Рестораторы получили от Роспотребнадзора правила работы после самоизоляции

Роспотребнадзор разработал рекомендации, как организовать работу предприятий общественного питания, пока сохраняются риски распространения COVID-19. Пятистраничный документ 1 июня подписала руководительница службы Анна Попова.
«Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердила
Согласно документу, рабочий день в кафе и ресторанах должен начинаться со «входного фильтра» для сотрудников: им измеряют температуру, спрашивают о самочувствии и здоровье родственников.
Каждые 2—4 часа нужно дезинфицировать поверхности, столы, дверные ручки, выключатели и проч. Роспотребнадзор запрещает использовать посуду со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью.
Столовые приборы и посуду рекомендуется мыть в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если машины нет, то посуду можно мыть руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами.
Новый документ заменит скандальные рекомендации Роспотребнадзора от 21 апреля. Они жестко регламентировали правила работы рестораторов в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, а также с постепенным переходом в штатный режим. Этапов было четыре. Нормальную работу рестораторы могли бы начать лишь на последнем, четвертом, этапе.
Новые рекомендации Роспотребнадзор составил, посоветовавшись с бизнесом, подчеркивает Сергей Миронов, совладелец сети ресторанов «Мясо & рыба». Все правила рабочие и абсолютно выполнимы, согласен сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук: убрано много пунктов, которые мешали бы работе. Оба ресторатора подтвердили, что участвовали в разработке рекомендаций.
Сейчас в каждом регионе местные власти, а за ними и владельцы торговых центров придумывают свои правила, отмечает Миронов: например, некоторые заставляют вести видеофиксацию всех производственных процессов или каждые 15 дней отправлять 10% сотрудников на анализы, искать коронавирус. Отсебятина местных властей зачастую трудно выполнима, говорит Миронов, но теперь есть документ, на который можно будет сослаться в диалоге с ними.
Решение о закрытии общественных мест, в том числе ресторанов,
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Татьяна Романова