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23:14 (мск), источник: Газета.Ру

Число безработных в России превысило 2 млн человек

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что количество безработных в стране превысило 2 млн человек и продолжает увеличиваться, добавив, что самый сложный период для рынка труда еще впереди. Эксперты напоминают, что реальный уровень безработицы в стране гораздо выше, и улучшать стоит не только занятость, а экономическую ситуацию в стране в целом.

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Инфицировано414 878+9 035
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9263
20.05
8764
21.05
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19.051.06
Скончалось4 855+162
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115
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25.05
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Выздоровело175 877+3 994
19.05
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20.05
9262
21.05
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22.05
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19.051.06
Инфицировано6 229 408+108 668
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
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23.05
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27.05
95557
28.05
102702
29.05
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30.05
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31.05
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105995
19.051.06
Скончалось373 973+3 119
19.05
3386
20.05
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Выздоровело2 672 161+71 295
19.05
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Источник: Агентство «Москва»

Количество безработных в России превысило 2 млн человек и продолжает расти, заявил в понедельник, 1 июня, министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он отметил, что третий квартал 2020 года будет наиболее сложным для российского рынка труда.

«Исходя из макроэкономических параметров и прогнозов социально-экономического развития в Российской Федерации, мы понимаем, что наиболее сложным для нас будет, наверное, третий квартал. Это пиковое значение накопленного объема безработных граждан, при этом в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться», ― заявил Котяков.

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По данным «Работы.ру», пандемия коронавируса уже отразилась на рынке труда. По итогам апреля в рекрутинговогом сервисе заметили увеличение общего числа откликов среди соискателей (на 14,5%). В особенности возросла доля откликов на вакансии с удаленной работой — с 1,3% в марте до 9,4% в апреле, или в 7,2 раза.

При этом среди соискателей заметно вырос спрос на подработку:

«Согласно нашему исследованию среди более 3500 пользователей “Работы.ру” из всех регионов России, 21% жителей России начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы. Еще 12% респондентов отметили, что нашли подработку для увеличения общего дохода», — сообщил «Газете.Ru» директор сервиса по маркетингу Ксения Курникова.

В «Авито Работе» фиксируют падение количества вакансий в сферах туризма, ресторанного бизнеса, искусства и развлечений:

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«Эти отрасли испытывают глубокий кризис, не имеют возможности вернуться к обычному режиму работы и количество вакансий здесь снизилось на половину от привычных цифр», — сообщает категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков.

В России действительно есть рост числа безработных граждан, и он будет продолжаться, подтверждает научный сотрудник лаборатории исследования рынка труда ВШЭ Павел Травкин.

«У нас есть два уровня безработицы: первый состоит из тех, кто регистрируется в службе занятости, получает пособие. Ко второму относятся те, кто ищет работу самостоятельно — через связи, рекрутинговые сервисы. До кризиса соотношение официально безработных к тем, кто не зарегистрирован в службе, составляло 1,5 к 5», — объясняет эксперт, добавляя, что причины, по которым большая часть безработных не зарегистрирована в службе — самые разные.

По словам Травкина, для кого-то требования для получения пособия слишком высоки, а для большинства высококвалифицированных работников — напротив, размер пособия слишком мал, чтобы тратить время и заниматься его оформлением.

Ранее сообщалось, что в России только официально зарегистрированных безработных насчитывается 1,92 млн человек, при этом по методологии Международной организации труда к такой категории можно причислить 4,3 млн человек или 5,8% трудоспособного населения, приводит похожие цифры руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Это, к примеру выше, чем в Японии и Китае (2,6% и 3,6% соответственно), но гораздо ниже, чем, например в США, где безработица уже достигла уровня в 14,7% и по данным Управления конгресса США по бюджету показатель к началу октября вырастет до 25%. Это будет сопоставимо с временами Великой депрессии 1930-х годов, без работы могут оказаться 25,1 млн американцев», — сопоставляет эксперт отечественную статистику с зарубежной. Согласно его прогнозу, в России события будут развиваться в столь же неблагоприятном ключе, но куда менее драматично.

Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков отмечает, что насколько именно безработица выросла относительно марта, будет ясно в ближайшее время, после публикации отчетных данных Росстата.

Согласно его предположениям, прирост составит не менее 15% и будет сказываться на социально-экономической сфере в ближайшие месяцы и до конца года.

При этом Павел Травкин обращает внимание на тот факт, что рынок труда — всегда производное от того, что происходит в экономике. Эксперт считает, что сейчас официальное число безработных растет по двум основным причинам: во-первых, экономическая ситуация в стране ухудшилась, а во-вторых, обращаться в службу занятости стало проще и привлекательнее.

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«Сейчас Минтруд и Роструд провели большую работу, буквально за две недели переведя в онлайн регистрацию в службе занятости, значительно упростив эту не самую легкую процедуру. Кроме того, размер самого пособия увеличился. Эти изменения существенно увеличили мотивацию людей обращаться за пособием», — объясняет научный сотрудник ВШЭ.

Эксперт добавляет, что в целом в стране кризис характеризуется, в первую очередь, падением заработных плат, а не ростом безработицы. «Многие соглашаются перетерпеть сложный период, уйти в неоплачиваемый отпуск, получать минимум — люди теряют в доходах, но остаются трудоустроенными», — говорит Травкин.

Что касается мер по борьбе с безработицей, мнения экспертов сходятся в том, что восстановление рынка труда будет напрямую зависеть от экономической ситуации в стране и поддержке населения.

Сейчас стоит задача стабилизировать ситуацию в экономике, занятость — это ее производная.
Михаил Колган

По словам Александра Щербакова, большую роль играют меры государственной поддержки, которые уже введены.

«Важно и далее не снижать эту поддержку, особенно для малых предприятий, максимально стимулировать инвестиционные процессы, направленные на экономический рост. Таким образом, возможно, удастся сгладить негативное воздействие коронакризиса», — предполагает собеседник «Газеты.Ru».

Павел Травкин отмечает, что если смотреть на зарубежный опыт, удачных примеров на самом деле не так много, и они скорее заключаются не в борьбе с безработицей, а борьбой с падением уровня доходов.

«Успешной моделью можно назвать такую, когда государство начинает основательно поддерживать все население, не тратя множество ресурсов на выяснения, сколько ты потерял или приобрел, богатый ты или бедный, сколько кому полагается», — объясняет эксперт, ставя в пример меры немецких властей по поддержке экономики.

Ирина Власова

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