Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
16В США из-за смерти чернокожего после грубого ареста начался бунт
8Отпуск после COVID-19
15:48 (мск), источник: RNS

Выплаты в 10 тыс. руб. получили более половины семей с детьми 3−16 лет

Больше половины семей, которые имеют право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на детей 3−16 лет, получили выплату в первый день ее выдачи, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 194 508+99 248
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось372 501+2 712
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 656 789+68 998
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

«Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей — то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что первые выплаты перечислены семьям, которые подали заявление до 22 мая включительно. Согласно регламенту, заявление на выплату рассматривается в течение 5 дней. В случае его одобрения деньги будут перечислены в течение 3 дней. Заявление на выплату можно подать до 1 октября 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести такую меру поддержки семей с детьми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
Читайте также
В России начали выплачивать сразу несколько пособий на семей с детьми
Во время загрузки произошла ошибка.
16:22 (мск)© Ньюстюб
 На маркетплейсе «СберАвто» стали доступны внедорожники Jeep от производителя
В Госдуму внесут законопроект о введении пособий для домохозяек
Коронавирус COVID-19
Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
Число новых случаев коронавируса в России превысило 9 тысяч
Авиакомпании отменяют рейсы на черноморские курорты
Роспотребнадзор выпустил новые правила для кафе и ресторанов
В Швеции продают деревню на окраине Стокгольма (фото)
Федор Емельяненко и Нурмагомедов в топ-10 величайших бойцов MMA
Нетиевский назвал 5 вещей, которые сделает после самоизоляции
Здоровье
С 11 июня в России начнут применять первый препарат против коронавируса Им стал «Авифавир», и он успешно прошел клинические испытания.
Hi-Tech
Американские C-130 произвели фурор Самолеты пронеслись над западным побережьем США на минимальной высоте
Авто
Что будет с ценами на ОСАГО Спустя 4 дня после того, как президент утвердил изменения в законе об ОСАГО, поднялась шумиха о том, что в законе были некие неожиданно появившиеся пункты и страховки теперь подорожают до космических величин
Кино
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить Им нет еще и восемнадцати, а они уже могут похвастаться успешной карьерой: российские и зарубежные мальчики и девочки, которых вы точно уже много раз видели, а теперь стоит запомнить поименно — как самых перспективных молодых звезд кино
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Рожать или не рожать? 231
Отношения 134
1 июня, пособия 120
Фатальная неудача с рыбой 106
Леди
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс на новом фото Телеведущая восхитила бойфренда и подписчиков.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь