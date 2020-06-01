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11:17 (мск), источник: Forbes

Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта

Доллар в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 70 рублей. Последний раз он был ниже этой отметки 6 марта, когда Россия и ОПЕК не смогли договориться о нефтяной сделке.

ЦБ: $ 70.7520   -0.35 € 78.5489   +0.29 ММВБ: $ 69.7050   -0.44 € 77.5900   -0.34
Источник: РИА "Новости"
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По данным на 10.02 мск, доллар на Московской бирже стоил 69,83 рубля — на 31 копейку дешевле, чем на закрытии торгов в пятницу. Евро подешевел на 14 копеек и стоил 77,78 рубля. Индекс Мосбиржи рос на 1,19%, до 2767,51 пункта, индекс РТС — на 2,37%, до 1248,63.

Последний раз доллар был дешевле 70 рублей 6 марта. В тот день Россия и ОПЕК не смогли договориться о продлении действовавшей на тот момент сделки по сокращению добычи нефти, что привело к обвалу рынка нефти и девальвации рубля. В апреле нефтедобывающие страны все же смогли заключить соглашение, которое начало действовать 1 мая. По этому соглашению страны ОПЕК+ в совокупности снизят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

В пятницу, 29 мая, цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель. По данным на 10:13 мск 1 июня, контракт на Brent с поставкой в августе стоил $37,8 за баррель (-0,11% к цене предыдущего закрытия торгов).

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