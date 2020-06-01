02:23 (мск), источник: Известия
Рыночное отношение: 40% россиян сообщили о сокращении зарплат во время эпидемии
Потеря работы
Эпидемия коронавируса стала мощнейшим вызовом для рынка труда. После введения режима самоизоляции работу потеряли почти 10% граждан. Такие данные в ходе общероссийского
Кризис, связанный с пандемией, оказался для рынка труда самым серьезным вызовом за многие годы. Если раньше российская экономика сталкивалась преимущественно с шоками со стороны спроса, то сейчас
Эпидемия привела к значительным потерям в занятости, считают аналитики «Вышки». По данным исследования, после введения режима самоизоляции работу потеряли почти 10% респондентов, а свыше 30% из тех, кому удалось ее сохранить, сообщили, что после начала эпидемии лишился места
На новый вызов рынок труда ответил набором классических мер, которые уже использовались в предыдущие кризисы. Так, 40% опрошенных сообщили, что после начала эпидемии у них сократилась зарплата, а почти 20% полностью или частично лишились премий и бонусов. Намного меньший размах получили задержки заработной платы — около 7%. «Что неудивительно, если принять во внимание, какие суровые санкции ждут руководителей российских предприятий за случаи ее несвоевременной выплаты», считают авторы исследования.
Достаточно активная адаптация шла и по линии сжатия рабочего времени: 11% опрошенных были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а примерно 13% были отправлены в вынужденные или квазидобровольные отпуска (за свой счет либо с частичной компенсацией). На некоторых предприятиях работников принуждали брать больничные, однако таких случаев набралось менее 2%. Вместе с тем многие сотрудники (16%) были вынуждены трудиться больше, чем в докарантинный период.
Безусловными лидерами по переводу персонала на неполную занятость оказались торговля и сфера обслуживания. Вплотную к ним шло строительство, тогда как в сельском хозяйстве, госуправлении и соцобеспечении механизм временной подстройки использовался крайне редко. Малые предприятия прибегали к нему примерно в полтора раза чаще, чем средние или крупные: 15−20% против 10−12%. Жители крупных городов сталкивались с переводами на неполное рабочее время и вынужденными отпусками примерно в полтора раза чаще, чем те, кто живет в селах или небольших городах.
Естественно, различные формы кризисной адаптации могли использоваться одновременно. Примерно каждый второй опрошенный испытал на себе действие ухудшений
«Благодаря активной ценовой и временной подстройке потребность в количественной подстройке в форме “сброса” рабочей силы оказалась намного меньше, чем она могла бы быть при иных условиях», резюмируют авторы исследования. Проще говоря, людям пришлось выбирать между плохим и худшим — потерей работы и снижением зарплаты или переходом на неполную занятость.
И хотя некоторые эксперты считают последнюю меру «скрытой безработицей», авторы исследования этого термина не признают, ссылаясь на методологию Международной организации труда.
В соответствии с ней человек, проработавший хотя бы час в неделю за оплату, уже занятый, а не безработный.
Российский рынок, судя по данным опроса, в плане использования антикризисного инструментария оказался сверхконсервативным, отметил гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
— На такой уникальный вызов, как пандемия, он отвечает традиционными способами, главный из которых — снижение зарплаты. А все новшества воспринимаются как сугубо временные и вынужденные. И такой консерватизм неслучаен. Традиционные методы еще не исчерпали своих возможностей: зачем увольнять человека, когда ему можно меньше платить? — пояснил эксперт.
Впрочем, как заметил Дмитрий Журавлёв, одно новшество на фоне эпидемии рынок труда все же опробовал. Речь о переходе сотрудников на дистанционный режим работы, которым оказались охвачены 22% опрошенных. Здесь лидерство принадлежало сектору
Как полагают авторы исследования, во многих отраслях дистанционный режим рассматривается как вынужденная и временная мера, поскольку его эффективность пока трудно оценить до конца.
Компаниям, которые работают в сфере высоких технологий, оказалось выгоднее перевести фактически весь штат на удаленную работу, считает предприниматель в секторе ИКТ Антон Чехонин.
— По своему опыту могу сказать, что эффективность не пострадала. Компании из других отраслей испытывали проблемы по перестройке, но в секторе высоких технологий было неэффективно даже рассматривать альтернативу в виде «отпуска», поскольку клиенты не отказывались от услуг. Безусловно, если есть возможность, надо переводить сотрудников на удаленный режим, чтобы компания не теряла доход, — подчеркнул он.
По мнению предпринимателя, альтернативу в виде отпуска стоит рассмотреть, когда у сотрудника временно нет оплачиваемой заказчиками работы.
Доцент базовой кафедры
— Если, например, закрыли все кафе и рестораны, руководству ничего не оставалось, как отправить персонал в неоплачиваемые отпуска. Для офисных работников проще и понятнее перейти на удаленку. В сферах, где предложение рабочей силы незначительное и высокие требования к профессиональным компетенциям, стараются максимально сохранить работников и выбирают наиболее приемлемые варианты — сохраняют зарплату, предлагают удаленку, если это возможно, — пояснила эксперт.
А вот в сферах, где не требуется высокая квалификация, проще избавиться от таких сотрудников сейчас и в будущем найти их будет просто, считает она.
Однако бизнесу надо помогать максимально сохранять рабочие места, чтобы не нанести удара по экономике и не допустить резкого роста безработицы.
И хотя ограничительные меры постепенно начали снимать, россияне продолжают испытывать страхи по поводу своей занятости. Так, 18% опрошенных не исключили потери работы, а 48% — снижения заработка в будущем. Опасения по поводу задержек выплат высказали 12% респондентов, перевода на неполное рабочее время ждут 12% и еще 13% допускают, что могут оказаться в вынужденном отпуске.
При этом найти новое место работы сразу же или быстро рассчитывали только 25%, тогда как 75% считали, что его поиск будет длиться долго или очень долго.
Анна Каледина