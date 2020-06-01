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15:15 (мск), источник: Ведомости

Рестораторы получили от Роспотребнадзора правила работы после самоизоляции

Между столами по полтора метра, пользоваться битой посудой нельзя.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 194 508+99 248
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось372 501+2 712
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 656 789+68 998
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
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31.05
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19.051.06
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Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор разработал рекомендации, как организовать работу предприятий общественного питания, пока сохраняются риски распространения COVID-19. Пятистраничный документ 1 июня подписала руководительница службы Анна Попова.

«Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердила пресс-служба Роспотребнадзора: документ доработан совместно с отраслевым сообществом, представителями бизнеса. Соблюдение всех перечисленных в документе мер предосторожности позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей, отметил представитель службы. Открыться рестораны и кафе смогут после разрешения глав регионов.

Согласно документу, рабочий день в кафе и ресторанах должен начинаться со «входного фильтра» для сотрудников: им измеряют температуру, спрашивают о самочувствии и здоровье родственников.

Работать персонал будет в масках, менять их будет нужно раз в три часа. На входе в кафе должны быть установлены санитайзеры. Столики в ресторанах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
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Каждые 2—4 часа нужно дезинфицировать поверхности, столы, дверные ручки, выключатели и проч. Роспотребнадзор запрещает использовать посуду со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью.

Столовые приборы и посуду рекомендуется мыть в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если машины нет, то посуду можно мыть руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами.

Новый документ заменит скандальные рекомендации Роспотребнадзора от 21 апреля. Они жестко регламентировали правила работы рестораторов в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, а также с постепенным переходом в штатный режим. Этапов было четыре. Нормальную работу рестораторы могли бы начать лишь на последнем, четвертом, этапе.

Рестораторы тогда назвали такие предписания выстрелом в голову.

Новые рекомендации Роспотребнадзор составил, посоветовавшись с бизнесом, подчеркивает Сергей Миронов, совладелец сети ресторанов «Мясо & рыба». Все правила рабочие и абсолютно выполнимы, согласен сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук: убрано много пунктов, которые мешали бы работе. Оба ресторатора подтвердили, что участвовали в разработке рекомендаций.

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Сейчас в каждом регионе местные власти, а за ними и владельцы торговых центров придумывают свои правила, отмечает Миронов: например, некоторые заставляют вести видеофиксацию всех производственных процессов или каждые 15 дней отправлять 10% сотрудников на анализы, искать коронавирус. Отсебятина местных властей зачастую трудно выполнима, говорит Миронов, но теперь есть документ, на который можно будет сослаться в диалоге с ними.

Решение о закрытии общественных мест, в том числе ресторанов, из-за распространения коронавируса принято 28 марта президентом России Владимиром Путиным. Работу все заведения общепита могли осуществлять лишь на доставку или навынос.

С 12 мая в России начался поэтапный выход из режима ограничений, связанных с коронавирусом. На крупнейших рынках в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге заведения на прием гостей не работают. С 1 июня возобновили работу торговые центры, но и в них рестораны могут работать пока лишь навынос.

Татьяна Романова

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