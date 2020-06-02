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10:17 (мск), источник: Известия

Коронный удар: что будет с доходами россиян

К концу года они снизятся на 5,2%, но уже в 2021-м вернутся к росту, считают в РАН.

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19.05
9263
20.05
8764
21.05
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19.051.06
Скончалось5 037+182
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Выздоровело186 985+11 108
19.05
5921
20.05
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21.05
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22.05
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4414
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19.051.06
Инфицировано6 273 402+100 954
19.05
90218
20.05
94059
21.05
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Скончалось375 683+3 547
19.05
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20.05
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Выздоровело2 697 873+55 000
19.05
56355
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Источник: Известия

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%. Оценки института за этот год пессимистичнее ожиданий Минэкономразвития в 3,8%. Однако, согласно обоим прогнозам, в среднесрочной перспективе доходы населения выйдут в рост. Это обусловлено эффектом низкой базы и мерами господдержки.

Убыток у населения

Как говорится в прогнозе ИНП РАН, в 2020-м реальные располагаемые доходы граждан сократятся на 5,2%. Такое заметное снижение, вероятно, будет зафиксировано впервые со времен кризиса 1998 года. Впрочем тогда, по данным Росстата, сокращение было втрое больше. В номинальном выражении доходы россиян в этом году составят 62,9 трлн рублей.

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Нынешний кризис сильнее ударил по прослойке населения со средним уровнем заработка, занятого в сфере услуг. Это и станет главной причиной такого спада, говорится в отчете ИНП. В документе отмечается, что существенное снижение спроса на товары и услуги в дальнейшем еще усугубится. В нынешнем году динамика потребления домашних хозяйств сократится до 6,2%, а последующего ее восстановления стоит ждать после 2023-го.

В целом оценки экспертов РАН оказались пессимистичнее, чем у Минэкономразвития. Согласно обновленному министерством прогнозу социально-экономического развития, реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%. При этом глава ведомства Максим Решетников заявил, что во II квартале этот показатель упадет на 6%, а без антикризисных мер правительства было бы 7,5%.

В предстоящей трехлетке уровень доходов населения будет увеличиваться. Так, в Минэке ожидают, что в 2021-м их рост составит 2,8% при оптимистичных 3,5% у ИНП.

Однако в последующие периоды — в 2022 и 2023 годах — по оценкам министерства, прирост прибыли граждан составит 2 и 2,6% (1,5 и 2,2% — у ИНП РАН) соответственно.

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По мнению экспертов института, после снятия карантина необходимо сфокусироваться на перезапуске экономической активности, оживлении в первую очередь реального сектора. Вместе с тем потребуется обеспечение базового спроса через систему госзакупок и субсидирование кредитов для покупок россиянами товаров отечественных производителей и жилья, считают там. Разгон экономики вызовет рост уровня доходов и потребления граждан, отмечает один из авторов отчета, замдиректора ИНП Александр Широв. Реализуемые сегодня меры господдержки дадут свой эффект, однако рассчитывать, что они запустят полномасштабный восстановительный рост, пожалуй, не приходится, добавил он.

Кризис также усугубит существующие проблемы на рынке труда. По итогам 2020-го, экономику ждет сокращение численности занятого населения — на 400 тыс. человек, что транслируется в рост безработицы на 300 тыс. человек, отмечается в отчете. О судьбе еще 100 тыс. в документе не говорится. К 2023 году ни численность занятых (71,7 млн человек), ни безработных (4,9%) не вернутся на докризисный уровень, считают в ИНП.

В пресс-службе Минтруда оперативно не ответили на вопрос «Известий» о принимаемых ведомством мерах для поддержки и повышения благосостояния граждан в кризис. Ранее, 11 мая, глава государства объявил о беспрецедентных выплатах для семей с детьми. Тогда опрошенные «Известиями» эксперты оценили социальный пакет более чем в 350 млрд рублей.

Справка «Известий»
Во время кризиса 2014 и 2015 годов реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,2 и 2,4% соответственно. В 2008 году прирост этого показателя составил 2,4% против 12,1% его увеличения в 2007 году. С 2019 года Росстат начал применять новую методику подсчета располагаемых доходов россиян. До этого чистая прибыль граждан пять лет подряд уменьшалась, достигнув в 2018 и 2019 годах около нулевого роста. Переход на обновленную методику увеличил долю зарплат в структуре доходов, уменьшил поступления от предпринимательской деятельности и собственности.

Ближе к реальности

Реальные располагаемые доходы населения сократятся на 6,5−10%, учитывая изменения в номинальных денежных поступлениях граждан и уровень инфляции по итогам текущего года, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

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— В 2020-м номинальная прибыль россиян сократится на 2−5%. Основной спад будет наблюдаться по итогам II и III кварталов на 15 и 6% по сравнению с этими же периодами 2019-го. В структуре доходов в указанный промежуток времени серьезно просядут компоненты оплаты труда и поступлений от предпринимательской деятельности. Снижение ключевых составляющих будет обусловлено жестким карантином, уходом с рынка многих субъектов МСП и скачком уровня безработицы в стране, — считает эксперт.

Он добавил, что возвращение реальных доходов в зону роста вблизи 3% в следующем году будет весьма сложной задачей.

Тогда как, по мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, за счет низкой базы в этом году реальные располагаемые доходы населения могут выйти на положительную динамику в 2021-м. Однако о полном их восстановлении речи пока быть не может, отмечает эксперт.

Исходя из ожиданий Минэкономразвития по безработице в 5,7% в среднем по году и снижения ее до 5,4% в следующем, получается, что должны вырасти зарплаты у тех, кто сохранит работу, продолжает Михаил Коган. Но, учитывая сдержанный пессимизм бизнеса и грядущие банкротства, сложно ожидать быстрого восстановления доходов от предпринимательской деятельности и массового создания новых высокооплачиваемых рабочих мест. Напротив, уже сейчас многие столкнулись со спадом зарплат, по крайней мере ее премиальной составляющей, добавил он.

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