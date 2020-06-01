Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Рог изобилияИз-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Фоторепортажи
8Отпуск после COVID-19
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
03:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сбыча мест

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 164 784+107 693
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
18.0531.05
Скончалось371 987+2 902
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
18.0531.05
Выздоровело2 641 068+76 606
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
18.0531.05
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь авиакомпании могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет. Но даже после устранения самого спорного требования эксперты называют рекомендации плохо адаптированными к особенностям организации авиаперевозок и считают нужным разработать новые с учетом мнения компаний и эпидемиологов.

Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний соблюдать лимит половинной загрузки салонов самолетов.

В ведомстве сказали «Ъ», что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, «нет требований по заполнению (салонов самолетов.— “Ъ”) на 50%». В Роспотребнадзоре рекомендовали обратиться в Росавиацию, разработавшую рекомендации. «Нами они просто согласованы», — добавили там. В Росавиации не ответили на вопросы «Ъ».

Читайте также
РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

Еще 18 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых помимо требований для пассажиров быть в масках говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. Для выполнения этого требования необходимо продавать билеты не более чем на 50% мест в салоне.

Требование вызвало резко негативную реакцию авиакомпаний, которым для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70%. Обычно авиаперевозчики работают в убыток весь зимний сезон начиная с ноября и в марте начинают получать деньги за проданные на летний сезон билеты. В этом году из-за пандемии, остановки международных рейсов и ограничений на передвижение в России традиционного всплеска спроса не произошло.

Пассажиропоток в апреле и мае резко упал, что привело к рекордным для этого времени года убыткам перевозчиков.

По информации «Ъ», в Минтрансе и Росавиации не поддерживали требование по введению лимита заполняемости салона. В частности, министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что в этом случае цена самых дешевых билетов будет начинаться от 70 тыс. руб. Собеседники «Ъ» в авиакомпаниях говорили, что согласны заполнять самолеты на 50% только при условии субсидирования второй половины мест, к чему в правительстве оказались не готовы.

Читайте также
«Победа» возобновляет полеты по России

В S7 говорят, что в новых условиях при рассадке пассажиров система бронирования назначает им места через ряд и через место друг от друга, если это позволяет сделать загрузка самолета. «S7 Airlines ввела практику поэтапной посадки в самолет. На гейте пассажиры экономического класса приглашаются на посадку группами. Первая группа — пассажиры с местами в хвостовой части самолета, после — с местами в передней части салона», — рассказали в авиакомпании (эту практику многие мировые авиакомпании использовали и до эпидемии просто для того, чтобы пассажиры не толкались в салоне).

В авиакомпании уточняют, что начали применять меры по обеспечению безопасности пассажиров в аэропорту и на борту задолго до публикации рекомендаций.

«С начала распространения инфекции усилена уборка на всех рейсах, пассажиры обеспечиваются антисептическими салфетками, состав аптечек дополнен масками и перчатками», — поясняют в S7.

В «Аэрофлоте» от комментариев отказались. Однако на прошлой неделе компания сообщила о введении нового порядка обслуживания пассажиров, соответствующего правилам, утвержденным постановлением главного санитарного врача, и методическим указаниям Росавиации и Роспотребнадзора. Пассажиры допускаются на борт в масках и перчатках, замена масок осуществляется раз в три часа, пассажиры с температурой выше 37 °C не допускаются на борт. Рассадка в правилах не упоминалась.

Читайте также
Спрос на авиабилеты у россиян в мае вырос на 40%

В Nord Wind сказали, что приготовились к исполнению рекомендаций. В частности, в аэропортах маршрутной сети полетов все зоны и оборудование для обслуживания пассажиров — стойки регистрации, багажные ленты и ленты интроскопов, платежные терминалы и прочее оборудование — проходят регулярную санобработку. Обслуживающий персонал в обязательном порядке использует антисептики, защитные маски и перчатки. Воздушные суда авиакомпании проходят дорейсовый комплекс тщательной уборки с применением дезинфицирующих и противовирусных средств повышенной концентрации с последующим проветриванием салона. В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта от комментариев отказались.

Источник «Ъ» в одной из крупнейших российских авиакомпаний считает, что смягчение рекомендаций пойдет на пользу отрасли. Но даже более мягкие требования не позволят перевозчикам выйти в прибыль этим летом. «У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается. В лучшем случае отрасль сможет выйти в прибыль в 2021 году», — полагает он.

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что даже после отмены требований по загрузке салонов не более чем на 50% в рекомендациях осталось множество пробелов. «Не во всех аэропортах есть телетрапы, и пассажиры могут заразиться друг от друга в автобусе во время поездки от терминала до самолета», — поясняет эксперт.

Инфекция может быть передана во время сдачи вещей в багажное отделение самолета перед вылетом: в случае если багаж будет сдавать хотя бы один носитель вируса, инфекция распространится на вещи всех следующих пассажиров. Все это в рекомендациях не учитывается.
Борис Рыбак
глава Infomost

Он считает, что для нормальной работы отрасли новые рекомендации должны быть разработаны при участии игроков отрасли и эпидемиологов.

Герман Костринский

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
Читайте также
 Подавший в суд на Путина экс-губернатор госпитализирован в тяжелом состояни
Губернатор требовал поменять статистику по коронавирусу: подробности сканда
Коронавирус COVID-19
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 31 мая
Россиянам пообещали арктическую свежесть в июне
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Лоза: жалующимся артистам придется разгружать вагоны
Здоровье
«Рождение таблетки»: как появились противозачаточные И как создателям оральных контрацептивов удалось изменить общественное мнение.
Hi-Tech
Зачем россияне взвешивают смартфоны в магазинах (фото) И почему так стоит делать
Горячие темы на Авто
Культурный человек. 256
Переезд в Москву из Алматы 229
Пятница философское 227
Кто куда? Зачем? Почем? 164
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
Эмин показал, с кем проводит время после развода
«Мне очень больно»: Гаврилова о разводе с Эмином
Леди
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс на новом фото Телеведущая восхитила бойфренда и подписчиков.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь