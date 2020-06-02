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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 02.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 309 107+91 158
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось376 445+3 413
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 721 088+53 826
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
20.052.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат россиян стало на 10 процентных пунктов больше. В целом работники частного сектора говорят о снижении дохода чаще (22 процента), чем бюджетники (17 процентов).

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Ко второй половине мая на 7 процентных пунктов возросло число бюджетников, переведенных на удаленную работу. Их общее число достигло 28 процентов. Среди сотрудников частных компаний показатель остался прежним и составил 19 процентов.

Также в ходе исследования было установлено, что на 5 процентных пунктов, до 10 процентов, снизилось число работников частных предприятий, уходящих в отпуск за свой счет. В госструктурах показатель остался на прежнем уровне (3 процента).

Ранее аналогичное исследование провела Высшая школа экономики (ВШЭ). По ее данным, за время пандемии коронавируса зарплаты упали у 40 процентов жителей страны. Больше всего уровень оплаты труда снизился в строительстве, торговле и сфере обслуживания.

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