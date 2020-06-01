03:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Сбыча мест
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов.
Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь авиакомпании могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет. Но даже после устранения самого спорного требования эксперты называют рекомендации плохо адаптированными к особенностям организации авиаперевозок и считают нужным разработать новые с учетом мнения компаний и эпидемиологов.
В ведомстве сказали «Ъ», что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, «нет требований по заполнению (салонов самолетов.— “Ъ”) на 50%». В Роспотребнадзоре рекомендовали обратиться в Росавиацию, разработавшую рекомендации. «Нами они просто согласованы», — добавили там. В Росавиации не ответили на вопросы «Ъ».
Еще 18 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых помимо требований для пассажиров быть в масках говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. Для выполнения этого требования необходимо продавать билеты не более чем на 50% мест в салоне.
Требование вызвало резко негативную реакцию авиакомпаний, которым для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70%. Обычно авиаперевозчики работают в убыток весь зимний сезон начиная с ноября и в марте начинают получать деньги за проданные на летний сезон билеты. В этом году
По информации «Ъ», в Минтрансе и Росавиации не поддерживали требование по введению лимита заполняемости салона. В частности, министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что в этом случае цена самых дешевых билетов будет начинаться от 70 тыс. руб. Собеседники «Ъ» в авиакомпаниях говорили, что согласны заполнять самолеты на 50% только при условии субсидирования второй половины мест, к чему в правительстве оказались не готовы.
В S7 говорят, что в новых условиях при рассадке пассажиров система бронирования назначает им места через ряд и через место друг от друга, если это позволяет сделать загрузка самолета. «S7 Airlines ввела практику поэтапной посадки в самолет. На гейте пассажиры экономического класса приглашаются на посадку группами. Первая группа — пассажиры с местами в хвостовой части самолета, после — с местами в передней части салона», — рассказали в авиакомпании (эту практику многие мировые авиакомпании использовали и до эпидемии просто для того, чтобы пассажиры не толкались в салоне).
В авиакомпании уточняют, что начали применять меры по обеспечению безопасности пассажиров в аэропорту и на борту задолго до публикации рекомендаций.
В «Аэрофлоте» от комментариев отказались. Однако на прошлой неделе компания сообщила о введении нового порядка обслуживания пассажиров, соответствующего правилам, утвержденным постановлением главного санитарного врача, и методическим указаниям Росавиации и Роспотребнадзора. Пассажиры допускаются на борт в масках и перчатках, замена масок осуществляется раз в три часа, пассажиры с температурой выше 37 °C не допускаются на борт. Рассадка в правилах не упоминалась.
В Nord Wind сказали, что приготовились к исполнению рекомендаций. В частности, в аэропортах маршрутной сети полетов все зоны и оборудование для обслуживания пассажиров — стойки регистрации, багажные ленты и ленты интроскопов, платежные терминалы и прочее оборудование — проходят регулярную санобработку. Обслуживающий персонал в обязательном порядке использует антисептики, защитные маски и перчатки. Воздушные суда авиакомпании проходят дорейсовый комплекс тщательной уборки с применением дезинфицирующих и противовирусных средств повышенной концентрации с последующим проветриванием салона. В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта от комментариев отказались.
Источник «Ъ» в одной из крупнейших российских авиакомпаний считает, что смягчение рекомендаций пойдет на пользу отрасли. Но даже более мягкие требования не позволят перевозчикам выйти в прибыль этим летом. «У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается. В лучшем случае отрасль сможет выйти в прибыль в 2021 году», — полагает он.
Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что даже после отмены требований по загрузке салонов не более чем на 50% в рекомендациях осталось множество пробелов. «Не во всех аэропортах есть телетрапы, и пассажиры могут заразиться друг от друга в автобусе во время поездки от терминала до самолета», — поясняет эксперт.
Инфекция может быть передана во время сдачи вещей в багажное отделение самолета перед вылетом: в случае если багаж будет сдавать хотя бы один носитель вируса, инфекция распространится на вещи всех следующих пассажиров. Все это в рекомендациях не учитывается.
Он считает, что для нормальной работы отрасли новые рекомендации должны быть разработаны при участии игроков отрасли и эпидемиологов.
Герман Костринский