
Коронавирус COVID-19
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Сезон состоится. Какие страны начнут выдавать визы россиянам
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Россиянам пообещали арктическую свежесть в июне
NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Помните Белоснежку из "9 роты"? Вот как изменилась
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Hi-Tech
Зачем россияне взвешивают смартфоны в магазинах (фото) И почему так стоит делать
Авто
Что будет с ценами на ОСАГО Спустя 4 дня после того, как президент утвердил изменения в законе об ОСАГО, поднялась шумиха о том, что в законе были некие неожиданно появившиеся пункты и страховки теперь подорожают до космических величин
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Новости партнеров
Конституция не политика, это медицина, соцподдержка и защита труда
Конституция обеспечит россиян социальными гарантиями не только в кризис
Президент о проведении Парада Победы: мы сделаем это 24 июня
Конституция: «Умаление значения подвига народа не допускается»
Дети
«Дети об этом молчат». Как оградить ребенка от насилия Дети становятся жертвами насилия чаще, чем мы можем себе представить
Леди
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс на новом фото Телеведущая восхитила бойфренда и подписчиков.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь