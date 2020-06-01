12:06 (мск), источник: Ведомости
Авиакомпании отменяют рейсы на черноморские курорты
Спрос на перелеты восстанавливается слишком медленно.
Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air отложил начало полетов. 13 мая он объявил о возобновлении пассажирских перевозок с 1 июня. Компания собиралась открыть регулярные рейсы в Сочи из Москвы,
Но возобновление полетов откладывается: из Москвы в Сочи компания начнет полеты только 15 июня и будет выполнять по одному рейсу в день, из остальных городов — с 17 или 18 июня по два раза в неделю, следует из информации системы бронирования на сайте перевозчика.
Ранее Azur Air летала только за рубеж и в конце марта приостановила перелеты
1 июня возобновляет полеты Nordwind, который приостановил пассажирские перевозки в апреле. Сегодня компания выполнит рейс из Москвы в Симферополь и обратно. Но в Сочи из столицы Nordwind полетит только 3 июня и в первую неделю лета выполнит на главный российский курорт только три рейса из столицы, говорится в разделе бронирования на сайте авиакомпании. Перелеты в Сочи станут ежедневными только со второй недели, а с 15 июня продажи ведутся на два рейса ежедневно. Ранее перелеты планировались в ежедневном режиме с первого дня лета.
Рейсы на другие черноморские курорты России — в Анапу и Геленджик из Москвы,
«Nordwind начинает на этой неделе основную программу перелетов по курортным направлениям — в Сочи и Симферополь. Старт полетов в Анапу и Геленджик отложен до 15 июня», — говорит представитель компании.
Значительно сократил количество рейсов в Краснодарский край и «Аэрофлот». 1 июня у авиакомпании из Москвы в Сочи запланировано пять рейсов, в последующие дни по
«Ведомости» направили запросы представителю «Аэрофлота». Но известно, что компания предлагает пассажирам отмененных рейсов лететь другими в тот же день или в ближайшие дни. «Ведомости» запросили представителей Nordwind и Azur Air, сколько билетов продано на отмененные рейсы и что компании предлагают своим пассажирам.
Авиакомпании рассчитывали, что летом начнет восстанавливаться спрос хотя бы на внутренние рейсы, прежде всего на курорты. Поэтому на начало июня и запланировали возобновление работы Azur Air, Nordwind и «Победа». Крупнейшие регулярные авиакомпании — «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair — значительно снизили цены рейсы с вылетом в июне по сравнению с ценой на них в мае. «Победа» первые три рейсы выполнила 31 мая, запланированные рейсы в Сочи и Анапу она не отменяла, следует из информации на сайте авиакомпании.
Но спрос в начале лета на внутренние рейсы, в том числе в города Краснодарского края, плохой, рассказали сотрудники двух крупных авиакомпаний. В том числе потому, что региональные власти продлили до 6 июня обязательный 14-дневный карантин для прилетающих из других регионов. Часть рейсов на курорты края придется отменять, уверены собеседники «Ведомостей».
Минтранс только разработал проект постановления правительства, который разрешит авиакомпаниям компенсировать отмененные рейсы ваучерами, без возврата денег. Но у российских авиакомпаний
За отмененные рейсы согласно Гражданскому кодексу авиакомпания должна возвращать 100% стоимости билетов, объясняет председатель общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков.
«Объявления о начале полетов, старт продаж и последующие отмены рейсов не красят авиакомпании, — считает Янков. — Это выглядит как попытка выманить у пассажиров деньги».
Возвращающиеся авиакомпании пытаются заманить пассажиров низкими ценами: например, у Azur Air перелет из Москвы в Сочи стоит от 1900 руб., у Nordwind — от 2100 руб. Это дешевле, чем у всех крупнейших авиакомпаний — «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair. Ниже цены только у «Победы» — от 999 руб. за билет в одну сторону.
Остальные крупные игроки вели продажи на небольшое количество рейсов по курортным направлениям. Например, у S7 в июне запланировано по
Александр Воробьев