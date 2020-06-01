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12:06 (мск), источник: Ведомости

Авиакомпании отменяют рейсы на черноморские курорты

Спрос на перелеты восстанавливается слишком медленно.

Источник: Reuters

Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air отложил начало полетов. 13 мая он объявил о возобновлении пассажирских перевозок с 1 июня. Компания собиралась открыть регулярные рейсы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы. Тогда же она сообщила, что билеты на эти направления уже поступили в продажу.

Но возобновление полетов откладывается: из Москвы в Сочи компания начнет полеты только 15 июня и будет выполнять по одному рейсу в день, из остальных городов — с 17 или 18 июня по два раза в неделю, следует из информации системы бронирования на сайте перевозчика.

Ранее Azur Air летала только за рубеж и в конце марта приостановила перелеты из-за пандемии коронавируса.

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1 июня возобновляет полеты Nordwind, который приостановил пассажирские перевозки в апреле. Сегодня компания выполнит рейс из Москвы в Симферополь и обратно. Но в Сочи из столицы Nordwind полетит только 3 июня и в первую неделю лета выполнит на главный российский курорт только три рейса из столицы, говорится в разделе бронирования на сайте авиакомпании. Перелеты в Сочи станут ежедневными только со второй недели, а с 15 июня продажи ведутся на два рейса ежедневно. Ранее перелеты планировались в ежедневном режиме с первого дня лета.

Рейсы на другие черноморские курорты России — в Анапу и Геленджик из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких других крупных городов Nordwind начнет только с 15 июня. Хотя в середине мая продажи велись на рейсы в Анапу и Геленджик с самого начала лета. «Старт полетов в Анапу и Геленджик отложен из-за низкого спроса в начале лета», — говорит человек, близкий к Nordwind.

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«Nordwind начинает на этой неделе основную программу перелетов по курортным направлениям — в Сочи и Симферополь. Старт полетов в Анапу и Геленджик отложен до 15 июня», — говорит представитель компании.

Значительно сократил количество рейсов в Краснодарский край и «Аэрофлот». 1 июня у авиакомпании из Москвы в Сочи запланировано пять рейсов, в последующие дни по три-четыре рейса, следует из информации на его сайте. Но еще в середине мая продажи велись на 10 ежедневных рейсов в июне. Аналогичная ситуация с другими курортами: в Анапу «Аэрофлот» будет летать трижды в сутки, хотя в середине мая велись продажи на пять ежедневных рейсов. В Геленджик осталось по одному ежедневному рейсу из трех. Остальные рейсы сокращены из-за нехватки спроса, пояснил человек, близкий к группе «Аэрофлот». Только в Симферополь компания сохранила все запланированные рейсы — по 12 в сутки.

«Ведомости» направили запросы представителю «Аэрофлота». Но известно, что компания предлагает пассажирам отмененных рейсов лететь другими в тот же день или в ближайшие дни. «Ведомости» запросили представителей Nordwind и Azur Air, сколько билетов продано на отмененные рейсы и что компании предлагают своим пассажирам.

Перелеты за рубеж по-прежнему запрещены.
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Авиакомпании рассчитывали, что летом начнет восстанавливаться спрос хотя бы на внутренние рейсы, прежде всего на курорты. Поэтому на начало июня и запланировали возобновление работы Azur Air, Nordwind и «Победа». Крупнейшие регулярные авиакомпании — «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair — значительно снизили цены рейсы с вылетом в июне по сравнению с ценой на них в мае. «Победа» первые три рейсы выполнила 31 мая, запланированные рейсы в Сочи и Анапу она не отменяла, следует из информации на сайте авиакомпании.

Но спрос в начале лета на внутренние рейсы, в том числе в города Краснодарского края, плохой, рассказали сотрудники двух крупных авиакомпаний. В том числе потому, что региональные власти продлили до 6 июня обязательный 14-дневный карантин для прилетающих из других регионов. Часть рейсов на курорты края придется отменять, уверены собеседники «Ведомостей».

Пассажир рейса, отмененного как в силу форс-мажорных обстоятельств, так и по решению самой авиакомпании, имеет право на возврат денег за билеты в полном объеме.

Минтранс только разработал проект постановления правительства, который разрешит авиакомпаниям компенсировать отмененные рейсы ваучерами, без возврата денег. Но у российских авиакомпаний из-за практически полной остановки продаж денег на возвраты нет, они еще в апреле прекратили возвращать деньги и предлагают пассажирам ваучеры на будущий перелет.

За отмененные рейсы согласно Гражданскому кодексу авиакомпания должна возвращать 100% стоимости билетов, объясняет председатель общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков.

Возврат ваучером возможен только с согласия клиента. В случае отказа возвращать деньги пассажир может обратиться в суд.
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«Объявления о начале полетов, старт продаж и последующие отмены рейсов не красят авиакомпании, — считает Янков. — Это выглядит как попытка выманить у пассажиров деньги».

Возвращающиеся авиакомпании пытаются заманить пассажиров низкими ценами: например, у Azur Air перелет из Москвы в Сочи стоит от 1900 руб., у Nordwind — от 2100 руб. Это дешевле, чем у всех крупнейших авиакомпаний — «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair. Ниже цены только у «Победы» — от 999 руб. за билет в одну сторону.

Остальные крупные игроки вели продажи на небольшое количество рейсов по курортным направлениям. Например, у S7 в июне запланировано по два-три ежедневных рейса из Москвы в Сочи, у «Уральских авиалиний» и Utair — по одному-два.

Александр Воробьев

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