Выплаты в 10 тыс. руб. получили более половины семей с детьми 3−16 лет

«Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей — то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что первые выплаты перечислены семьям, которые подали заявление до 22 мая включительно. Согласно регламенту, заявление на выплату рассматривается в течение 5 дней. В случае его одобрения деньги будут перечислены в течение 3 дней. Заявление на выплату можно подать до 1 октября 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести такую меру поддержки семей с детьми.