Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
02:23 (мск), источник: Известия

Рыночное отношение: 40% россиян сообщили о сокращении зарплат во время эпидемии

Потеря работы по-прежнему остается самым сильным кризисным страхом граждан, выяснили эксперты.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 132 154+83 770
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
18.0531.05
Скончалось371 154+2 550
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
18.0531.05
Выздоровело2 631 567+71 605
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
18.0531.05
Идёт загрузка
Источник: Известия

Эпидемия коронавируса стала мощнейшим вызовом для рынка труда. После введения режима самоизоляции работу потеряли почти 10% граждан. Такие данные в ходе общероссийского интернет-опроса получили специалисты НИУ ВШЭ. 40% участников исследования сообщили, что после начала эпидемии у них сократилась зарплата, многих перевели на неполный график или отправили в «добровольные» неоплачиваемые отпуска. И хотя, как считают авторы опроса, эти методы снижения издержек помогли рынку труда быстрее адаптироваться к новым условиям, потеря работы продолжает оставаться одним из самых сильных кризисных страхов. О таких опасениях заявил практически каждый пятый, а снижения зарплат не исключает почти половина участников исследования.

Читайте также
Люди — это новая нефть. Чем рост безработицы опасен для экономики?

Кризис, связанный с пандемией, оказался для рынка труда самым серьезным вызовом за многие годы. Если раньше российская экономика сталкивалась преимущественно с шоками со стороны спроса, то сейчас из-за вынужденного локдауна целых отраслей мощный удар получило и предложение. Об этом говорится в исследовании центра трудовых исследований и дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, которые во второй декаде мая провели интернет-опрос «Работа и трудоустройство в условиях эпидемии». В нем приняли участие свыше 5 тыс. респондентов из разных регионов страны.

Эпидемия привела к значительным потерям в занятости, считают аналитики «Вышки». По данным исследования, после введения режима самоизоляции работу потеряли почти 10% респондентов, а свыше 30% из тех, кому удалось ее сохранить, сообщили, что после начала эпидемии лишился места кто-то из членов их семей.

«Угроза безработицы остается для россиян одним из наиболее сильных источников страха», отмечается в исследовании.

Адаптация к шоку

На новый вызов рынок труда ответил набором классических мер, которые уже использовались в предыдущие кризисы. Так, 40% опрошенных сообщили, что после начала эпидемии у них сократилась зарплата, а почти 20% полностью или частично лишились премий и бонусов. Намного меньший размах получили задержки заработной платы — около 7%. «Что неудивительно, если принять во внимание, какие суровые санкции ждут руководителей российских предприятий за случаи ее несвоевременной выплаты», считают авторы исследования.

Сильнее всего просели зарплаты в наиболее пострадавших отраслях — строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика фиксировалась в 65−75% случаев. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а у занятых на средних и крупных предприятиях — лишь у 48%.

Достаточно активная адаптация шла и по линии сжатия рабочего времени: 11% опрошенных были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а примерно 13% были отправлены в вынужденные или квазидобровольные отпуска (за свой счет либо с частичной компенсацией). На некоторых предприятиях работников принуждали брать больничные, однако таких случаев набралось менее 2%. Вместе с тем многие сотрудники (16%) были вынуждены трудиться больше, чем в докарантинный период.

Читайте также
Компенсация за увольнение. Все особенности страховки от потери работы

Безусловными лидерами по переводу персонала на неполную занятость оказались торговля и сфера обслуживания. Вплотную к ним шло строительство, тогда как в сельском хозяйстве, госуправлении и соцобеспечении механизм временной подстройки использовался крайне редко. Малые предприятия прибегали к нему примерно в полтора раза чаще, чем средние или крупные: 15−20% против 10−12%. Жители крупных городов сталкивались с переводами на неполное рабочее время и вынужденными отпусками примерно в полтора раза чаще, чем те, кто живет в селах или небольших городах.

Естественно, различные формы кризисной адаптации могли использоваться одновременно. Примерно каждый второй опрошенный испытал на себе действие ухудшений какого-либо одного типа, почти каждый шестой респондент — двух, а каждый седьмой — трех и более. Именно последняя группа, столкнувшаяся с множественными негативными изменениями в оплате и условиях труда, пострадала от кризиса сильнее всего, подчеркивается в исследовании.

При этом каждый пятый участник исследования сообщил об отсутствии каких-либо негативных изменений в оплате или условиях труда.
Читайте также
Займы в самоизоляции: как коронавирус ударил по ломбардам и МФО

Стандартный набор

«Благодаря активной ценовой и временной подстройке потребность в количественной подстройке в форме “сброса” рабочей силы оказалась намного меньше, чем она могла бы быть при иных условиях», резюмируют авторы исследования. Проще говоря, людям пришлось выбирать между плохим и худшим — потерей работы и снижением зарплаты или переходом на неполную занятость.

И хотя некоторые эксперты считают последнюю меру «скрытой безработицей», авторы исследования этого термина не признают, ссылаясь на методологию Международной организации труда.

В соответствии с ней человек, проработавший хотя бы час в неделю за оплату, уже занятый, а не безработный.
Владимир Гимпельсон
директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ

Российский рынок, судя по данным опроса, в плане использования антикризисного инструментария оказался сверхконсервативным, отметил гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

— На такой уникальный вызов, как пандемия, он отвечает традиционными способами, главный из которых — снижение зарплаты. А все новшества воспринимаются как сугубо временные и вынужденные. И такой консерватизм неслучаен. Традиционные методы еще не исчерпали своих возможностей: зачем увольнять человека, когда ему можно меньше платить? — пояснил эксперт.

Читайте также
Подушка без опасности: россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тыс. рублей

Трудовое дистанцирование

Впрочем, как заметил Дмитрий Журавлёв, одно новшество на фоне эпидемии рынок труда все же опробовал. Речь о переходе сотрудников на дистанционный режим работы, которым оказались охвачены 22% опрошенных. Здесь лидерство принадлежало сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), где на удаленку был переведен каждый второй работник, а также образованию, науке и культуре, где это затронуло каждого третьего. В остальных отраслях новый режим охватывал не более 10−15%. Малые, средние и крупные компании прибегали к нему примерно вдвое чаще, чем микропредприятия (с численностью персонала до 15 человек) и самозанятые: 25−30% против 15%.

Как полагают авторы исследования, во многих отраслях дистанционный режим рассматривается как вынужденная и временная мера, поскольку его эффективность пока трудно оценить до конца.

Примерно половина самих удаленщиков считают, что их производительность упала, около 40% опрошенных заявили, что ничего не изменилось, и только 10% заявили, что она повысилась.

Компаниям, которые работают в сфере высоких технологий, оказалось выгоднее перевести фактически весь штат на удаленную работу, считает предприниматель в секторе ИКТ Антон Чехонин.

— По своему опыту могу сказать, что эффективность не пострадала. Компании из других отраслей испытывали проблемы по перестройке, но в секторе высоких технологий было неэффективно даже рассматривать альтернативу в виде «отпуска», поскольку клиенты не отказывались от услуг. Безусловно, если есть возможность, надо переводить сотрудников на удаленный режим, чтобы компания не теряла доход, — подчеркнул он.

Читайте также
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

По мнению предпринимателя, альтернативу в виде отпуска стоит рассмотреть, когда у сотрудника временно нет оплачиваемой заказчиками работы.

Осложнения самоизоляции

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец считает, что каждая организация и предприятие исходили из условий отраслевой принадлежности.

— Если, например, закрыли все кафе и рестораны, руководству ничего не оставалось, как отправить персонал в неоплачиваемые отпуска. Для офисных работников проще и понятнее перейти на удаленку. В сферах, где предложение рабочей силы незначительное и высокие требования к профессиональным компетенциям, стараются максимально сохранить работников и выбирают наиболее приемлемые варианты — сохраняют зарплату, предлагают удаленку, если это возможно, — пояснила эксперт.

А вот в сферах, где не требуется высокая квалификация, проще избавиться от таких сотрудников сейчас и в будущем найти их будет просто, считает она.

Однако бизнесу надо помогать максимально сохранять рабочие места, чтобы не нанести удара по экономике и не допустить резкого роста безработицы.
Людмила Иванова-Швец

И хотя ограничительные меры постепенно начали снимать, россияне продолжают испытывать страхи по поводу своей занятости. Так, 18% опрошенных не исключили потери работы, а 48% — снижения заработка в будущем. Опасения по поводу задержек выплат высказали 12% респондентов, перевода на неполное рабочее время ждут 12% и еще 13% допускают, что могут оказаться в вынужденном отпуске.

Впрочем, 22% не ожидают никаких ухудшений, причем в подавляющем большинстве это люди, с которыми с начала кризиса ничего плохого и не происходило.

При этом найти новое место работы сразу же или быстро рассчитывали только 25%, тогда как 75% считали, что его поиск будет длиться долго или очень долго.

Анна Каледина

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Читайте также
 Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции
Ипотечный вердикт: маткапитал разрешат использовать без участия банков
Коронавирус COVID-19
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 31 мая
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Лоза: жалующимся артистам придется разгружать вагоны
В Чикаго задействуют силы нацгвардии
Пандемия нанесла удар по шампанскому
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Помните Белоснежку из "9 роты"? Вот как изменилась
Hi-Tech
Зачем россияне взвешивают смартфоны в магазинах (фото) И почему так стоит делать
Горячие темы на Авто
Культурный человек. 256
Переезд в Москву из Алматы 229
Пятница философское 227
Кто куда? Зачем? Почем? 164
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Новости партнеров
Ест свиные обрезки: как легендарная актриса России прозябает в нищете
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Врачи бьют тревогу: вот что станет массовым переносчиком Covid-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Дети
Дочь Веры Глаголевой показала трогательные кадры из роддома Анастасия Шубская поблагодарила подписчиков за поздравления
Леди
50 самых красивых фото о самоизоляции Яркие снимки и вдохновляющие истории.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь