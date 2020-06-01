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20:38 (мск), источник: Интерфакс

Рубль вечером продолжает уверенный рост к доллару и евро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Доллар и евро активно снижаются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и укреплению большинства мировых рынков.

ЦБ: $ 69.7114   -1.04 € 77.6376   -0.91 ММВБ: $ 69.2800   -0.86 € 77.1175   -0.81
Источник: AP 2020

Курс доллара США составил 69,39 руб. в 19:00, что на 75 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 70 руб. впервые с 6 марта. Евро стоил 77,2 руб., подешевев на 72,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 73,99 копейки — до 72,91 рубля.

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Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря улучшению настроений мировых инвесторов, продолжающих демонстрировать интерес к риску после того, как президент США Дональд Трамп решил не разрывать торговую сделку с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга. Однако, по словам президента, США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Участники рынков пока не особо реагируют на то, что власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, китайские компании также отменили некоторое количество заказов на приобретение свинины в США.

Тем не менее, действия властей КНР показывают, что торговая сделка, с огромным трудом заключенная Вашингтоном и Пекином в январе 2020 года, находится под угрозой, отмечают эксперты. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в мае заявил, что Китай намерен выполнять условия заключенного соглашения, однако рост напряженности в отношениях двух стран за последние дни мог повлиять на ситуацию.

Пекин ждет дальнейших шагов от Трампа, прежде чем решать, что предпринять дальше, отметил источник.

Как рассказал в интервью «Интерфаксу» аналитик отдела управления активами УК «Промсвязь» Гельды Союнов, впервые с начала марта курс рубля относительно доллара США поднялся выше отметки 70 руб.

«Росту российской валюты способствовало несколько факторов. Во-первых, стоимость нефти марки Brent обновила максимумы за последние 2,5 месяца на ожиданиях позитивных итогов предстоящей встречи членов ОПЕК+, которая может состояться в четверг. Во-вторых, на рынке наблюдается падение курса доллара США относительно основных валютных пар. Долларовая корзина валют DXY опустилась до уровня 98,1 пункта. В дальнейшем на движение рубля будет влиять публикация статистики в США и России во второй половине недели. По нашим прогнозам, в ближайшие дни мы будем видеть продолжение некоторого укрепление рубля против доллара США до отметки 68,7 руб.», — отметил Союнов.

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«В понедельник рубль торговался в плюсе наряду с большинством валют на развивающихся рынках, так как на пятничной пресс-конференции Трамп не затронул вопросы отмены торгового соглашения между двумя странами, чего так опасались рынки. В результате в начале новой недели заметно усилился аппетит инвесторов к риску. Кроме того, аппетиту на развивающихся рынках способствовали и утренние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за май. Индекс оказался выше психологически важного уровня в 50 пунктов. (.. .) Впрочем, пока нельзя исключать, что ослабление доллара является лишь временной коррекцией. Уже в ближайшее время рынки могут снова начать отыгрывать беспокойство в отношении новой волны пандемии и дальнейших разногласий между США и Китаем. Не добавляют уверенности инвесторам и беспорядки в США (которые в том числе могут ускорить распространение инфекции и замедлить выход страны из карантина). Все вместе может заметно поубавить аппетит инвесторов к риску на российском рынке и вернуть доллар на отметку 70+ руб.», — подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени упала на 0,66% — до $37,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 2,31% — до $34,67 за баррель.

Трейдеры оценивают перспективу проведения на этой неделе встречи министров стран ОПЕК и ОПЕК+, которая изначально была запланирована на 9—10 июня. Конференция может состояться 4—5 июня, сообщили «Интерфаксу» источники в трех делегациях.

Более раннее проведение встречи даст ОПЕК+ больше возможностей изменить существующие квоты, поскольку страны определяют июльские объемы поставок на первой неделе июня, пишет агентство.

Участники отдают предпочтение краткосрочным мерам, учитывая быстрое развитие ситуации. По данным Kpler, страны ОПЕК+ выполнили сделку на 92%.

Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

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«Инвесторы в рублевый сегмент будут в большей степени концентрироваться на ситуации в нефти. Здесь намечается умеренный позитив — успех переговоров ОПЕК+ о продлении текущих объемов сокращений добычи за пределы июня поддержит котировки и усилит потенциал укрепления рубля. Продолжит поддерживать рост и спрос со стороны глобальных инвесторов, который остается высоким в связи с ожиданием смягчения денежно-кредитных условий», — отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург».

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июня на 1,0406 рубля, до 69,7114 руб., и уменьшил курс евро на 91,13 копейки, до 77,6376 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах Московской биржи упал в понедельник на 92,19 копейки по отношению к пятнице и составил 69,696 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 снизился на 95,34 копейки и составил 69,6606 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 158,642 млн, из которых $751,384 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $2 млрд 407,258 млн — на сделки с расчетами «завтра.

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» опустился на 96,36 копейки, до 77,5502 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 уменьшился на 1,0432 рубля и составил 77,4892 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR428,439 млн, из которых EUR192,972 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR235,467 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ 28 мая продал валюту на 11,3 млрд рублей. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3−6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам «овернайт» опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) — до 5,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. — до 5,73% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. — до 5,72% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 5,68% и 5,66% годовых.

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